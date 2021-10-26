Cellist Amalie Stalheim har fått årets Solistpris. Den norske solistprisen skal støtte og løfte frem unge, begavede solister. - Årets vinner er midt inne i en rakettkarriere som vekker oppsikt i Norden og internasjonalt, sier Peter Herresthal, styreleder i Den norske solistpris.(Foto: Nikolaj Lund)

Cellist Amalie Stalheim vinner av Solistprisen 2021

26.10.2021
- Red.

– Det er en stor ære for meg å vinne Den norske solistpris! Det varmer å få en slik anerkjennelse, og det er en enorm inspirasjon for meg videre, sier Amalie Stalheim selv i en pressemelding fra Festspillene i Bergen.

Amalie Stalheim (f. 1993) er oppvokst i Bergen, bor i Stockholm og har Norden som arbeidsområde. Hun har vunnet en rekke prestisjetunge priser tidligere, blant dem Det Svenska Solistpriset i 2018.

I tillegg til å spille de tradisjonelle cellokonsertene internasjonalt, brenner prisvinneren for å bestille nyskrevet musikk for cello. Den kommende sesongen skal hun urfremføre og spille inn fem cellokonserter.

– Årets vinner er midt inne i en rakettkarriere som vekker oppsikt i Norden og internasjonalt. Amalie Stalheim har et usedvanlig bredt og interessant repertoar, tross sin unge alder, der rykende ferske cellokonserter og standardrepertoaret inngår like naturlig, sier Peter Herresthal, styreleder i Den norske solistpris.

Les også: Amalie Stalheim og komponist Anders Nilsson om bestillingsverk for terrorofre

Den norske solistpris består av 100.000 kroner og to prestisjefylte oppdrag: En egen konsert på Siljustøl under Festspillene i Bergen 2022 og et solistoppdrag på en konsert sammen med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) 18. november i år, der Stalheim skal fremføre Elgars cellokonsert i e-moll sammen med BFO og dirigent Joshua Weilerstein. Denne konserten blir også sendt i programmet «Hovedscenen» på NRK2 og på BFOs strømmekanal, bergenphillive.no.

Les også: Ballade-intervju med Amalie Stalheim da hun vant Det Svenska Solistpriset i 2018

Det var tre nominerte til årets Solistpris; fløytist Ingrid Søfteland Neset og fiolinist Miriam Helms Ålien i tillegg til Stalheim.

Årets jury har bestått av Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent Edward Gardner, pianist Marianna Shirinyan, mezzosopran Anne Sofie von Otter og Bergen Filharmoniske Orkesters programsjef Oddmund Økland.

Amalie Stalheim

Urframfører nytt verk om terrorofre

Cellist Amalie Stalheim var i komponist Anders Nilssons tanker da han skrev. Deler av verket er også skrevet i medfølelse...

Ballade RB Knut Vaage 290120

– Eg tente på samtidsmusikken som eit fly

– Eg kjenner meg heldig, seier samtidskomponisten Knut Vaage. Sidan tidleg 90-tal har han skapt fantasifull musikk, frå rein støy...

Amalie Stalheim Foto: Christopher Hästbacka

Nyanser av klassisk

– Det er utrolig å spille på et instrument som er bygget to år etter at Bach ble født, sier...

Amalie Stalheim

Amalie Stalheim vinner av stor svensk musikkonkurranse for sangere og instrumentalister under 30 år

Den norske cellisten gikk til topps i finalen i Kungl. Musikaliska akademiens konkurranse Solistpriset.

Pianist Håvard Gimse og akkordeonist Mathias Rugsveen

– Samfunnet trenger vårt blikk

Hvordan ser to musikere, den ene veteran med flere tiårs erfaring, den andre i startgropen av sin karriere, på fremtiden?...

Still fra Ingrid Jasmin Uhh

Ballade video: – Uhh … og sekkepiper

Ni ferske videoer med Ingrid Jasmin, Yngvil, Mailen Rusti, Sleep Kicks, Veps, The Colors Turned Red, Vilde Tuv, Mortemia, og...

Torsdag 6. juni, i samarbeid med MusicLab og Abels tårn, skal Kringkastingsorkesterets musikere og publikum skal måles mens det spilles (i stor grad følelsesladet musikk). Konserten er utsolgt forlengst, men kan strømmes som podkast allerede neste dag. Her er KORK foran Store Studio.

Verdens største musikkeksperiment

I kveld møtes NRKs populærvitenskapelige radioprogram Abels tårn, KORK og forskningsprosjektet MusicLab for å måle hva som skjer mellom musikere...

Inger Elise Mey TONO

Tono oppretter ny stilling for internasjonalt arbeid

Inger Elise Mey går fra medieavdelingen til nyopprettet stilling som Director of International Affairs.