Cellist Amalie Stalheim vinner av Solistprisen 2021

– Det er en stor ære for meg å vinne Den norske solistpris! Det varmer å få en slik anerkjennelse, og det er en enorm inspirasjon for meg videre, sier Amalie Stalheim selv i en pressemelding fra Festspillene i Bergen.

Amalie Stalheim (f. 1993) er oppvokst i Bergen, bor i Stockholm og har Norden som arbeidsområde. Hun har vunnet en rekke prestisjetunge priser tidligere, blant dem Det Svenska Solistpriset i 2018.

I tillegg til å spille de tradisjonelle cellokonsertene internasjonalt, brenner prisvinneren for å bestille nyskrevet musikk for cello. Den kommende sesongen skal hun urfremføre og spille inn fem cellokonserter.

– Årets vinner er midt inne i en rakettkarriere som vekker oppsikt i Norden og internasjonalt. Amalie Stalheim har et usedvanlig bredt og interessant repertoar, tross sin unge alder, der rykende ferske cellokonserter og standardrepertoaret inngår like naturlig, sier Peter Herresthal, styreleder i Den norske solistpris.

Den norske solistpris består av 100.000 kroner og to prestisjefylte oppdrag: En egen konsert på Siljustøl under Festspillene i Bergen 2022 og et solistoppdrag på en konsert sammen med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) 18. november i år, der Stalheim skal fremføre Elgars cellokonsert i e-moll sammen med BFO og dirigent Joshua Weilerstein. Denne konserten blir også sendt i programmet «Hovedscenen» på NRK2 og på BFOs strømmekanal, bergenphillive.no.

Det var tre nominerte til årets Solistpris; fløytist Ingrid Søfteland Neset og fiolinist Miriam Helms Ålien i tillegg til Stalheim.

Årets jury har bestått av Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent Edward Gardner, pianist Marianna Shirinyan, mezzosopran Anne Sofie von Otter og Bergen Filharmoniske Orkesters programsjef Oddmund Økland.