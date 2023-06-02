Ballade video: Hold meg

Vi gir en klem til Gaspard, Ballrogg, Sad Chloë, Kristian Linz, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Manuela Hofer, Nilsen’s Southern Harmony feat. Monika Nordli, Janne Eraker og Anders Kregnes Hansen og Spurv.

Fra Ballrogg til Spurv. Det sier kanskje litt om spennvidden i denne utgaven av Ballade video. Vi skal innom country-inspirerte toner, visesang, kammerjazz, postrock og avantgarde. Vi skal se og høre kinesiske trommer og flerrende gitarer. Og også prøve å lytte litt til det uhørbare.

Ellers er det snart tid for vårt årlige fokus på Kortfilmfestivalen i Grimstad, som igjen har et rikt og bredt utvalg av norske musikkvideoer. En av kandidatene i år er Gaspard, som denne uken gir oss premieren på en super animasjonsfilm.

Det skulle ikke overraske oss om også den kan ende opp som en av kandidatene til årets musikkvideo. Men det kan faktisk gjelde flere av denne ukens bidrag.

GASPARD: Hold meg

Premiere! Og veldig hyggelig å ønske Gaspard tilbake med en strålende video! «Hold meg» tar oss med videre i historien der bandets forrige video, «Må jeg alltid bære min egen kropp» av Hedda Virik, sluttet. Også i denne videoen blander bandet i følge dem selv «uselvhøytidelig humor med inderlig følelsesutforsking». – «Hold meg» er et forsøk på å være den klemmen du får akkurat når du trenger den, sier gitarist og tekstforfatter Eia, som forteller at hun og hennes ektefelle Sigrun (Draümar, Assistert Sjølmord) skrev sangen sammen en grå morgen i en trekkfull leilighet surret inn i tepper like etter terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor. – Jeg ville at vi skulle tørre å stå litt stille i uroen som oppstår etter stormen, kanskje er det da litt lettere å se hverandre? spør regissør og Gaspard-bassist Ella Honeyman-Novotny. Hun er scenekunstner og figurmaker i kompaniet Frontfigur, og tar for seg temaer som felleskap og omsorg i nyliberale kontekster. Den forrige musikkvideoen Ballade video delte ble nominert som kandidat til beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad, der den skal vises i juni. – Denne gangen tar vi historien videre. Nå er hele universet lagd av hånddukker og av figurteaterlagere. Jeg kan ofte kjenne et sterkt behov for samhold, og det smitter nok over til figurene mine, sier Ella. – TV-vertinnen fra den forrige videoen møter folk som er ulike, men finner sammen i et slags utopisk, underfundig framtidsland. Dukkene har både noe fremmed og nært ved seg, som gir et merkelig og gjenkjennelig uttrykk. Gaspard begynte å spille sammen som tenåringer på Blitz, og vendte i 2022 tilbake med singelen «Ikke ring».

BALLROGG: Nostalgic Idol 2022

Premiere igjen! Og dette er en riktig nydelig og stemningsfull sak fra Ballrogg.

Kammerjazz-trioen Ballrogg startet opp i 2006, den gangen som en duo med saksofonist og klarinettist Klaus Ellerhusen Holm (Honest John, Large Unit) og Roger Arntzen (In the Country, Chrome Hill). De har senere gitt ut fire plater og hatt omfattende turnévirksomhet i flerfoldige verdenshjørner.

Nå har Ballrogg laget sin første musikkvideo. Det er låten «Nostalgic Idol» fra «korona»-albumet Rolling Ball fra 2020 som nå har fått bilde-følge. Dette var deres første utgivelse med den svenske gitaristen David Stackenäs (Kim Myhr You|Me, Sol Sol), etter at han tok over for Ivar Grydeland, som var med i trioen frem til 2017.

Musikken til Ballrogg har tidligere blitt omtalt som “free chamber Americana”. Trioen med Ellerhusen Holm, David Stackenäs og Arntzen opptrer på Kafé Hærverk i Oslo fredag 9. juni. Det blir nok en opplevelse som vi i Ballade video trygt kan anbefale.

