Eventyrlige technopionerer vender tilbake

Gleder meg til år 2000. Her er Ballade elektronisk med ny, og med ganske gammel musikk.

En ung herr Bruun er leken og gøyal, en legendarisk duo er leken og remastret, en annen duo lafter bjørk, eik og lønn – og ute i skogen der finner vi ikke lenger UTE-teamet, for de har tråkket inn i kunstinstitusjonen. Heng med, så skal alt sammen gi mening.

Reidar Bruun gir snart ut ei låt som heter «My Friends Always Told Me I Remind Them of Forrest Gump» – hehe! Men det morsomste på EPen han kommer med er åpningssporet «Crustacean». Den beste norske breakbeaten på lenge, med sine synkoperte, jevne stomps under et gjentatt «hiv o’hoi»-sample som like gjerne kan stamme fra nordiske gamle sjøulker som fra opptak av stammer når den samme skuta har forvilla seg til en intens sydhavsøy. Rett og slett digg å høre på, er «Crustacean». Plata Absolut Likely er pynta med ei reke og kommer ut 24. februar (Mhost Likely White).

Samme fredag treffer en klassiker technopublikumet – med lyden av Amsterdam slik byen utfolda seg for en vibrerende norsk duo:

Trulz & Robin har fått DJ og radioprogramleder Olle Abstract til å mimre tilbake til den gang Robin Crafoord steg av bussen fra Gøteborg og møtte Truls Kvam: Like etter flyttet de inn i samme kollektiv på Sagene. Sagene Zoo var født. I den digre leiligheten var det fester. DJs fra Europa og Detroit var på besøk. Det var en bekymringsløs tid, der kreative sjeler fant hverandre nærmest ukentlig. Sagene Zoo var noen år episentret for norsk techno (…) De lagde fester, spilte på fester og snekret før fester. Før Blå eksisterte fant du gjerne duoen i dumpa i Brenneriveien på rave (…) På slutten av 90-tallet flyttet Trulz & Robin til Amsterdam for ett år. Skriver Olle. Resultatet av tida i Amsterdam og i Oslo ble altså albumet Mechanized World (2001).



– Vi fant fram de gamle DAT-kassettene og fikk det remastret, forteller Robin Crafoord til ballade.no ei uke før plata slippes. Igjen.

– Låter det bedre enn den gang da? Det var noen plater som kom ut den gang som ikke var så godt mastra, de kunne låte litt flatt …

– Jah! Det låter fetere nå. Den gangen lagde vi dessuten plata ved å gjøre DJ-miksen før vi mastret – altså ble alt mastret i ett, framfor å mastre hver kilde som separate spor for seg. Og vi var var ikke så flinke på lyd, heller, ler Robin.

For to år siden satt han og makker Trulz på videomøte med meg og snakka om det som kjentes som en lengsel tilbake, når klubber og skoger og haller ble fylt av mye av det de skapte som unge:

– Techno og acid house, det som lyder mer analogt og møkkete, er fullt av en gammel sjel som mange leter etter nå. Mye av det som produseres nå kan lyde for perfekt.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fusers%2F19601604&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Og da passer det ganske godt at den møkkete plata de satte standard med for 20 år siden, i en slags forrige gullalder i klubb-Oslo, nå kommer ut i nypussa versjon. For Kvam/Crafoord er plata lyden av Amsterdam, av den avgjørende klubben på Westergas Fabriek de hang på, og musikere/DJer som Jeff Mills og Surgeon spilte.

– Vi har ikke hørt på det sjøl på lenge, og det var veldig deilig å få ny lyd på det, og det ga oss ny inspirasjon, forteller Robin.

Såpass med inspirasjon at de også har hengt fingrene i helt nye spor, som skal bli til plate seinere.

I pandemien ga duoen ut minst ett spor i uka, både nytt, og versjoner av gammelt de fant i skuffene.

– Vi ønsker bare å komme ut med så mye som mulig, og det er litt etterslep av den der ett-spor-per-uke (omtalt i Ballade her).

