Bendiksenprisen til Highasakite

Får prisen for innovativ musikk av høy kvalitet.

Highasakite mottok i går artistorganisasjonen GramArts pris på 100.000,-.

Prisen er oppkalt etter nestor Arne Bendiksen, og skal være et bidrag til artister som har kommet et stykke på vei i sin karriere.

Årets vinner har gitt oss ny, innovativ og spennende musikk av høy kvalitet, sa gårsdagens jury, som har bestått av av artistene Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies), Arne Hurlen (Postgirobygget), Bård Jørgen Iversen (D.D.E), Askil Holm, Elisabeth Andreassen og Ivar S. Peersen (Enslaved).

Highasakite var nominert sammen med artistene Gabrielle, Oslo Ess, Bendik Brænne og Frida Ånnevik.

Tidligere vinnere har vært Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012) og Monica Heldal (2013)