– Det hadde vært fantastisk om vi kunne få være med i video release-omtalene, for å sparke i gang litt oppmerksomhet rundt denne eksklusive konserten, sier Arntzen til oss. Det hjelper vi så gjerne til med – og gratulerer samtidig Claus Arthur Breda-Gulbrandsen med en utmerket video, som han både har filmet og klippet.

SAD CHLOË: Bug Crush

Sad Chloë er i ferd med å bli en favoritt her i redaksjonen. Tredje låt ut fra det kommende albumet Sunflower Junkie heter «Bug Crush», og ble sluppet fredag 26. mai.

– Etter to litt mer «nedpå» singler, viser «Bug Crush» en annen side av albumet. Støyete og full av fuzz og vreng, men fortsatt melodisk og catchy. Som på forrige single «Snail» er tematikken også her kampen mot indre demoner. Noe som også er et gjennomgående tema på albumet.

– Alle videoene kan egentlig knyttes sammen, og «Bug Crush» starter på en måte der «Reverse Rabbit»-videoen slutter. Vi hadde lyst til å lage en god gammal «band-video», men fortsatt være i den samme «verdenen» som de andre videoene, og albumet i seg selv, sier Uno Møller.

– Riffet til «Bug Crush» ble egentlig til en dag jeg hadde koblet sammen fire forskjellige vrengpedaler, for å teste de opp mot hverandre. Jeg la ikke merke til at alle fire faktisk stod på før ampen skrudde seg på, og bråket kom som en bølge når rørene i ampen var i gang. Jeg slo an en akkord, og da sa egentlig resten av riffet og låta seg selv. En mørk liten sang om å ta den lettvinte løsningen, med å gi seg over til sine indre demoner, og bare fortrenge ting.

Sunflower Junkie kommer på sensommeren eller tidlig høst 2023. Den er oppfølgeren til Purr (2020), Mars Yet? (2021) og Bizarre Starr (2021), pluss noen eksperimentelle EP-er og mini-album. Bandet har fått oppmerksomhet i undergrunnsmusikkmiljøer både i Norge og i utlandet.

Videoen er filmet av Tyge Møller og Stian Sørmo, der førstnevnte også har satt sammen resultatet.

KRISTIAN LINZ: Når hjertet er størst, er hjernen minst

Premiere! Og det med en catchy låt fra Bergen.

I følge Apollon Records var Kristian Linz en lite ambisiøs artist frem til Frode Unneland kom inn i bandet hans som trommeslager, og sa:

– Nok fjas, nå er det på tide å få noe ut av potensialet! Det nytter ikke å sitte ved byens tappetårn og fjase om egen fortreffelighet. Book studio, ring de beste musikerne, fiks konserter. Full skjerpings!

Frode Unneland har i fire tiår levd som profesjonell musiker, og har jobbet med artister som Savoy, Pompel and the Pilts, Ulf Lundell og mange, mange til. Han har ingen forståelse av å spille i band uten tydelige ambisjoner, og ga Kristian Linz den inspirasjonen han trengte for å legge mer i musikken enn han hadde gjort noen gang tidligere.

– Når hjertet er størst, er hjernen minst, er første singel fra albumet som har arbeidstittel Norgesvenn. Låten som prøver å beskrive det å ikke gripe sjansen. Vi har vel alle en venn som ikke våger å forplikte seg til en partner, i all skummelhet det medfører. Eller som i det hele tatt ikke våger å ha det godt.

– Andre vil kanskje lese såpass mellom linjene at de kan få den til å handle om frilansmusikeren som ikke våger å gi ut egen musikk, men som nå har samlet det ypperste Bergen har å by på av musikere, måtte det bære eller briste?

Lydsporet er instrumentert av Frode Unneland (trommer), Kjetil Møster (saksofon), Endre Aasebø (plankegitar), Anders Bitustøyl (bass) og Einar Sogstad (produsent og tangenter).

