Tine Thing Helseth ny kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest

Trompetist Tine Thing Helseth blir ny kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest fra og med 2023. Hun tar med seg pianisten Alice Sara Ott som kunstnerisk sparringspartner.

– Det er utrolig stas for meg å få bli kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest. Risør er et helt unikt sted som gir publikum og musikere et perfekt utgangspunkt for nære og inspirerende opplevelser. Jeg gleder meg veldig til å invitere artister fra hele verden og sette sammen et program for alle, sier Helseth.

Tine Thing Helseth har invitert med seg «super-pianisten», som festivalen kaller henne, tyske Alice Sara Ott, som kunstnerisk sparringspartner på årets festival.

Ott regnes som en av de fremste pianistene internasjonalt, og jobber aktivt med å fornye det klassiske musikkfeltet, opplyser Risør kammermusikkfest. Hun vil også spille flere konserter under årets festival.

– Tine Thing Helseth har gjestet festivalen en rekke ganger, og som medlem av festivalens kunstneriske råd har hun vært aktivt med i planleggingen av de tre siste festivalene. Med henne får vi en kunstnerisk leder som kjenner festivalen godt, og som har store ambisjoner på festivalens vegne, sier festivalsjef Erik Raude.