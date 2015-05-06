Fem nominerte til Bendiksenprisen

Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem, Spidergawd og OnklP & De Fjerne Slektningene er nominert til årets Bendiksenpris.

Bendiksenprisen deles ut for sjette år på rad, og er ment som et bidrag til en artist som har begynt å etablere seg i karrieren sin, enten som plateartist eller liveartist. I år er de nominerte Aurora, Cashmere Cat, Ine Hoem, Spidergawd og OnklP & De Fjerne Slektningene.

Selve prisen er på 100 000 kroner og deles ut i regi av GramArt. Årets vinnere offentliggjøres 27. mai.

– Vi har vurdert karrierer, opptredener og utgivelser, og landet på fem artister som alle har «det lille ekstra» og som viser bredden og kvaliteten i norsk musikk, sier GramArts styreleder Arne Hurlen i en pressemelding.