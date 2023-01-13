Alice Sara Ott og Tine Thing Helseth – Risør kamfest

Pianist Alice Sara Ott og trompetist Tine Thing Helseth er kunstnerisk lederteam under årets Risør kammermusikkfest, som arrangeres mellom 27. juni og 2. juli. (Foto: Liv Øvland)

Tine Thing Helseth ny kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest

13.01.2023
- Red.

Trompetist Tine Thing Helseth blir ny kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest fra og med 2023. Hun tar med seg pianisten Alice Sara Ott som kunstnerisk sparringspartner.

– Det er utrolig stas for meg å få bli kunstnerisk leder for Risør kammermusikkfest. Risør er et helt unikt sted som gir publikum og musikere et perfekt utgangspunkt for nære og inspirerende opplevelser. Jeg gleder meg veldig til å invitere artister fra hele verden og sette sammen et program for alle, sier Helseth.

Tine Thing Helseth har invitert med seg «super-pianisten», som festivalen kaller henne, tyske Alice Sara Ott, som kunstnerisk sparringspartner på årets festival.

Ott regnes som en av de fremste pianistene internasjonalt, og jobber aktivt med å fornye det klassiske musikkfeltet, opplyser Risør kammermusikkfest. Hun vil også spille flere konserter under årets festival.

LES OGSÅ intervju med festivalsjef Eirik Raude: – Det lages ikke nok kunst som kritiserer makten det etablerte kunstfeltet har fått tildelt

– Tine Thing Helseth har gjestet festivalen en rekke ganger, og som medlem av festivalens kunstneriske råd har hun vært aktivt med i planleggingen av de tre siste festivalene. Med henne får vi en kunstnerisk leder som kjenner festivalen godt, og som har store ambisjoner på festivalens vegne, sier festivalsjef Erik Raude.

 

 

 

 

Relaterte saker

ORIENTAL WINDS OF THE BAROQUE

Risør Kammermusikkfest setter maktstrukturer i spill: – Det lages ikke nok kunst som kritiserer makten det etablerte kunstfeltet har fått tildelt

Kammermusikkfesten i Risør vil vise frem bredden i den klassiske musikken, der sjangre møtes og musikere settes på nye prøver....

Trompetist Tine Thing Helseth til Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse i

Tine Thing Helseth inn i ledelsen av Risør kammermusikkfest

Trompetisten Helseth del av Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse fra og med festivalen i 2020.

Honningbarna

Tine Thing Helseth ble frisk av kreft. Honningbarna ble voksne. Her er de beste albumene fra 2022.

Ary, Beharie, Honningbarna, Oslo-Filrhamonien, Djupet, Amalie Holt Kleive, Munch i musikken til Satyricon, med flere: her er Balladeredaksjonens favorittplater fra...

Tine Thing Helseth

Velkommen tilbake, Tine!

Tine Thing Helseth har besøkt domorganist Kåre Nordstoga i Oslo Domkirke. Resultatet er en innspilling full av gnistrende jubel og...

Flere saker

Mette Henriette Martedatter Rølvåg Foto: Anton Corbijn, ECM Records

Internasjonalt festivalkonsept kommer til Oslo

Red Bull Music Festival gjester Norge som eneste nordiske destinasjon i oktober.

Yngvar Kjus

Yngvar Kjus ny førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo

Forsker på forholdet mellom musikk og medier.

Klassisk klubb, illustrert ved en tidligere klubbkveld

Klubb Klassisk #6

Ny utgave av Klubb Klassisk denne uken, Det Norske Kammerorkesters konsertserie for unge voksne.