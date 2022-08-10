Det ukrainske metalbandet 1914 til Inferno 2023 som kulturelle ambassadører

Det ukrainske metalbandet 1914 avlyste konserten på Inferno sist påske. Nå er det klart at de kommer neste år, for aller første gang til Norge og Norden. – Mens soldatene våre er i frontlinja og ødelegger fienden, er vår front den kulturelle, sier frontfigur og vokalist Dmytro Kumar.

Under er opptak av et intervju den amerikanske musikkjournalisten Frank Godla fra magasinet Metal Injection gjorde med frontfigur Dmytro Kumar fra 1914 for Inferno Music Conference, konferansedelen til musikkfestivalen Inferno. Intervjuet ble vist skjærtorsdag, 14. april 2022. Den sjeldne samtalen med musikere i krig tar for seg den pågående invasjonen, om livet på innsiden av Ukraina, hvorfor bandmedlemmene valgte å bli værende i hjemlandet, hva de ser for seg at de må leve gjennom og hvordan krigen påvirker musikken til bandet. Opptaket ble siden lagt ut på Metal Injections hjemmesider, og Ballade er de eneste kjente norske som har fått tillatelse til å publisere intervjuet i sin helhet.

– Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk. Det skrev bandet på sin egen Facebook-side da de avlyste alle spillejobber våren 2022, slik Ballade skrev om da krigen og invasjonen var et faktum.

Nå har 1914 imidlertid blitt utnevnt til «kulturelle ambassadører for Ukraina», og har med det fått tillatelse fra ukrainske myndigheter til å reise til Oslo for å spille på Inferno Metal Festival 2023.

– Vi ser veldig frem til å ha 1914 på norsk jord for aller første gang, og er stolte over at det skjer på Inferno, sier Jan-Martin Jensen, bookingansvarlig og deleier i metalfestivalen Inferno.

– Ukrainske Jinjer, som spilte på Tons of Rock i Oslo i juni, og vinnerne av Eurovision Song Contest, Kalush Orchestra, er også definert som «kulturelle ambassadører». Hva slags kriterier legger ukrainske myndigheter til grunn for å utnevne enkelte band, artister og kunstnere som det?

– Jeg vet ikke hva som er kriteriene ut over det at de må vise til konkrete tilbud på festivaler og konserter. Jeg har også forstått det slik at de må søke for hver gang de skal ut av landet, sier Jensen til Ballade. Han forteller at Inferno har kontakt med bandets tyske agent, Thorsten Harm fra Napalm Events, som festivalen har samarbeidet godt med gjennom flere år og som også jobber for metalbandet Jinjer.