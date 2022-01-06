MoE

Guro Skumsnes Moe og Håvard Skaset er MoE.(Foto: Lasse Marhaug)

Rockheim: Utstilling om bandet MoE, gjør-det-selv-kultur og møter mellom mennesker i en verden i endring

06.01.2022
- Red.

«MoE – vi som elsket kaos» heter utstillingen som viser en alternativ måte å jobbe og formidle musikk på. Utstillingen åpner 28. januar i Galleriet på Rockheim.

Utstillingen er en historie om nettverk på tvers av landegrenser, om reiser, mat, møter med mennesker, dedikasjon og vilje til å gjøre ting selv, forteller Rockheim.

Da pandemien stengte verden i 2020 ble gjør-det-selv-kulturen hardt rammet. Å beholde og å bygge nettverk rundt i verden, reiseruter og fysiske møter ble gjort vanskelig om ikke umulig, og det er en ny virkelighet som møter turnerende musikere og kulturarbeidere. Hva vil skje med mellommenneskelig utveksling og samarbeid i en verden som kanskje aldri vil bli som før?, spør arrangørene i utstillingen.

Guro Skumsnes Moe og Håvard Skaset startet MoE i 2008. De hadde allerede lang fartstid som musikere med ulike musikalske uttrykk, men med MoE samlet de sine erfaringer innenfor et musikalsk uttrykk preget av «blytung fysisk støy-rock», som de beskriver musikken deres som. Nesten 15 år senere har MoE turnert rundt i verden, produsert over 20 utgivelser og deltatt i en rekke samarbeidsprosjekter med andre artister. De har fra starten av valgt å utøve og formidle musikken sin på siden av den kommersielle musikkindustrien, som innebærer at de produserer og gir ut musikken på eget plateselskap, booker turneene selv og spiller i deler av verden «hvor norske artister vanligvis ikke ferdes», beskriver de.

Utstillingen er et samarbeid mellom MoE, Rockheim og multikunstneren Lasse Marhaug. Marhaug har siden 1990-tallet vært en av Norges fremste lydkunstnere, og vært ansvarlig for MoEs visuelle uttrykk på en rekke utgivelser.

Utstillingen åpner 28. januar i Rockheim Galleri i Trondheim, og står helt til januar 2023.

