Inferno fyller bypåsken med brutale helligdager, busstur og dårlig stemning

Hovedstaden fylles av svartkledde i spiky boots og naglebelter. Neseblod Records i Gamlebyen holder langåpent. The Hub strømmer metalmusikk i fellesområdene, til intetanende hotellgjesters storøyde forundring. Det er påskestemning. Det er Inferno.

Men til tross for et par feilskjær, er det nok en gang vanskelig å kalle Infernofestivalen noe annet enn en suksess. Med så mange kvalitetssterke band, et så trofast publikum, og en meget profesjonell arrangør kan det vanskelig gå galt. Bare det å få alle band på scenen i tide (med et par ubetydelige unntak) er en stor prestasjon i seg selv. Infernofestivalen er også nok et eksempel på at de som ser skumlest ut, fremdeles er snillest – med unntak av an ulykke i VIP-loungen var det ingen tilløp til bråk og spetakkel i løpet av festivalens tre dager og netter.

Slik kommenterte redaksjonen i Ballade.no metalfestivalen Inferno da den ble arrangert for fjerde gang, i 2004. I år arrangeres festivalen som trekker sitt største publikum fra andre land enn Norge for 21. gang, etter at pandemien trakk fra to år fra festivalkronologien.

Av 54 band på årets line-up er nesten halvparten av dem norske, blant dem Emperor, Abbath, Vemod, Djevel, Nekromantheon og Mork. Inferno-festivalen har som vanlig sitt arnested i gamle Torggata Bad, på Rockefeller og John Dee, på de helligste av alle påskedagene; fra skjærtorsdag 6. april til og med første påskedag, søndag 9. april. Noen klubber og andre mindre steder i hovedstaden er også del av festivalløypa, som Kniven Bar, Vaterland og Rock In. Arrangørene melder om at 4-dagers festivalpass er utsolgt, det samme med dagspass torsdag, men det er fortsatt ledige dagspass de øvrige festivaldagene for den som ikke har planer om en hvit påske inntil en solfylt hyttevegg.

LES OGSÅ: Svartmetallen kom hjem til et arnested

Det ukrainske bandet 1914 måtte avlyse fjorårets Inferno-besøk på grunn av krigen. Sommeren i fjor utnevnte imidlertid ukrainske myndigheter flere av sine utøvere til «kulturelle ambassadører for Ukraina», som ga dem særskilt tillatelse fra til å dra ut – som 1914 fikk til Inferno 2023, og som bandet Jinjer fikk til å spille på Tons of Rock i juni i fjor. Men for bare noen dager siden måtte bandet kansellere igjen.

Menn over en viss alder får ikke dra ut av landet på grunn av krigen, men i tillegg har noen brukt den «kulturelle ambassadør»-muligheten til å bli værende ute av landet, forteller 1914 i en uttalelse på Infernos hjemmeside:

After this became known, the state authorities stopped issuing special permits to artists, artificially complicating the process of obtaining all the necessary documents and expanding the list of required documents, making it impossible for bands to obtain the necessary paperwork. This affected many bands in Ukraine. (…) We would like to apologize to our fans, other bands and promoters, but right now we are powerless here. We will work hard to make sure we can get to our other shows this year. Maybe the ice will melt and we’ll see some relief in the future, but for now we’ve done all we can.

Norske Blood Red Throne erstatter 1914; et death metal-band som startet i Kristiansand tilbake i 1998. De har gitt ut ti studio-album, det siste – Imperial Congregation – til svært gode kritikker, melder arrangøren. Bandet har fans over hele verden, og har turnert bredt i Europa, Nord- og Sør-Amerika. Blood Red Throne er ifølge festivalen et av de mest respekterte bandene innen death metal-sjangeren – og musikken er like brutal og intens som alltid, lover de.

Festivaler er sjeldent kun konserter lenger, så også med Inferno. De siste årene har de satt opp et «mer-program» i tillegg til fagseminaret Inferno Music Conference, som har vært del av festivalen omtrent siden starten.

Et av høydepunktene på årets mer-festival-program er bussturen med Cadaver-frontmann Anders Odden til åstedet Varg vs Euronymous 1993, besøk hos Neseblod Records og Nasjonalbibliotekets black metal-utstilling «Dårlig stemning» (som holder påskeåpent!).

LES OGSÅ: Inspirasjoner – Anders Odden velger Øystein Aarseth

Musikkonferansen inneholder foredrag og samtaler om metalbransjen, paneldebatter og intervjuer, deriblant et med Navajo-bandet Mutilated Tyrant fra Arizona, kjent fra Thomas Seltzers «UXA»-serie på NRK. Bandet er i Norge for første gang, og spiller på Inferno torsdagskvelden.

Britiske Kate Pendry, bosatt i Norge siden midten av 90-tallet, er performancekunstner, skuespiller, stemmekunstner og dramatiker. Hun opptrer for første gang på Inferno, og viser en litt annen versjon av lille Eyolf enn vi kjenner fra Ibsen; sammen med komponist Audun Aschim Steffensen bringer hun stykkets svært moderne tematikk til live i «Little Wolf», i en konsert som tar publikum med «inn i Ibsens rike, sære og supernaturlige verden av skakkjørt familieliv». Pendry intervjues av den amerikanske musikkjournalisten Frank Godla torsdag 6. april, og opptrer sammen med Steffensen på Brewgata ettermiddagen lørdag 8. april.

Sjekk Inferno-programmet for mer info om artister, seminarprogram, samarbeid med RadiOrakel og mer fra påskemenyen til metalfestivalen.