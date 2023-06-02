Uka i redaksjonens ører: Where did all the young girls go?

Bjella rører på seg igjen, denne gang langs norske småveier. Det er musikkfest i Oslo og Stavanger, vi konkurrerer i europeisk blues, og det er gode dager for norsk prog og elektronika.

UKE 22 I NORSK MUSIKK: Redaksjonen lytter og ser sammenhenger.

Musikkfest – scenenes gave tilbake til publikum. Første lørdag i juni betyr musikkfest i Oslo og Stavanger. Her kan en gå fra cene til scene og oppleve musikk i veldig mange sjangre. Alt er gratis, mange av scenene er også svært familievennlige, og programmet strekker seg fra ca 12 formiddag til 23. musikkfest.no er programet for hovedstaden, og her for programmet til Musikkfest Rogaland.

Stein Torleif Bjella har nå gitt ut to singler fra et kommende album. Vi falt særlig for linjene der ordsmeden klarer å kombinere en pastisj på «Blowin’ in the wind» med avfolkinga av norske bygder. Noen ganger trenger man ikke en SSB-raport, bare en dikter med gitar for å se sammenhengene:

Kor e alle jentun hen

– omringa av saktmodige menn!

Nylig skrev elektronikaskribenten vår: «Slik staver man banger: Kate Pendry – Trulz – Robin». I sin anmeldelse av Trulz & Robins nye plate trakk Siri Narverud Moen fram låta de har laget med skuespiller Kate Pendry: «This is Love» er en borrende banger med Krishna-sitat og rastløs intelligens, og nå kommer den som singel som anfører av plata Out of Sync, ute i dag. Skuespiller Kate Pendry var sist sett med forestillingen Conversations with Putin og musikkteater-produksjonen Little Wolf, basert på Ibsens Lille Eyolf, under metalfestivalen Inferno i april. Som du ser øverst, har hun også gestaltet Elizabeth l i Operaen.

I dag kommer også «verdens første vellykka album som spiller norsk folkemusikk elektronisk», haha! Som helt album er «Snu hver stein» med Center of the universe og Kenneth Lien litt mye å ta inn, men om du klarer å plukke det fra hverandre, skjer det mye interessant. «Telespringar» og «Skålhalling» er fiffige spor, der synth og samples flettes med fele og en naiv slentrebass. Les om begge albumene i et sommerfokusert Ballade elektronisk.

Karisma Records i Bergen er anerkjent og kreditert som et av de mest betydningsfulle plateselskapene i Norden innen progressiv rock og beslektede sjangre. Lørdag feirer de 20 år, og drar til med en helaften på Det Akademiske Kvarter i hjembyen samme kveld. «Er jo årets progfestival line-up dere har snekra sammen her», kommenterer en på plateselskapets sosiale medier-profil. «Blir sliten bare av å lese lineup’n her … Hvem faen skal man ditche for å gå på do?» kommenterer en annen. Dette er en drømmekveld for progfolk, med store navn fra Karisma Records’ stall: Wobbler, Oak, Magic Pie, Arabs In Aspic og Tusmørke. Vi har skrevet om og vist musikkvideoer fra flere av disse i Ballade video, sjekk for eksempel her og her. For en stund tilbake skrev vi også om hvordan deler av det norske prog-miljøet så seg ignorert i Spellemann-sammenheng, til tross for stor interesse internasjonalt. – Det bør tas grep for å sikre at prisen favner bransjen i hele landet, og representerer lyden av Norge i dag, sa Bjørnar Erevik Nilsen i Karisma Records den gangen. Det er kanskje fortsatt en problemstilling å holde et øye med, selv om progmusikk har vært representert i både rock- og elektronika-kategoriene til Spellemann de siste par årene.

Soft City heter det relativt ferske blues- og soulbandet som platedebuterte i august i fjor med albumet Settle for the Moon. Siden da har de turnert både Norge og sørstatene i USA, der de i januar i år representerte Norge i den store bandkonkurransen International Blues Challenge i Memphis (som Ballade skrev om). «Debutantene Soft City melder seg inn i den norske bluesfamilien,» skrev Audun Vinger i Dagens Næringsliv da de slapp debutplata, og nå skal denne lille delen av «familien» igjen representere Norge og norsk blues: Lørdag 3. juni arrangeres European Blues Challenge i Polen, der de tre vinnerbandene – av 21 deltakere fra 21 land – får spille på prestisjefylte festivaler i Europa. Vi ønsker Soft City lykke til, og ser frem til å oppleve bandet live et sted under sommerens festivalhimmel.

