Vil ha konsertgjengere inn i delebusser

Ny avtale skal gjøre det lett å sette opp buss der det trengs til kulturarrangementer.

Norske Kulturarrangører (NKA) har inngått avtale om busstransport for sine medlemmer med transportselskapet Sharebus. Med ny digital plattform til 14 millioner kroner skal det bli enklere å optimalisere transportløsninger til landets kulturarrangementer. Det skriver NKA i en pressemelding.

Målet er færre biler på veiene og mer fornøyde publikummere, skriver Andreas Feen Sørensen i NKA til ballade.no.

– Basert på tilbakemeldingene fra våre medlemmer virker det som at det er god oppslutning – og viljen til å teste ut konseptet er svært tilstedeværende.

– Hva er det som gjør at det kan bli bra inntjening for partnerne deres i Sharebus?

– Et tegn på inntjening er jo at de velger å dele potensielt overskudd fra bussturene for våre medlemmer med medlemmene som benytter tilbudet.

Ola Hobber Nilsen hos arrangørenes samarbeidspartner Sharebus bekrefter ambisiøse mål:

– I løpet av 2023 skal vi ha opp mot 800 Sharebus-turer i måneden. Det skal vi klare med NKA og våre partnere i ryggen. Arrangører er et av våre hovedsegmenter i tillegg til idrett, destinasjon og andre private grupper.

– Det finnes mange løsninger for transport «on demand», men foreløpig ingen i turbuss-segmentet, så det at Sharebus satser her er veldig gøy, og det byr på mange muligheter. At våre medlemmer nå faktisk kan «risikere» å tjene penger på reisen som frakter publikummere til sine arrangementer er en svært hyggelig bonus.

NKAs medlemsliste er nå implementert i plattformen og skal fungere slik at medlemmer enkelt kan sette opp bussruter til sine arrangementer. Det skal være skreddersydde ruter som tar publikum fra dør til dør, eller publikummere selv setter opp egen rute. Arrangørenes innsikt om eget publikum viser hvilke strekninger det er hensiktsmessig å sette opp ruter på, mener Sørensen.

Satser mot arrangørfeltet

Sharebus er utviklet av teknologiselskapet Ferdia, i samarbeid med store norske turbusselskap. Ola Hobber Nilsen er kommersiell leder i Ferdia Sharebus, og er sikker på at forenklede bestillingsprosesser vil gjøre at flere vil oppleve de sosiale og økonomiske gevinstene av å reise sammen som svært positive.

– Gjennom vårt tette samarbeid med NKA har vi fått mange gode innspill som gjør at vi nå satser stort mot arrangørfeltet. Forhandlingene har vært tøffe, så vi er stolte av å lande avtalen med NKA. Kravet fra NKA har hele veien vært at det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger, og dette ser vi frem til å levere på i 2023, avslutter Nilsen.