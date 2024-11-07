Oscarsborgoperaen starter Oslo Fjord Opera Festival og går i samarbeid med Ofo

Oscarsborgoperaen vil utforske grenser, og lanserer operafestival og nytt kunstnerisk samarbeid. – Opera må fortsette å utvikle seg for ikke å bli et museum, slår operasjef Mira Bartov fast.

For ikke så alt for lenge siden gikk medstifter og operasjef Anne Felberg ved Oscarsborgoperaen siden 1998, av med pensjon, og enda mer nylig kunne Ballade melde at Felberg mottok Kongens Fortjenstmedalje.

Med det gikk stafettpinnen videre til Mira Bartov som operasjef, og allerede ved annonseringen kunne man skimte spektakulære ambisjoner hos den nye operasjefen.

Den gang uttalte Bartov i en pressemelding til Ballade at et av målene hennes som operasjef er å ha lav terskel og stor takhøyde:

– Slik at alle føler seg velkommen inn i operaens verden.

I samme uttalelse trakk hun frem den storslåtte naturen på Oscarsborg som spesiell og viktig.

– Opera i det fri kryper nærmere livet og blander seg med virkeligheten. Det kan få oss til å løfte blikket og se vår plass i det større bildet fra et nytt perspektiv. Fordi opera, i likhet med naturen, er storslått.

Det sa Bartov i mars 2023, og nå, halvannet år seinere, begynner den nye sjefens stil og ambisjoner å gjøre seg mer konkrete i formen.



«Etter en sommer uten opera på Oscarsborg, går teppet opp for noe helt nytt i august neste år: Oslo Fjord Opera Festival,» heter det i gårsdagens pressemelding fra samme institusjon.

Videre forteller Oscarsborgoperaen at festivalen vil innvies med en ny forestilling i samarbeid med Oslo-filharmonien, nærmere bestemt Verdis Requiem som en audiovisuell opplevelse.

– Vårt Sirkus Requiem kommer til å bli en dynamisk forestilling, som vil utfordre tyngdekraften og by på et eksplosivt møte mellom to kraftfulle kunstformer, forteller Bartov.

Administrerende direktør i Oslo-filharmonien, Knut Skansen, forteller på sin side at samarbeidet er en fantastisk mulighet for orkesteret til å bruke «de historiske og spektakulære omgivelsene til å fremføre et av historiens mektigste musikkverk […] »

Kunsterisk plansjef i Oslo-filharmonien, Alex Taylor, legger til at de utover orkesteret har med seg den prisbelønte litauiske dirigenten Giedre Slekyte, cirka 100 sangere, inkludert medlemmer fra Oslo Filharmoniske Kor, og et stjernelag med norske og internasjonale solister. Regi er det Tilde Björfors, grunnlegger av Cirkus Cirkör, som har.

En kulturdestinasjon for alle

Med den nye retningen er målet at Oslo Fjord Opera Festival at at Oscarsborgoperaen skal bli en mer helhetlig opplevelse, statuerer de videre, men bedyrer samtidig at de ikke kommer til å slutte å spille opera.

– Oscarsborgoperaen kommer til å fortsette å spille opera som en del av Oslo Fjord Opera Festival, men vil også utvide grensene for musikkdramatikk. I 2025 kommer vi også for første gang til å by på en barneopera, som vi vil fortelle mer om til våren. Vi skal være en kulturdestinasjon for alle, også de som ikke er så kjent med opera fra før, sier Bartov.

Hun stadfester at for å vekke nysgjerrighet og tiltrekke et nytt publikum til operaen, kreves nyskapende tverrkunstneriske prosjekter som forener kunstformer og dermed skaper nye – slik Sirkus Requiem gjør.

LES OGSÅ: Tonehimmel 2024: Det handlar om menneske, natur og musikk

Utforsker yttergrensene

Nye uttrykksformer er under utvikling, fremsetter festivalen.

– Forestillinger som kombinerer dans, opera, performance og teater dukker opp i økende grad.

Med andre ord ønsker altså Oslo Fjord Opera Festival å utforske yttergrensene for musikkdramatikkens muligheter, samtidig som de berører selve kjernen.

– Opera må fortsette å utvikle seg for ikke å bli et museum, slår Bartov fast.