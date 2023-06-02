Slik har du kanskje også sett henne: Kate Pendry som Elizabeth l.

Skuespiller, performance-kunstner, dramatiker og ikke minst stemmekunstner Kate Pendry samarbeider med Trulz & Robin på «This is Love»: en låt som i følge Ballades anmelder er en "borrende banger med Krishna-sitat og rastløs intelligens". Singelen anfører plata "Out of Sync", ute i dag. Bildet: Kate Pendry som Elizabeth l. (Foto: Erik Berg, Den norske opera & Ballett)

KommentarBlues

Uka i redaksjonens ører: Where did all the young girls go?

Publisert
02.06.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen, Guro Kleveland

Bjella rører på seg igjen, denne gang langs norske småveier. Det er musikkfest i Oslo og Stavanger, vi konkurrerer i europeisk blues, og det er gode dager for norsk prog og elektronika.

UKE 22 I NORSK MUSIKK: Redaksjonen lytter og ser sammenhenger.

Musikkfest – scenenes gave tilbake til publikum. Første lørdag i juni betyr musikkfest i Oslo og Stavanger. Her kan en gå fra cene til scene og oppleve musikk i veldig mange sjangre. Alt er gratis, mange av scenene er også svært familievennlige, og programmet strekker seg fra ca 12 formiddag til 23. musikkfest.no er programet for  hovedstaden, og her for programmet til Musikkfest Rogaland.

Stein Torleif Bjella har nå gitt ut to singler fra et kommende album. Vi falt særlig for linjene der ordsmeden klarer å kombinere en pastisj på «Blowin’ in the wind» med avfolkinga av norske bygder. Noen ganger trenger man ikke en SSB-raport, bare en dikter med gitar for å se sammenhengene:
Kor e alle jentun hen
– omringa av saktmodige menn!

Nylig skrev elektronikaskribenten vår: «Slik staver man banger: Kate Pendry – Trulz – Robin». I sin anmeldelse av Trulz & Robins nye plate trakk Siri Narverud Moen fram låta de har laget med skuespiller Kate Pendry: «This is Love» er en borrende banger med Krishna-sitat og rastløs intelligens, og nå kommer den som singel som anfører av plata Out of Sync, ute i dag. Skuespiller Kate Pendry var sist sett med forestillingen Conversations with Putin og musikkteater-produksjonen Little Wolf, basert på Ibsens Lille Eyolf, under metalfestivalen Inferno i april. Som du ser øverst, har hun også gestaltet Elizabeth l i Operaen.

I dag kommer også «verdens første vellykka album som spiller norsk folkemusikk elektronisk», haha! Som helt album er «Snu hver stein» med Center of the universe og Kenneth Lien litt mye å ta inn, men om du klarer å plukke det fra hverandre, skjer det mye interessant. «Telespringar» og «Skålhalling» er fiffige spor, der synth og samples flettes med fele og en naiv slentrebass. Les om begge albumene i et sommerfokusert Ballade elektronisk.

Karisma Records i Bergen er anerkjent og kreditert som et av de mest betydningsfulle plateselskapene i Norden innen progressiv rock og beslektede sjangre. Lørdag feirer de 20 år, og drar til med en helaften på Det Akademiske Kvarter i hjembyen samme kveld. «Er jo årets progfestival line-up dere har snekra sammen her», kommenterer en på plateselskapets sosiale medier-profil. «Blir sliten bare av å lese lineup’n her … Hvem faen skal man ditche for å gå på do?» kommenterer en annen. Dette er en drømmekveld for progfolk, med store navn fra Karisma Records’ stall: Wobbler, Oak, Magic Pie, Arabs In Aspic og Tusmørke. Vi har skrevet om og vist musikkvideoer fra flere av disse i Ballade video, sjekk for eksempel her og her. For en stund tilbake skrev vi også om hvordan deler av det norske prog-miljøet så seg ignorert i Spellemann-sammenheng, til tross for stor interesse internasjonalt. – Det bør tas grep for å sikre at prisen favner bransjen i hele landet, og representerer lyden av Norge i dag, sa Bjørnar Erevik Nilsen i Karisma Records den gangen. Det er kanskje fortsatt en problemstilling å holde et øye med, selv om progmusikk har vært representert i både rock- og elektronika-kategoriene til Spellemann de siste par årene.

Fet line-up på helaftens prog-program når Karisma Records feirer 20 år på Kvarteret i Bergen lørdag 3. juni. (Foto: Karisma Records)

Soft City heter det relativt ferske blues- og soulbandet som platedebuterte i august i fjor med albumet Settle for the Moon. Siden da har de turnert både Norge og sørstatene i USA, der de i januar i år representerte Norge i den store bandkonkurransen International Blues Challenge i Memphis (som Ballade skrev om). «Debutantene Soft City melder seg inn i den norske bluesfamilien,» skrev Audun Vinger i Dagens Næringsliv da de slapp debutplata, og nå skal denne lille delen av «familien» igjen representere Norge og norsk blues: Lørdag 3. juni arrangeres European Blues Challenge i Polen, der de tre vinnerbandene av 21 deltakere fra 21 land får spille på prestisjefylte festivaler i Europa. Vi ønsker Soft City lykke til, og ser frem til å oppleve bandet live et sted under sommerens festivalhimmel.

Soft City er Kim André Tønnesen, Håvard Ersland, Thea Paulsrud, Ask Vatn Strøm og Bård Berg. (Foto: Per Ole Hagen)

Guro KlevelandSiri Narverud Moentrulz & robin

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Andreas Gundersen og Ann Jorid Henriksen

Uka i redaksjonens ører: Flere omarsheriffer, modulering og viddejazz

Det er tid for de store temaene i kortformat igjen: Identitet, modernitet og tradisjon, lyden av 17. mai med noen...

Uka i redaksjonens ører: Sommer og tid for geiting

Sinsenfist syngerapper om sommer'n. Jonas Benyoub har vært i hjemlandet og truffet dyr. Men først litt festivalbransje.

Uka i redaksjonens ører: Sommer og tid for geiting

Sinsenfist syngerapper om sommer’n. Jonas Benyoub har vært i hjemlandet og truffet dyr. Men først litt festivalbransje.

Sign of the horns – inferno påska

Inferno: Det handler om følelsen. Metal-følelsen.

Årets Inferno Metal Festival poengterte metallens ånd: Å være del av en historie og en kultur. Å være inkludert. Det...

Spellemann 2020: – Vi faller mellom stolene

Deler av det norske prog-miljøet mener at de blir ignorert i Spellemann-sammenheng, til tross for stor interesse internasjonalt. – Det...

Spellemann 2020: – Vi faller mellom stolene

Deler av det norske prog-miljøet mener at de blir ignorert i Spellemann-sammenheng, til tross for stor interesse internasjonalt. – Det...

Anweiler

Mellom snø og tropevarme: loete house er best på varme kvelder

Når syrinene blomstrer i Oslohouse allé.

Flere saker

Lene Grenager Foto: Harald Solberg

Arne Nordheims komponistpris til Lene Grenager

Komponisten og cellisten fikk prisen under Ultimafestivalen torsdag.

Marius Neset Bærum jazzfestival

Bærum Jazzfestival. Det sier seg selv.

I dag starter Bærum Jazzfestival, den andre i rekka, og en som tar mål av seg å bli blant de...

Hildeblide

Forsker på kunstinstitusjoners kjønnsfordeling

Hvorfor er det så stor overvekt av menn i toppstillinger i kunstfag? Og hvordan kan man få inn flere kvinner....