Bendiksenprisen til Monica Heldal

Prisen på kr 100 000 ble overrakt 30. mai.

Bendiksenprisen er på 100.000,- ble gitt av Kulturdepartementet i anledning GramArts 20-årsjubileum i 2009. Det er GramArts styre, som selv er artister, som kårer vinneren.

— Årets vinner er en av Norges fremadstormende utøvere og artister, med sterk stemme og glitrende instrumentering. Med få utgivelser i bagasjen, har artisten likevel en konserterfaring og et scenetekke som er misunnelsesverdig og imponerende. Artisten har også den musikalske og profesjonelle forankring som er påkrevd for oppmerksomhet utover Norges grenser, sier juryen i sin begrunnelse.

Monica Heldal var i år nominert sammen med artistene Arve Henriksen, LidoLido, Frida Amundsen og Violet Road.

Om Monica Heldal:

Monica Heldal (22) begynte å spille gitar i en alder av 12 år og læreboken var familiens vinylplater. Hennes egne låter er en blanding av tradisjonell countryblues og folk. Inspirasjon har hun funnet hos artister som Rory Gallagher, Nick Drake, Chet Atkins, Neil Young, Emmylou Harris og akustiske Jimmy Page. Med briljant gitarspill, flott stemme og magiske låter, har Monica Heldal trollbundet publikum i Frankrike, Nederland, England og Irland. Blant annet ble hun invitert til den franske musikkfestivalen «Guitare én Scene» i Saint Julienne og hvor hun var «special guest» for gitarstorheter som Al Di Meola og Gilberto Giil.

Om Bendiksenprisen

Prisen er oppkalt etter Arne Bendiksen som gikk bort i 2009. Bendiksen hadde stor innflytelse i norsk populærmusikk både som sanger, låtskriver og plateprodusent. Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. Bransjen, medlemmer av GramArt og andre har kunnet nominere mulige kandidater til prisen. Bendiksenprisen er på 100.000 kroner deles ut for fjerde gang i år.

Tidligere vinnere har vært Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011) og Stein Torleif Bjella (2012).

Juryen for prisen er GramArts styre som består av artistene Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies), Arne Hurlen (Postgirobygget), Bård Jørgen Iversen (D.D.E), Askil Holm, Elisabeth Andreassen og Ivar S. Peersen (Enslaved).