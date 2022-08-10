– Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk, skrev bandet 1914 da de avlyste de planlagte konsertene denne våren. Nå er det klart at de kommer til Inferno påsken 2023.

Det ukrainske metalbandet 1914 til Inferno 2023 som kulturelle ambassadører

10.08.2022
Guro Kleveland

Det ukrainske metalbandet 1914 avlyste konserten på Inferno sist påske. Nå er det klart at de kommer neste år, for aller første gang til Norge og Norden. – Mens soldatene våre er i frontlinja og ødelegger fienden, er vår front den kulturelle, sier frontfigur og vokalist Dmytro Kumar.

Under er opptak av et intervju den amerikanske musikkjournalisten Frank Godla fra magasinet Metal Injection gjorde med frontfigur Dmytro Kumar fra 1914 for Inferno Music Conference, konferansedelen til musikkfestivalen Inferno. Intervjuet ble vist skjærtorsdag, 14. april 2022.

Den sjeldne samtalen med musikere i krig tar for seg den pågående invasjonen, om livet på innsiden av Ukraina, hvorfor bandmedlemmene valgte å bli værende i hjemlandet, hva de ser for seg at de må leve gjennom og hvordan krigen påvirker musikken til bandet. Opptaket ble siden lagt ut på Metal Injections hjemmesider, og Ballade er de eneste kjente norske som har fått tillatelse til å publisere intervjuet i sin helhet.

– Det er umulig for oss som band å reise utenlands og spille, ikke bare på grunn av reiserestriksjonene. Vår plass er i Ukraina nå, med barna våre, familiene våre, med det ukrainske folk. Det skrev bandet på sin egen Facebook-side da de avlyste alle spillejobber våren 2022, slik Ballade skrev om da krigen og invasjonen var et faktum.

Nå har 1914 imidlertid blitt utnevnt til «kulturelle ambassadører for Ukraina», og har med det fått tillatelse fra ukrainske myndigheter til å reise til Oslo for å spille på Inferno Metal Festival 2023.
– Vi ser veldig frem til å ha 1914 på norsk jord for aller første gang, og er stolte over at det skjer på Inferno, sier Jan-Martin Jensen, bookingansvarlig og deleier i metalfestivalen Inferno.

– Ukrainske Jinjer, som spilte på Tons of Rock i Oslo i juni, og vinnerne av Eurovision Song Contest, Kalush Orchestra, er også definert som «kulturelle ambassadører». Hva slags kriterier legger ukrainske myndigheter til grunn for å utnevne enkelte band, artister og kunstnere som det?
– Jeg vet ikke hva som er kriteriene ut over det at de må vise til konkrete tilbud på festivaler og konserter. Jeg har også forstått det slik at de må søke for hver gang de skal ut av landet, sier Jensen til Ballade. Han forteller at Inferno har kontakt med bandets tyske agent, Thorsten Harm fra Napalm Events, som festivalen har samarbeidet godt med gjennom flere år og som også jobber for metalbandet Jinjer.

Tematikken i 1914s låter – og tekster spesielt – er sentrert rundt første verdenskrig. Under Inferno påsken 2023 spiller 1914 for første gang i Norge, og Norden.  (Foto: Napalm Records)

1914 fikk stor oppmerksomhet fra metalfans over hele verden med deres andre album, The Blind Leading the Blind. Som bandnavnet antyder er 1914s utgivelser og tematikk sentrert rundt perioden første verdenskrig fant sted. I forbindelse med nyheten om at de kommer til Inferno i påsken 2023 beskriver bandet hvordan de opplever at krigen endrer på alt og hvordan deres oppgave er å spre budskap gjennom musikken og kulturen:

The war changes the rules and destroys everything that was created for many years. Imperialistic ambitions of fucking dictators force people to leave their homes, go to war, sit in the trenches and die. And while our soldiers are on the frontlines destroying the enemy, our front is cultural. Our front is truth, spreading the message. We received a legal permission from our government to become cultural ambassadors of Ukraine in the world, to speak out to the whole Europe about this horrible war that will affect everyone.

I følge 1914 selv er det en rekke konserter på europeiske festivaler gjennom august; i Tsjekkia, Tyskland, Østerrike, Belgia og Frankrike.

Relaterte saker

1914 avlysningsposter

Ukrainsk metalband avlyser konsert på Infernofestivalen

Tenk å ha et bandnavn oppkalt etter krigsåret 1914 og få turneen stoppet av russiske bomber.

Konsert med det norske metalbandet 1349 under Inferno Metal Festival på Rockefeller i

Metal-turisme med merverdi

Det er en velkjent sak at norsk svartmetall er stort ute i verden, og et viktig punkt på Norges kulturelle...

Marmorskulpturen Pietà av Michelangelo står i Peterskirken i Roma.

God musikkpåske fra Ballade

Vi lukker døra til kontoret med tips om gode, lange saker der du kan oppdage ny musikk, finne sammenhenger og...

Ukraina bilde fra Hærverk

Hærverk for Ukraina

Plateselskapet Hærverk Industrier og utestedet Kafé Hærverk i Oslo har på kort tid laget en samleplate til nødhjelp for folk...

Jinjer 2019 ONE Photo by Tementiy Pronov

Metalbandet Jinjer fra Ukraina til Tons of Rock: – Dette blir stort og følelsesladet

Metalcore-bandet fra Donetsk har fått spesialtillatelse fra ukrainske myndigheter til å turnere Europa i sommer. Lørdag 24. juni spiller de...

Flere saker

Stillbilde fra opptak av debatten om å være kulturarrangør under pandemien. Fra venstre Christer Falck, Erik Egenes, Erlend Mogård Larsen, Fredrik Fagerli Dahle og moderator Siri Narverud Moen

– Bylarm er feige når de ikke arrangerer på planlagt dato

Fra bjellesau til etterdilter? Bylarms grunnlegger tar kraftig oppgjør med at den 24. versjonen av bransjefestivalen har bestemt seg for...

11451130785 ef7e4c7806 z

Politiet svarer Eidsvåg

Hvilken musikk de ulike stedene spiller, legger vi oss ikke opp , skriver politiet, og oppfordrer gjester på byens utesteder...

Illustrasjon høyttalerhode

Tre av fire liker bakgrunnsmusikk på utesteder og kjøpesentre

Og hele 70 prosent foretrekker å høre bakgrunnsmusikk de har hørt før, viser TONO-undersøkelse.