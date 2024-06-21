I 2016 ble 55 mennesker arrestert på elektronikafestival på den idylliske øyen i Lofoten. I helgen har nesten tusen mennesker igjen samlet seg for å danse under midnattssolen.

Fra torsdag 20. til mandag 24. juni arrangerer klubbkonseptet OMG og Soria Records elektronikafestivalen Soria Gathering under midnattssolen på Værøy i Lofoten.

OMG ble opprettet av en vennegruppe langs vestlandskysten i 2016, og har siden arrangert mer enn 200 eventer i både Norge og utlandet. I dag består teamet av fjorten mennesker.

Målet deres er å skape danseopplevelser der frigjøring, tilkobling og selvutvikling står i sentrum. Grunnlegger og produsent for Soria og OMG, Berner Garvik, beskriver eventet som en samling som ikke er kommersielt tilpasset. Det er for de som ønsker å danse under midnattssolen.

– Det er et familie-forankret grasrotinitiativ med profesjonell spisskompetanse. Samlingen vår er utført av samskapere fra alle sosiale lag som står sammen under et felles sett med verdier, og som finner samhold i søken etter kvalitet, utvikling og et utvidet fellesskap bygd på autentisitet, sier Garvik til Ballade.

Verdiene Garvik snakker om, er blant annet inkludering, samhold, respekt, trygghet, ansvar for å ta vare på hverandre og på naturen, og det å leve i nuet og ikke nødvendigvis gjennom en telefon eller en kameraskjerm.

– Vi har en visjon om å integrere communityet vårt mer i naturen, synkronisere livene våre med solen. Vi skal nyte musikken vi elsker i den vakreste naturen som finnes, samt være en kilde for inspirasjon, utvikling og glede, sier Garvik.

Vill, nordisk natur

Festivalen venter rundt 700 deltakere, og har omtrent 200 frivillige. I tillegg til en solid line-up med en lang rekke internasjonale og norske elektronika-artister, skal Soria Gathering by på en rekke workshops, foredrag, seremonier, naturopplevelser, utflukter, matopplevelser, kunst, dans, bevegelse og aktiviteter som yoga, glima (en form for bryting fra vikingtiden) og breathwork (pusteteknikker).

Soria Gathering anser ikke nødvendigvis seg selv som en elektronika-festival, et rave eller et klubb-konsept.

– Det er klart at (elektronisk) musikk er viktig for oss, men selv uten lyd hadde det vært vel verdt å ta turen. Nordlandshagen på Værøy er et fantastisk sted som invaderte sjelen vår og gjorde det umulig å la være. Dette er sannsynligvis den beste festival-venuen i verden – når værgudene er med, fortsetter Garvik.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Værøy er den nest ytterste bebodde øya i Lofoten, med kun Røst som ligger lenger ut i havet. Det bor rundt 700 mennesker på det lille øysamfunnet.

– Til tross for at det finnes vital infrastruktur på øya, så ligger stedet i vill nordisk natur som er utformet som et naturlig amfiteater med kritthvite strender, enorme fjell og sol som aldri går ned. I tillegg er grunneierne og lokalsamfunnet fantastiske folk som støtter prosjektet vårt fullt ut, uttaler Garvik.

Midnight Sun-festivalen

Etter planen skulle Soria Gathering arrangeres i samarbeid med Midnight Sun-festival-crewet. Men underveis ble det endringer i planen.

– De hadde jo vært på Værøy før, og vi prøvde å få til et samarbeid. Vi lykkes ikke med det da våre organisasjoner var strukturert på måter som viste seg å ikke være kompatible, sier Garvik.

Midnight Sun-festivalen ble arrangert på Værøy i 2014 og 2016. I 2016 gikk Salten-politiet i samarbeid med Tollvesenet og Forsvaret for å kontrollere festivalområdet med kontroll på både fly, båt og tog. I tillegg hadde de narkotikahund på festivalområdet gjennom helgen. Det førte til at 55 mennesker ble arrestert og bøtelagt. Det var det flere som reagerte på.

Festivalen ble nesten stengt og arrangørene har holdt en lav profil siden.

Midnight Sun-crewet ønsker ikke å kommentere hvorfor det ikke ble Værøy for dem i år. Men på deres Facebook-side, med 38 000 medlemmer, skrev de i desember 2023 følgende:

«For et år siden satte vi i gang en spiral av nytt liv og energi for en festival-comeback og begynte å samarbeide med en ekstern produsent. I løpet av denne perioden kunngjorde vi at vi ville være tilbake i 2024. Dessverre har situasjonen endret seg, og av ulike årsaker måtte vi avslutte samarbeidet med den eksterne produsenten.» Teksten er oversatt fra engelsk.

Videre står det på Facebook at Midnight Sun-festivalen vil være tilbake på Værøy sommeren 2025.

Spent på å være tilbake

DJ og produsent Paul White flyttet til Norge fra Storbritannia i 2007 og har jobbet med musikkproduksjon og eventer med OMG og andre arrangører siden.

– Målet vårt er ikke kommersielt, men heller det å «være» endringene du ønsker å se i verden, samt å gi mennesker muligheten til å ha positive og holistiske opplevelser, noe som ofte er vanskelig å finne i hverdagen i det moderne samfunnet, sier White.

I likhet med Garvik mener han at Værøy er et spesielt og unikt sted for en elektronikafestival.

