Trulz & Robin gir ut ny musikk hver uke

Hver torsdag er det Once a week-dag på technoringrever Trulz og Robins nettsider. I pandemitilværelsen fant de fram arkivet, snekrer litt på opptakene, og gleder seg over å dele enorme mengder musikk med publikum. Når det blir varmere i været kommer låta der de har samplet selveste Bobby McFerrin (ja, han med Don’t Worry, Be Happy. En rennomert vokalstjerne). Og en med Bugge Wesseltoft. De har mye å ta av.

– Da vi ga ut «Sommerdans», så jeg for meg sol og venner som danser i gresset, smiler Truls Kvam, over facetime.

– Bare det å se for seg hvordan folk, kanskje publikum som ikke kan gå ut og dansa nu, tar det i mot … skyter Robin inn.

De sier at musikken betyr enda mere nå når vi tar mange ting i livet mindre for gitt. Og drivkraften i tanken på et publikum de ikke kan møte fysisk blir sterk.

Bildet fryser litt, vi kommer visst ikke unna digitale utfordringer i dag. Men ikke mer enn levelig, og underveis i dette intervjuet skal det vise seg at prosjektet med én låt i uka rett og slett har bragt tilbake gløden og gleden til to pionerer i norsk techno og house, en inspirasjon ved å lage mer musikk som bare føder ny inspirasjon.

For dem som har hørt litt norsk elektronisk musikk, har Truls Kvam og dels svenske Robin Crafoord vært med lenge. Få undergrunnsprodusenter i elektronika har fått terningkast seks i en tabloidavis, men det klarte de i VG i 2003 med plata «Kaosmatisk». Og tross flere album, enkeltsingler og en haug med samarbeid og remikser med oslonavn innen house, har de tydeligvis også en masse som aldri har blitt gitt ut. Noe av dette blir nå til nye låter under forskjellige navn, som når den mørke technoen skal ut under navnet KSMSK, elektroen finner vei til artistnavnet Robomatic, og det mer følsomme gir de ut som Dance Music Therapy. Paraplyen de har etablert for mylderet kaller de Electronic Be. Alt er gratis ute, på plattformene Soundcloud og Bandcamp. Ett spor i uka – noen helt nylagde, også.

Pandemiåret: God tid til musikken

Robin jobber med snekring for utesteder – i tillegg til egne arrangement, og noen jams med elektroniske artister. Det vil si, han gjorde. Som for så mange andre er det lite oppdrag å få. Begge har god tid nå.

– Jeg ble invitert med på én jamsession på internett. Alle spilte hver for seg. Til sammen ble det en glitchy grøt, hahaha. Så selv om det var gøy, kan det ikke sammenlignes med å spille i samme rom. Å spille sammen handler om å feede på hverandres energi, det får du ikke over nettet. Men ja, jeg har mye bedre tid til å lage og gi ut musikk nå, beskriver Robin. Selv Truls som nå har et liv som handler mer om tenåringsbarn enn å gå ut på klubb, kan kjenne på savnet etter dansegulvet.

Truls: – Vi satt i studio og prata om at vi har ganske mye musikk. Og så hadde vi laget mye under koronaen som er sånn nesten ferdig, og det sammen med det vi har liggende på disker og dater fra de siste ti årene, ble sånn … faen heller, vi kan ikke bare sitte og vente! Det kan være gøy å gi ut på andres selskap, men det kan også ta lang tid. Nå gjør vi alt selv; mikser, mastrer, artwork, bare gir det ut, så kan de som vil kose seg med det.

Robin: – Ikke minst når vi ikke kan spille noe ute, er det tilfredsstillende å kunne gi ut musikk on the fly. Da er du fortsatt med på noe sammen med andre, sier Robin.

Jeg kan se for meg mennesker på dansegulvet, og forestille med at det betyr mye for dem å høre det.

– Truls Kvam

Ikke minst gir masse hyggelige tilbakemeldinger fra publikum dem følelsen av fellesskap. Og den, rosen, kommer så raskt tilbake når de gir det ut fortløpende.

Bobby og Bugge

Så langt har det kommet instrumentaler, og på ei låt som kommer er Bugge Wesseltoft med på piano. Og snart kommer spor med vokalistene Maria, Cecilie og Celine Biom (fiffig!), alle norske – og et konsertopptak de falt for av Bobby McFerrin.

– Det er så fantastisk det han gjør. Herregud, det var så vakkert at jeg hadde lyst til å grine, sier Truls om McFerrin-opptaket de versjonerer.

De nyeste sporene de har gitt ut, presenterte de som å være i spennvidden fra ambient til silkemyk techno og elektro.

Om å lage nye spor av gamle skisser:

– Det er morsomt å høre gamle opptak, for noen ganger blir vi helt satt tilbake … så ser jeg på Truls, og bare «er det vi som har lagd detta?» Og han, tilbake; «jeg husker ingenting, jeg!»

– Men så kjenner jeg kanskje igjen en signatur i lydbildet til hverandre, dette er trommene til Robin … og andre ting husker vi veldig godt. Mye er fra en sterk periode i livet, skyter Truls inn.

Revival

De to mener mange av utgivelsene har en retrofølelse som mange vil ha nå.

– Techno og acid house, det som lyder mer analogt og møkkete, er fullt av en gammel sjel som mange leter etter nå. Mye av det som produseres nå kan lyde for perfekt. Og egentlig er det ganske tidløst.

– Men hva kan vi høre i sporene som er følelser og stemninger dere har nå, i dette spesielle året?

Truls: – Jeg vil jo tro at hvor vi er og hva vi føler har noe å si for musikken vi lager nå, også eldre ting som vi gjør ferdig nå. På en måte føler jeg at jeg setter enda mer pris på den nå, siden vi tar mange ting i livet mindre for gitt, nå som så mye blir tatt fra oss. Jeg kan se for meg mennesker på dansegulvet, venner, hvis jeg vet at de liker det og det lydbildet og forestille meg at det betyr mye for dem å høre det. Jeg gleder meg veldig til å dele det med folk når vi kan møtes igjen!

Robin: – Det er en snøballefffekt; jobber du mer med musikk, får du bare lyst til å lage enda mer musikk! Jobber du ikke så mye med musikk, kan gløden forsvinne litt. Om alt rundt oss nå er helt crazy, er det veldig fint for egen del, beskriver Robin.

– Et slags hjertebarn, dette?

– Ja, det har blitt det! Og litt av gleden er også å se for seg hva som passer best å gi ut når. Som en sånn kjempelang DJ-miks. Det har bare vokst og vokst.

– Kjempelang!

Hvor lang? Robin mener de kan holde på et år til. Truls legger på til fem år. – Minst!