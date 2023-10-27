Fem nominerte til Arne Bendiksens talentpris 2023

En takknemlig oppgave å lytte seg gjennom kandidatenes kataloger, sier Bendiksenpris-juryen, som offentliggjør vinneren 14. november.

Bendiksenprisen, artistenes egen pris, Arne Bendiksens talentpris. Prisen har mange navn, men ett formål: Å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk.

Årets fem nominerte er ARY, Beharie, Cezinando, SKAAR og Tøyen holding, og vinneren offentliggjøres 14. november.

Det kom inn nærmere 150 forslag til prisen, og juryen hadde en takknemlig oppgave med å lytte seg gjennom katalogene til de aktuelle priskandidatene, forteller GramArt, som deler ut prisen på 100.000 kroner.

Juryen har bestått av Tatiana Palanca (Miss Tati), juryleder og styremedlem i GramArt, Bård Linga (Bokassa), Sofie Tollefsbøl (FIEH), Eivind Øygarden (Ivan Ave og Merete Pascual (Billie Van).

Om prisen

Arne Bendiksens talentpris – Bendiksenprisen – er en gave fra Kultur- og likestillingsdepartementet til norske artister. Arne Bendiksen var en nestor i norsk popmusikk, og hadde stor innflytelse som sanger, låtskriver og plateprodusent. Denne prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere,

som enten har minst én kommersiell utgivelse eller konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Bransjen, medlemmer av GramArt og andre kan nominere kandidater til prisen.

Tidligere vinnere av Bendiksenprisen er Fieh (2022), Bokassa (2021), Emilie Nicolas (2020), Ivan Ave (2019), Ola Kvernberg (2018), Honningbarna (2017), Bow to Each Other (2016), Spidergawd (2015), Highasakite (2014), Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).