Kristian Linz omtaler seg selv som Askøys syvende største popstjerne. Han har lang fartstid i diverse bergensband, og byr lørdag 3. juni på konsert og slippfest på Statsraaden Bar og Reception i Bergen. Videoen er ved Rune Langhelle.

LEVI HENRIKSEN & BABYLON BADLANDS: Så lenge sola står opp over festningen

– Hvor langt bort må man reise for virkelig å klare å finne veien hjem?

Det er noe av utgangspunktet for Levi Henriksen & Babylon Badlands nye sang «Så lenge sola står opp over festningen», den første singelen fra det kommende albumet 190 desibel kjærlighet på Snaxville Recordings.

Levi Henriksen har skrevet mange sanger om hjembyen Kongsvinger, men aldri slik som i denne utilslørte kjærlighetserklæringen, eller kanskje selverkjennelsen. For selv om han har sett sneen på Kilimanjaro og kjent på bluesen i Beijing, vanker alltid hjertet til jeget i sangen tilbake til byen der Glomma gjør en sving.

Levi Henriksen & Babylon Badlands får på denne låta hjelp av haldenseren og multiinstrumentalisten Freddy Holm, som har spilt med eller for alle fra Taylor Swift til Madrugada. Uten falsk blygsel hevder Henriksen at han forsøkte å fange noe av den samme gladtriste sorgmunterheten som George Harrison i «Here Comes The sun».

– En ting som brått slo meg er at den første sangen jeg skrev om Kongsvinger, Heart of Marys «Albert Einstein Never Lived In My Hometown», også var veldig folkrockinspirert. Den vant vi Ungdommens Radioavisrockemønstring med i 1988, forteller Henriksen til Ballade video.

– Det er da litt smått vittig at når jeg skriver det som kan tolkes som en kjærlighetserklæring til Kongsvinger, så er også den sterkt folkrockinspirert. Og det kler sangen veldig bra. I blant er det viktig å lytte til underbevisstheten sin, sier sangeren og forfatteren, som selv har dette livsmottoet: – Det er bedre virkelig å tape stort, enn aldri å våge noen ting.

Videoen er ved Christina Ommestad.

MANUELA HOFER: Vår beste dag

Manuela Hofer er etter hvert blitt en gammel venninne av denne spalten. Hun synger, spiller, arrangerer og lager videoer selv. Som regel står hun også bak både melodi og tekst.

– Denne gang har jeg laget en litt modernisert versjon av låten «Vår beste dag» av Erik Bye, forteller hun.

– Dette er for øvrig aller første gang jeg synger på norsk. Det var en utfordring, men jeg likte sangen så godt, og teksten har et fint budskap, så jeg måtte bare.

«Vår beste dag» har 20-årsjubileum i år. Den ble gitt ut på albumet Støv og stjerner, og kom ut på VIA Music i 2003. Dette ble Erik Byes siste album, etter at han hadde sluppet en av Norges aller første LP-er, Vi går ombord, alt i 1960.

– Den handler blant annet om de «uhørbare» tingene i livet. Erik Bye skrev den opprinnelig for hundreårsjubileet til Hjemmet For Døve, og det var også en kjærlighetssang til hans kone.

– Jeg har klarert med hans familie, som ga tillatelse til at jeg spilte inn min versjon av låten, som er produsert av Jon Erik Kjørkleiv, spilt inn i Audio Design, og mastret av Henning Svoren i Ocean Sound Recordings.

NILSEN’S SOUTHERN HARMONY feat. Monika Nordli: Front Porch Swing

«Front Porch Swing» er hentet fra albumet Coastology, som ble utgitt tilbake i 2019. Bak Nilsen’s Southern Harmony finner vi Bjørn Nilsen, som britiske RnR Magazine har omtalt på denne måten:

«Nilsen has established himself as a fine songwriter, covered by artists from both sides of the Atlantic. Accompanied by musicians from America and Norway, he shows why he’s so highly regarded on a classy set that you’d swear originated in Austin, Texas.»

Bjørn Nilsen og Nilsen’s Southern Harmony har hatt med låter på Netflix-serien Dag, den amerikanske filmen A Northern Railroad, pluss flere av NRKs TV-produksjoner.

