Bendiksenprisen til Spidergawd

Årets Bendiksenpris gikk i går til gruppen Spidergawd.

Prisen som er på 100 000,- deles ut av GramArts styre, og årets vinner beskrives av juryen som «en artist som har bygget et navn på rekordtid i inn- og utland, både i studio og på scenen.»

Gruppen var nominert sammen med Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem og OnklP & De Fjerne Slektningene. Spidergawd omttales med betegnelsen superband, da gruppen består av musikere fra band som Motorpsycho, Cadillac, Moving Oos og Hopalong Knut.

– Spidergawd har antatt en unik form, men stort potensiale for videre vekst, uttaler juryen i sin begrunnelse. Den gjengis i en pressemelding der de videre står at Bendiksenprisen i år «slår et slag for rotekte rock’n’roll».