– Det må oppleves personlig, for det blir ikke det samme gjennom sosiale medier. Det er natur i sin råeste form, og det viser hvor kraftig naturkreftene er og hvor små vi mennesker er i forhold, sier han.

White var en av de mange DJ-ene som spilte på Midnight Sun-festivalen i 2016. Han er spent på å være tilbake igjen.

– Jeg er utrolig glad for å være tilbake på Værøy. Jeg husker opplevelsen fra 2016 veldig godt, da jeg spilte der. Jeg var overveldet av følelser, og jeg sto og lo og gråt på samme tid, samtidig som at den sterke vinden blåste meg i ansiktet, forteller han.

Elektronisk musikkultur i endring

På Soria Gathering skal over seksti DJ-er spille EDM (elektronisk dansemusikk), og særlig teknomusikk. EDM er et bredt paraplybegrep for ulike elektroniske og rytmiske musikksjangre som tekno, house, transe, ambient, dubstep og mange flere. Kulturen rundt elektronisk dansemusikk oppstod fra undergrunns rave-scener på 1980- og 1990-tallet. Disse arrangementene ble ofte holdt på hemmelige steder og assosiert med bruk av rus som marihuana og MDMA. Denne assosiasjonen førte til betydelig stigmatisering og juridiske nedslag. Men dette er i ferd med å endre seg.

Etter Berlinmurens fall i 1989 oppstod en ny følelse av frihet og kreativ utfoldelse i byen. Øde bygninger og forlatte industrilokaler i Øst-Berlin ble til steder for spontane fester, og den nylige gjenforeningen av Øst- og Vest-Berlin skapte et unikt kulturelt landskap der alternative livsstiler og subkulturer kunne blomstre.

Nå, over 30 år senere, tiltrekker ravekulturen i Berlin og historiske klubber som Berghain og Tresor tusenvis av turister hvert år. UNESCOs anerkjennelse av Berlin som en «City of Design» i 2017, indikerer internasjonal anerkjennelse av byens kreative atmosfære. I tillegg har ulike rusreformer bidratt til en mer tolerant og nyansert tilnærming til rusbruk generelt, som også påvirker miljøer som teknokulturen.

Men klubbkulturen handler ikke om rusbruk, mener miljøet – det har heller vært, og er, et miljø hvor folk skulle kunne utforske identiteter, danse natten lang og slippe seg løs uten frykt for å bli dømt.

Har med hund

Berner Garvik sier OMG er ydmyke og takknemlige for å få lov til å avholde samlingen deres på Værøy. De har planlagt festivalen i to år, og han sier de har hatt et godt samarbeid med politiet, kommunen og øvrige lokale myndigheter.

– Det er ingenting som tilsier at man skulle trenge politiets oppsyn for å opprettholde ro og orden på festivalen, og det foreligger ingen skjellig grunn til å mistenke at det skulle foregå noe ulovlig, så politiet ser vi ingen grunn til å være redde for – de jobber vi sammen med for å opprettholde god beredskap ute i havgapet.

Seksjonssjef for politiet i Bodø, Alf Gunnar Holm, sier til Ballade at dette er, så vidt ham bekjent, første gang siden 2016 at det arrangeres et liknende arrangement på Værøy.

– Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil være en fin opplevelse for alle som deltar. Arrangøren tar tydelig avstand fra narkotiske stoffer, sier han.

Likevel sier han at politiet kommer til å være tilstede med personell og godkjent hundefører.

– I utgangspunktet er narkotika straffbart, og politiet forholder seg til norsk straffelovgivning og den gjeldende rettspraksisen med føringene som riksadvokaten har gitt, sier Holm.

Ifølge straffeprosessloven §192, må politiet ha en skjellig grunn til mistanke om brudd på en narkotikabestemmelse i straffeloven når det gjelder ransaking ved hjelp av narkohunder. Etter at politiet troppet inn i festivalområdet på Værøy med hunder i 2016, uttalte jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til Klassekampen at han mente politiet brøt loven.

– Riksadvokaten sa klart ifra i forbindelse med narkotikahund på skoler, at å søke med hund er å regne som ransaking. Og det kan man ifølge Straffeloven kun gjøre dersom man har en sterk mistanke mot en konkret person, sa Marthinussen i 2016.

Seriøse aktører

De siste få årene har interessen for elektronika og dets arrangementskonsepter på både klubb og i naturen eksplodert. Noe som tyder på det, er at det arrangeres skogsfester hver eneste helg utover sommeren, en stor andel klubber spiller tekno og house, arrangørene og DJ-ene i miljøet blitt stadig mer ansett som seriøse aktører, og elektronisk musikkultur er tilbake på Værøy.

– Det kommer en tid for alt. Det er jo fint at samfunnet blir mer tolerant og åpner opp for et bredere spekter av kunstneriske uttrykk. Akkurat for oss har det ikke noe å si, vi holdt på før, vi holder på nå, og vi holder nok på i fremtiden også. Vi er velsigna og ting har gått greit, sier Garvik.

Også White ser et tydelig skifte: Elektronisk musikk og ravekulturen er blitt både mer mainstream og kommersielt, både i Norge og utlandet. Han mener det er viktig å skille mellom kulturen og rusbruken. Videre peker han på klubbinitiativer som tar avstand fra rusmidler, som eksempelvis Morning Beat, Monument og OMG.

– Disse arrangementene vil kanskje øke bevisstheten for at elektronisk musikkultur kan være en kraft for det gode, og ikke være synonymt med dårlig oppførsel, avslutter han.