Nilsen beskrives også som en av svært få europeiske komponister som årlig blir invitert til den prestisjetunge Frank Brown International Songwriters Festival, sammen med noen av de aller største låtskrivernavnene i USA.

Om duettpartneren sin sier Bjørn Nilsen dette:

– Monika Nordli er oppvokst i Nissedal i Telemark, men bor nå i Oslo. Monika er utdannet sosionom, men jobber for det meste som musiker. Hun har fått mye fin oppmerksomhet i pressen for debutalbumet Minor Mode og oppfølgeren Shipping Out,

– Musikalsk plasserer hun seg i et rustikt poplandskap med smakfulle countryreferanser. De siste årene har Monika samarbeidet mest med ektefellen Steinar Albrigtsen.

Mer enn 80 av Nilsens låter er utgitt av andre internasjonale og norske artister, som Linda Gail Lewis, Dallas Moore, Billy Don Burns, Petter Baarli, Claudia Scott + Ottar Big Hand, Hilljacks og Linda Kvam.

JANNE ERAKER OG ANDERS KREGNES HANSEN: Three Miniatures for Tap Dance and Percussion

Premiere!

Steppdanser og musiker Janne Eraker er nok blitt en kjenning for faste lesere av Ballade video.

«Three Miniatures for Tap Dance and Percussion» er den foreløpig nyeste låten og videoen fra prosjektet. Her tar Eraker med sine avdankede steppdansjern, treplater fra Maxbo og en boks med vann, mens hun sammen med Anders Kregnes Hansen spiller en ny komposisjon han har laget spesielt for dette albumet.

Anders Kregnes Hansen beskrives som en norsk slagverker med sterkt fokus på samtidsmusikk, performance og nyskapende sjangere. Han har en mastergrad i utøvende klassisk slagverk fra Norges musikkhøgskole. Under dette studiet skrev han en avhandling nettopp om komponister og utøvere i kreativt samarbeid.

– Anders utmerker seg både som kammermusiker og solist. Han har jevnlig oppdrag med de fleste profesjonelle orkestrene i Norge, og er fast musiker i samtidsensemblet Aksiom. Han medvirker også på flere prisvinnende innspillinger innen samtidsmusikk, klassisk, jazz og pop/rock, forteller Eraker til oss.

SPURV: Å vente er å endre

Oslo-baserte Spurv gir oss her den vakre, inntrykksfulle og dynamiske «Å vente er å endre» – der de igjen «fletter hjemsøkende minimalistiske gitarer og uhyggelig vokal sammen med absolutt knusende vegger av gitarer og atonal strengdissonans».

– Selv om sangen er veldig kort, er «Å vente er å endre» på en måte et konsentrat av hele det kommende albumet Brefjære: dramatisk støy, emosjonelle melodier og – det som er nytt for dette albumet – en vokaldrevet fortelling om tid, historie og naturen til tilværelsen, sier den Oslobaserte postrock-sekstetten selv.

– Sporet legemliggjør en av de fire karakterene til Brefjære, sommerfuglen, eller mer spesifikt biston betularia, grasiøst fremført av vår venn Tåran Reindal fra Leonov.

– Videoen av Kristoffer Klunk Nyborg og Henrik Berge er det perfekte visuelle akkompagnementet til sangen, og setter stemningen for resten av albumet mens den utvikler den estetiske verdenen til Spurv.

Brefjære skal slippes 22. september på det alltid interessante selskapet Pelagic Records, og er det fjerde albumet til Spurv. Det gleder vi oss til.

Spurv består av Herman Otterlei (gitar), Gustav Jørgen Pedersen (gitar), Eirik Ørevik Aadland (gitar), Hans-Jakob Jeremiassen (bass), Simon Ljung (trommer) og Simen Eifring (trombone). I videoen ser vi også Tåran Reindal fra bandet Leonov, som er oppkalt etter Alexey Leonov – det første mennesket som gjennomførte en vandring i verdensrommet.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 188 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