I mye norsk techno er det ganske hardt og raskt om dagen, og med fare for å lyde som den voksne dama jeg er: En litt mer balansert versjon er å finne. Som i Trulz & Robins «Bad Times» som er både hard og drømmende på samme tid. På «Trans» er det transeuropeisk jagende, før det blir hypnotisk på «Hypnojam», for å nevne noen av de sterke sporene. Som går inn i en velstøpt og helstøpt sammenheng denne plata er. Den (gis ut av Snick Snack og) feires med fest i, sjølsagt, Oslo fredag 24. februar.

Laft har laget noe nytt, men også med en slags retro følelse … Albumet deres kommer først i mars, men har allerede dobbeltsingelen «Maple» ute. Det fineste på plata er egentlig hvordan dén legges etter forrige låt, «Birch». Laft er ganske gode når de tar det hele videre ved å rolig stige opp et trinn og tar det hele videre. Men å gå igjennom lagene, altså laftinga, heh, eller hver tømmerstokk her, blir litt prematurt. Plata er jo ennå ikke helt rundt hyttehjørnet. Vinny Villbass er produsent/musiker og utgiver (badabing! diskos), og står også for en rekke fester og klubber som arrangør og DJ, men sammen med Tomas Järmyr er han Laft. The Bell Laboratory, som Järmyr også har vært med på, gjaller så vidt i bakgrunnen, men bare så vidt. Ellers er han kanskje mest kjent for leserne som tidligere trommis for Motorpsycho.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1432025767&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Da har Ballade elektronisk vært igjennom en EP og to album, la meg kort bare nevne to … fenomener. Begge finner sted i dag, fredag.

Alle som har levd under en stein, eller gått tur med hund i visse skoger de siste tre åra har fått med seg at generasjonene under Trulz & Robin tok spaken i egne hender – og skapte en ny bølge av techno på raves – de siste åra. Hvis du ikke har hørt om det, kan du lese litt om technorevolusjonen her.

Noen som gjorde det slik, var UTE-kollektivet. I dag er de invitert inn i Norges mest (?) utskjelte bygg for å skape et audiovisuelt verk: I Munchmuseets Festsal. Det blir lasere, innendørs tørrdis og produksjon utenom det vanlige. Munchmuseet ser dem som de viktigste nye aktørene innen norsk klubbmusikk. Prosjektleder Jonas Vebner ved MUNCH skriver til meg at

– Med en blanding av levende musikk og DJ-sett får publikum delta på en reise gjennom sjangrene psykedelisk ambient, trippy downtempo, sjamanistisk IDM – intelligent dansemusikk – og ambient. Omformer skal spille live, blant andre.

– Men hva tenker museet om det å trekke dette som er ganske rått, og, heh, ute, inn i institusjonssalen? Regner med du ser kontrasten?

– MUNCH skal ikke late som de er en klubb, men vi ønsker å programmere lyttende, eksperimentell klubb og elektronisk musikk. Ikke ulik programmering du kanskje finner på Terraforma, Atonal, CTM og Unsound for å nevne noen. Her tror vi en museumsetting kan funke veldig bra og kanskje til om med være med på å løfte opp statusen til klubbmusikken i Norge.

Jeg veit ikke om det stemmer at vi i Norge henger etter våre europeiske naboer, som i at det var på tide – men at elektronisk musikk fløt over i kunstscenene i byer som Berlin, stemmer jo. Men taper uteteamet og utemusikken noe av de rå og direkte egenskapene sine ved å institusjonaliseres? Det skal jeg i alle fall ikke dømme om på forhånd. Noe tidsåndaktig over spørsmålet mitt tror jeg det uansett er.

Bonus: Ballade elektronisk sin media-avdeling retter denne månedens nysgjerrige anbefaling til samarbeidet mellom plateselskap/arrangør Ploink og non-profit-radioen VersLibre. De lanserer sitt «vorspiel-show» i dag, der Thomas Urv, Evy Gee og Miss Mostly DJer. Det skal bli tilgjengelig i løpet av fredagen her.