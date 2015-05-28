Bransjen

Bendiksenprisen til Spidergawd

Publisert
28.05.2015
Skrevet av
- Red.

Årets Bendiksenpris gikk i går til gruppen Spidergawd.

Prisen som er på 100 000,- deles ut av GramArts styre, og årets vinner beskrives av juryen som «en artist som har bygget et navn på rekordtid i inn- og utland, både i studio og på scenen.»

Gruppen var nominert sammen med Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem og OnklP & De Fjerne Slektningene. Spidergawd omttales med betegnelsen superband, da gruppen består av musikere fra band som Motorpsycho, Cadillac, Moving Oos og Hopalong Knut.

– Spidergawd har antatt en unik form, men stort potensiale for videre vekst, uttaler juryen i sin begrunnelse. Den gjengis i en pressemelding der de videre står at Bendiksenprisen i år «slår et slag for rotekte rock’n’roll».

BransjePriser

Gramart logo

Fem nominerte til Bendiksenprisen

Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem, Spidergawd og OnklP & De Fjerne Slektningene er nominert til årets Bendiksenpris.

Highasakite

Bendiksenprisen til Highasakite

Får prisen for innovativ musikk av høy kvalitet.

Bendiksenprisen til Monica Heldal

Prisen på kr 100 000 ble overrakt 30. mai.

Untitled

Hamar er Norges musikkommune for 2014

Det er andre gangen prisen for Norges musikkommune deles ut. For året 2014 går tittelen til Hamar.

Joakintinderholtcd

Joakim Tinderholt & His Band nominert til Blues Blast Awards

Det er platen You Gotta Do More som er nominert til ”New Artist Debut Album» i USAs Blues Blast Awards.

Aurora Foto: Propeller

Aurora debuterer på 11. plass på den britiske hitlisten

Hennes «Half The World Away» inn på plassen foran den nye Coldplay-singelen.

Pinquins

Pinquins 2008 – 2018

«Vi vet fortsatt ikke hvor vi skal. Men vi er på vei.». I dette festskriftet reflekterer Ane Marthe Sørlien Holen...

Ingri Høyland aka Hôy La

Driver artistkarrieren som en start up

Trondheim Calling-aktuelle Ingri Høyland har skrevet «noen tusen e-poster» de to siste årene. Nå bærer den administrative innsatsen for musikkprosjektet...

Ballade satser nytt med fast musikkstoff

Ballade satser nytt med fast musikkstoff

Samtidsmusikk, klassisk og elektronisk – og de beste fiskene fra det store åpne musikkhavet – det får du på Ballade,...