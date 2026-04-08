Fansen i sentrum

Populærmusikkens historie er ofte fortalt gjennom artistene. En ny utstilling ved Rockheim retter oppmerksomheten mot de som lytter, samler og skaper mening rundt musikken, og viser hvordan fans har vært med på å forme hele popfeltet.

Popens historie skrives ikke bare fra scenekanten. Den formes like mye i publikum, i rommene der musikken leves, samles og gis betydning. Likevel er det artistene som oftest står igjen som hovedpersoner i fortellingen. Utstillingen We <3 You ved Norges musikkmuseum Rockheim løfter blikket og retter det mot de som sjelden får oppmerksomheten: Fansen.

Rockheim er Norges nasjonale museum for populærmusikk og en del av Norges musikkmuseum Ringve og Rockheim. Her forvaltes, dokumenteres og formidles norsk populærmusikkhistorie gjennom utstillinger, arkivarbeid og publikumsopplevelser. Museet har de siste årene etablert seg som en sentral institusjon for forståelsen av hvordan populærmusikken har utviklet seg i Norge, ikke bare som kunstform, men som sosial og kulturell kraft.

I We <3 You trer dette tydelig frem gjennom konkrete spor etter levd engasjement. Her finnes fanbrev og fanklubbmateriale, hjemmelagde konsertklær og objekter som bærer i seg både minner og identitet. Utstillingen viser hvordan det å være fan ikke bare handler om å følge musikken, men om å delta i den, forme den og føre den videre.

En viktig del av prosjektet er publikums egen medvirkning. Gjennom en innsamlingskampanje har fans bidratt med materiale og historier som nå inngår i utstillingen. Utstillingen rommer også møter mellom fans og artister, blant annet gjennom intervjuer med Magdi, Jannove Ottesen, Astrid S, girl in red og Synne Sørgjerd. Her åpnes det for refleksjoner rundt det gjensidige forholdet mellom scene og sal, og hvordan fansens blikk også påvirker kunsten.

Når utstillingen åpner 21. mai, markeres det med et eget innslag fra Sondre Lerche. Han leser fra sin tekst om forholdet til a-ha, fremfører sin egen hyllest til bandet og gir publikum en forsmak på nytt materiale. En passende ramme for en utstilling som nettopp handler om hvordan kjærligheten til musikk sirkulerer mellom artist og publikum.