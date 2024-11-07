Stolte over å endelig kunne lette på sløret: – Vi har som ambisjon å tilby noe nytt som publikum ikke har sett og hørt før, eller vært med på tidligere, sier Mira Bartov, operasjef på Oscarsborgoperaen.(Foto: Dag Jenssen)

Oscarsborgoperaen starter Oslo Fjord Opera Festival og går i samarbeid med Ofo

07.11.2024
- Red.

Oscarsborgoperaen vil utforske grenser, og lanserer operafestival og nytt kunstnerisk samarbeid. – Opera må fortsette å utvikle seg for ikke å bli et museum, slår operasjef Mira Bartov fast.

For ikke så alt for lenge siden gikk medstifter og operasjef Anne Felberg ved Oscarsborgoperaen siden 1998, av med pensjon, og enda mer nylig kunne Ballade melde at Felberg mottok Kongens Fortjenstmedalje.

Med det gikk stafettpinnen videre til Mira Bartov som operasjef, og allerede ved annonseringen kunne man skimte spektakulære ambisjoner hos den nye operasjefen.

Mira Bartov, operasjef ved Oscarsborgoperaen/Oslo Fjord Opera Festival. (Foto: Karl Gabor)

Den gang uttalte Bartov i en pressemelding til Ballade at et av målene hennes som operasjef er å ha lav terskel og stor takhøyde:

– Slik at alle føler seg velkommen inn i operaens verden.

I samme uttalelse trakk hun frem den storslåtte naturen på Oscarsborg som spesiell og viktig.

– Opera i det fri kryper nærmere livet og blander seg med virkeligheten. Det kan få oss til å løfte blikket og se vår plass i det større bildet fra et nytt perspektiv. Fordi opera, i likhet med naturen, er storslått.

Det sa Bartov i mars 2023, og nå, halvannet år seinere, begynner den nye sjefens stil og ambisjoner å gjøre seg mer konkrete i formen.

«Etter en sommer uten opera på Oscarsborg, går teppet opp for noe helt nytt i august neste år: Oslo Fjord Opera Festival,» heter det i gårsdagens pressemelding fra samme institusjon.

Videre forteller Oscarsborgoperaen at festivalen vil innvies med en ny forestilling i samarbeid med Oslo-filharmonien, nærmere bestemt Verdis Requiem som en audiovisuell opplevelse.

– Vårt Sirkus Requiem kommer til å bli en dynamisk forestilling, som vil utfordre tyngdekraften og by på et eksplosivt møte mellom to kraftfulle kunstformer, forteller Bartov.

Administrerende direktør i Oslo-filharmonien, Knut Skansen, forteller på sin side at samarbeidet er en fantastisk mulighet for orkesteret til å bruke «de historiske og spektakulære omgivelsene til å fremføre et av historiens mektigste musikkverk […] »

Oslo-filharmonien er spente på å ta i bruk omgivelsene. (Foto: Dag Jenssen)

Kunsterisk plansjef i Oslo-filharmonien, Alex Taylor, legger til at de utover orkesteret har med seg den prisbelønte litauiske dirigenten Giedre Slekyte, cirka 100 sangere, inkludert medlemmer fra Oslo Filharmoniske Kor, og et stjernelag med norske og internasjonale solister. Regi er det Tilde Björfors, grunnlegger av Cirkus Cirkör, som har.

En kulturdestinasjon for alle
Med den nye retningen er målet at Oslo Fjord Opera Festival at at Oscarsborgoperaen skal bli en mer helhetlig opplevelse, statuerer de videre, men bedyrer samtidig at de ikke kommer til å slutte å spille opera.

– Oscarsborgoperaen kommer til å fortsette å spille opera som en del av Oslo Fjord Opera Festival, men vil også utvide grensene for musikkdramatikk. I 2025 kommer vi også for første gang til å by på en barneopera, som vi vil fortelle mer om til våren. Vi skal være en kulturdestinasjon for alle, også de som ikke er så kjent med opera fra før, sier Bartov.

Bilde fra oppsetningen av Verdis Aida på Oscarsborgoperaen i 2019. Les gjerne anmeldelsen av den her, skrevet av kritiker Maren Ørstavik. Under Oslo Fjord Opera Festival i august 2025 får publikum oppleve Verdis Messa da Requiem, men i en helt ny, scenisk utgave som Sirkus Requiem, «et kraftfullt møte mellom klassisk musikk og nysirkus», skriver Oscarsborgoperaen på sine nettsider. (Foto: Dag Jenssen)

Hun stadfester at for å vekke nysgjerrighet og tiltrekke et nytt publikum til operaen, kreves nyskapende tverrkunstneriske prosjekter som forener kunstformer og dermed skaper nye – slik Sirkus Requiem gjør.

Utforsker yttergrensene
Nye uttrykksformer er under utvikling, fremsetter festivalen.

– Forestillinger som kombinerer dans, opera, performance og teater dukker opp i økende grad.

Med andre ord ønsker altså Oslo Fjord Opera Festival å utforske yttergrensene for musikkdramatikkens muligheter, samtidig som de berører selve kjernen.

– Opera må fortsette å utvikle seg for ikke å bli et museum, slår Bartov fast.

I tillegg til forestillingene på Oscarsborg vil det også under festivalen bli arrangert flere aktiviteter i tilknytning til festivalen: Åpne prøver, workshops, åpen dag for hele familien, samtaler og utstillinger, filmvisninger, og opplevelser kombinert med reisen til og fra Oscarsborg.

Oslo Fjord Opera Festival arrangeres 1.–13. august 2025, og de første billettene er allerede i salg. Flere detaljer og fullstendig program annonseres i løpet av våren 2025.

