Technorevolusjonen: Oslove, på en ny måte

– Helt riktig, og nesten urgammelt! Noen opplever sin første technorevolusjon, noen for andre eller tredje gang.

Et tidsbilde du ikke kan overse: Det er mørkt. Det er fritt. Det er lyst. Det er positivt.

Det er det motsatte av å bli sittende fast i sofaen. Og det er en undergrunnskultur som Aftenposten allerede har beskrevet som at oslopolitiet innenfor visse grenser tolerer.

For ett av arrangørmiljøene har det nå resultert i en samleplate som oppsummerer det hele. Andrea Emilie Eriksen leder plateselskapet som nettopp ga ut samleplata Oslo og beskriver:

– Flux er et plateselskap med fokus på elektronisk musikk som også lager egne arrangementer, både på klubben og i skogen hvor det hele startet. Konseptet er en love story om felleskapet som oppstod under pandemien, hvor eventene våre ble et knutepunkt for folk som trengte å få utløp for musikk og dans. Vi samlet dem i skogen hvor det var god plass og deilig frisk luft, noe som var en ny opplevelse for de fleste. Det føltes så riktig og nesten urgammelt – det å danse sammen i skogen.

Det er snakka mye om ungdommens ofre i pandemien, men på Oslo hører du egentlig lyden av dem som tok saken i egne hender. Og ikke overraskende er lyden av utløp skitten, reindyrka (alt etter hva du foretrekker, jeg synes begge adjektivene passer) techno.

– Folk var dritt lei å sitte inne og lengselen etter et felleskap var stor. Siden da, sommeren 2021, har folka fra skogen fulgt oss med inn på klubben og vi føler vi er en stor familie den dag i dag, skriver Andrea til Ballade elektronisk. Navn som har blitt gradvis bedre kjent de siste åra; Skodde, Fredrik Bekkaasen, Naboklage, Nattl4mpe, med flere.

Oslo by Vibeke Bruff

Sjappa i Skippergata / Bogstadveien / Monolitt / etc

– Oslo-albumet er en reaksjon på denne tiden og et samlealbum med et knippe av folk vi har blitt kjent med. Sporene på albumet har navn som artistene assosierer med Oslo eller som betyr noe for dem i sammenheng med det som har skjedd det siste året, sier Andrea Emilie Eriksen.

… Og i Storgata:

For en som så en tidlig variant av denne technorevolusjonen som ung, er de siste par årene en sjelden inspirasjon, og sjøl om det er tydelig at det bobler i alle elektroniske sjangre nå, er det ingen tvil om at det er technoen som gjaller i haller:

– Det er en helt ny generasjon, veldig mange unge! For noen år siden bare skjedde det noe, og det var stort. Da det første gang åpna etter første lockdown og jeg ble booka til et stort party i Eventhallen, kjente jeg det virkelig, sier Vibeke Bruff (42). Hun snakker med Ballade i mellom møter på jobben som bookingagent på klubben Storgata 26 i Oslo, der hun booker klubbmusikk i en bred sjanger.

Mange av undersjangerne som nå føles helt naturlig i hendene på musikkskapere i norske byer kan være streng techno, drum n bass, breakbeats, med flere.

– Mye av det vi opprinnelig hadde fra den britiske scenen, beskriver Vibeke Bruff. Ikke overraskende, da de britiske ravene på 90-tallet hadde samme uoffisielle, illegale identitet som de siste årenes skogsraves i og rundt hovedstaden.

– 90-tallet er jo tilbake, kidsa kler seg og gjentar inspirerasjoner av raves på 90-tallet.

– Det handler om frihet?

– Jeg spiller jo, og er ikke der ute og danser så mye, men de er flinke til å støtte hverandre og skryte av hverandre nå. Det er kanskje litt mer samhold, særlig blant kvinnelige DJer nå, enn da jeg var yngre. Og jeg er veldig glad for at jeg har blitt tatt inn i varmen av dem som kanskje 20 år eldre enn mange. Mange er flinke til å arrangere, også. Det er enormt å se at det er mulig med så mange eventer, så mange samtidig, på samme helg … med flere hundre på hvert, sier Vibeke inspirert. NB! Denne kulturen må ikke forveksles med et berykta cave-rave for et par år sida!

Skribentens favoritter i tillegg til Vibeke Bruff: Anémi «Pollen» og Monodogues «Sjappa i Skippergata».

Flux Collective arrangerer dansefest 29. oktober, og sikkert mange flere ganger, der blant andre Anémi spiller. Ballade elektronisk lover å komme tilbake til mer av den sylskarpe, harde elekroniske musikken som spilles og produseres i landet.

