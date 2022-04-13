God musikkpåske fra Ballade

Vi lukker døra til kontoret med tips om gode, lange saker der du kan oppdage ny musikk, finne sammenhenger og lytte til noe ingen andre medier skriver om.

Som mesteparten av Norge går også Ballade.no inn i noen stille dager.

Skjønt, stille og stille – noen har påsketradisjoner som handler om rå musikk. Du har russen – og du har dem som helst vil bruke dagene fra og med onsdagen i påskeuka på tradisjonsrike Inferno Metal Festival, midt i Oslo.

Så redaksjonens første lesetips til deg i helligdagene er fra da metalfestivalen arrangerte online-samtaler om ytringsfrihet. Det skjedde for ett år siden:

– De ser håret, de svarte klærne, gitaren og tror at jeg er satanist.

I Iran er musikken hans forbudt.

I den andre enden av uttrykk har du den musikken som går kledt i hvitt – eller i lilla, gult og rødt, alt etter som hvilken høytid den er knytta til. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har løfta fram påskebudskapet rundt Stabat Mater-temaet:

– Vi dekker et behov for opplevelser som blir stadig vanskeligere å finne i vår tid

Musikktips fra redaksjonen

Hva skal du lytte til i påsken? De mest aktuelle tipsene får du av vår skribent, Ola Nordal, i den ferske Ballade klassisk-spalten:

Har du hørt om komponisten som fikk stryk for sin estetikk? Her kommer klagen på karakteren. Ballade klassisk pakker også med seg utsøkt Mozart med Leif Ove Andsnes, og tre andre nye plater.



Vår mest sjangeråpne spalte står nestor Arvid Skancke-Knutsen for, få med deg de siste norske musikkvideoene som er verdt å se i Ballade video:

– De som ikke passer inn i en bås blir kastet ut av storsamfunnet. Videoen inneholder amming, som er noe av det mest naturlige et menneske kan gjøre. Så hvorfor er det stigma? spør en av artistene i nyeste Ballade video, og svarer sjøl i saken. Og mange fine videoer å oppdage!

Samtids-, vanntids- og konkret musikk

I dybdesaker har vi et par med samtidige komponister å anbefale, begge publisert nylig og med aktuelle fokus:

– Eg trur på ein harmoni. Eg går ut ifrå at det finst ein harmoni. Eg satsar på det. Bodil Maroni Jensen, nylig prisvinnende musikkjournalist intervjuer komponist Magnar Åm.



– Fra hval til Hvaler: Komponistene Maja S. K. Ratkje, Marianne Stranger og Bodil Rørtveit lar havet skylle inn over deg i tre veldig konkrete verk.



En døv stjernemusiker i sitt felt. Nysatsing innen musikkritikk. Møt musikerne i Ballade

Etter en slags dvale, har podkasten til Ballade nylig våknet til liv igjen.

Hør Ballade radio, vi lover gøyale vendinger og lange tanker om sammenhenger i musikk:

Møt Annbjørg Lien – om fela, forskninga, comebacket og det å lære å høre igjen

Hør en annerledes kritikersamtale om en av norsk samtidspops viktigste, Jenny Hval

Du finner også Ballade radio her, om du vil rett til lyden:

For de lange sammenhengene, og et godt kunstnerportrett, anbefaler vi også dette intervjuet med forfatter og musiker Levi Henriksen:

– Det er jo alltid der, egentlig

Møt også Sondre Lerche, Hilma Nikolaisen og Andreas Ulvo i vår musiker-serie Inspirasjoner:

Sondre Lerche velger a-ha

Andreas Ulvo: – Ingen andre har hatt større innvirkning enn Misha Alperin

Hilma Nikolaisen velger storebror Emil som inspirator

I sjangeren pop har debutartist Ary satt sterke spor etter seg i overgangen mellom musikkvinter og musikkvår, møt henne i dette fine portrettet skrevet av George Ofori.

Ballade er tilbake 19. april – god lesing, god lytting, og god påske!