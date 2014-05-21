Populærmusikk

Bendiksenprisen til Highasakite

21.05.2014
- Red.

Får prisen for innovativ musikk av høy kvalitet.

Highasakite mottok i går artistorganisasjonen GramArts pris på 100.000,-.

Prisen er oppkalt etter nestor Arne Bendiksen, og skal være et bidrag til artister som har kommet et stykke på vei i sin karriere.

Årets vinner har gitt oss ny, innovativ og spennende musikk av høy kvalitet, sa gårsdagens jury, som har bestått av av artistene Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies), Arne Hurlen (Postgirobygget), Bård Jørgen Iversen (D.D.E), Askil Holm, Elisabeth Andreassen og Ivar S. Peersen (Enslaved).

Highasakite var nominert sammen med artistene Gabrielle, Oslo Ess, Bendik Brænne og Frida Ånnevik.

Tidligere vinnere har vært Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012) og Monica Heldal (2013)

Fem nominerte til Bendiksenprisen

Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem, Spidergawd og OnklP & De Fjerne Slektningene er nominert til årets Bendiksenpris.

Bendiksenprisen til Spidergawd

Årets Bendiksenpris gikk i går til gruppen Spidergawd.

Highasakite med norsk liste-rekord

Bandets andre album «Silent Treatment» har ligget på VG-lista i hele 92 uker uten å falle ut. Det har ingen...

Disse kan vinne Bendiksenprisen

De fem artistene, som er nominert av GramArts medlemmer, kjemper om en premie på 100.000 kroner.

Bendiksenprisen til Bow to Each Other

Duoen mottok prisen på GramArts årlige sommerfest tirsdag kveld.

Beslaget av Popcorntime.no skal likevel prøves for retten

Dataforeningene NUUG og EFN fikk medhold i ankesaken, og Økokrims beslag av domenet skal behandles på nytt av tingretten.

Profesjonalisert stemning over årets Marked for musikk

Produksjonene på Marked for musikk 2024 viser frem mangfoldet i norsk musikk, men halter litt når målgruppen ikke er til...

Ballades anmelder: – Aldri hyggelig å høre at en kunstner føler seg misforstått

Musikkritiker Maja Sievers Skanding svarer komponist Torstein Aagaard-Nilsen på kritikken av hennes anmeldelse av Edvard Grieg Kors «Fem elementer».