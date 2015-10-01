Æ nominert til britisk videopris

«Låt alla gamla drømmar dø» regissert av Thor Brenne kan vinne prisen for beste internasjonale, alternative lavbudsjettvideo under UK Music Video Awards.

Tirsdag ble de nominerte til UK Music Video Awards presentert. Blant de nominerte er nord-norske Æ med videoen til «Låt alla gamla drømmar dø». Videoen, regissert av Thor Brenne, vant tidligere i år prisen for beste regi under Nordic Music Awards. Musikkvideoen er nominert i klassen Best alternative video – budget.

– Livet er jo veldig tilfeldig på godt og vondt. Basert på hvordan verden bruker å være skrudd sammen, så er det høyst uventet at en nordnorskspråklig artist som synger på svensk, og ikke akkurat spiller kommers-pop er med i en slik sammenheng. Basert på nivået på det Thor gjør, det originale fortellerspråket hans pluss samspillet mellom lyd og bilde, synes jeg det er slik det skal være at han blir nominert også til denne prisen, sier Erling Ramskjell, mannen bak artistnavnet Æ, til Ballade.no

Nært forarbeide

Ramskjell og Brenne har kjent hverandre i flere år, uten å ha funnet mulighet til nytt samarbeide før denne videoen. De samarbeidet ifølge Ramskjell tett om innholdet, stemningen, budskapet i låten, hvilket univers de ville lage og hvilken historie de ville fortelle.

– Så trakk jeg meg tilbake.Thor tok et fast grep om roret, og gjorde magien sin. Det finnes vel sikkert ikke noe mer kontraproduktivt enn artister som driver og legger seg bort i ting andre gjør mye bedre enn dem.

– Hva betyr en slik internasjonal anerkjennelse?

– Håper den kan gi muligheter til å lage flere videoer i Nord-Norge. Denne kunne ikke ha vært laget noe annet sted, sier Thor Brenne.

Han forklarer bakgrunnen for videoen slik: «An older truck driver falls in love with three nihilistic small-town goth girls. The film centres on the conflict between youth and adulthood: Do we change, or do we stay the same? Do we have to leave our childish idealism behind at some point?»

Prisutdelingen går av stabelen 5. november i London. Thor Brenne vet allerede at han skal ta turen til England. Æ håper på mulighet til å tenne en sigar med Thor under utdelingen.

«Låt alla gamle drømmer dø» er å finne på Æs svenskspråklige utgivelse Æ. Originalen er fra hans albumet «Avvikerrike» (2012). Låt og video er også nyutgitt på nord-norsk i forbindelse med den norske utgaven av albumet Æ som kom i høst.