Ary fikk Bendiksenprisen

Denne tirsdagskvelden ble noe utenom det vanlige for Ary: Først Bendiksenpris overrakt av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, så hedersutmerkelse fra musikerkollegaer gjennom NOPA-pris for verket "My Awe Sustains".(Foto: Tord Litleskare)

Prisdryss til Ary: Bendiksens talentpris og NOPA-pris i åpen klasse

15.11.2023
- Red.

Kulturminister Jaffery overrasket Ary med Bendiksens talentpris 2023. Rett etter ble artisten hedret med NOPA-pris for verket «My Awe Sustains».

– Det er aldri noen som har strukket seg så langt for å overraske meg. Jeg trodde vi bare skulle ta en øl på Blå, men så sto kulturministeren her for å holde tale. Jeg ble litt perpleks, sa en tydelig rørt Ariadne Loinsworth Jenssen, kjent som Ary, da hun mottok Bendiksenprisen tirsdag kveld.

Arne Bendiksens talentpris, også kalt Bendiksenprisen, er en gave fra Kultur- og likestillingsdepartementet til norske artister. Den blir hvert år delt ut til til en artist som har kommet et stykke på vei i karrieren, og har et klart formål om å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk. Prisen forvaltes av artistorganisasjonen GramArt, og er på 100 000 kroner.

Ary fikk pris, diplom og tale av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery da hun ble overrasket med Bendiksenprisen på utestedet Blå i Oslo tirsdag kveld. (Foto: Tord Litleskare)

Årets fem nominerte var Ary, BeharieCezinando, Skaar og Tøyen holding,

Rett etter denne prisoverrekkelsen bar det til NOPAs høstfest på Vulkan, et lite stykke nedi gaten fra utestedet Blå. Her var medlemmer av den norske foreningen for komponister og tekstforfattere samlet til prisutdeling og fest, og Ary ble utropt til vinner av NOPAs pris i åpen klasse 2022 for verket «My Awe Sustains». Prisen er et diplom og 40 000 kroner, og deles ut av organisasjonens faglige utvalg.

Ariadne Loinsworth Jenssen – aka Ary – vant NOPA-prisen i åpen klasse 2022 for «My Awe Sustains». (Foto: Helge Brekke)

Les Ballades fyldige intervju med Ary her, gjort i forbindelse med utgivelsen av debutalbumet For Evig i 2022. 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

