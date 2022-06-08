Metalbandet Jinjer fra Ukraina til Tons of Rock: – Dette blir stort og følelsesladet

Metalcore-bandet fra Donetsk har fått spesialtillatelse fra ukrainske myndigheter til å turnere Europa i sommer. Lørdag 24. juni spiller de på Tons of Rock i Oslo.

Bandet la ut turnéruta i sosiale medier i dag, der de også forteller at de har fått hjelp av det ukrainske Kulturdepartementet til å få de nødvendige tillatelsene fra myndighetene til å reise ut.

– Vi har fått tillatelse til å reise utenlands som ambassadører for landet vårt for å samle inn penger og øke bevisstheten om krigen som raser her hjemme. Dette er en stor ære for oss som band og borgere, skriver bandet på egen Facebook-side, og sier at de med dette vil gjøre sitt for å stoppe krigen i hjemlandet så fort som mulig.

Tons of Rock forteller til Ballade at Jinjer har stått på plakaten en god stund: – Det har selvsagt vært knyttet en god del bekymring til om de faktisk klarte å komme, sier presseansvarlig Lars Tefre Baade til oss. – Vi setter enormt pris på bekreftelsen som kom i dag, og gleder oss stort over at de får deltatt på sommerens festivaler, inkludert Tons of Rock. Åpningen av dag to på Tons of Rock og Vampire stage fredag 24. juni blir helt spesiell, fortsetter han.

– På scenen står våre favoritter fra et land som står i en situasjon de færreste av oss kan forestille oss. Fra Donetsk i Ukraina kommer det progressive metalcore-bandet Jinjer. De har hentet inspirasjon fra så ulike ting som ekstremmetal, soul og hiphop! Men i bunnen er dette et hardtslående moderne metalband av høyeste kvalitet. Med vokalisten Tatiana Shmailyuk i spissen har liveshowet deres høstet lovord for en utrolig intensitet.

– Dette blir stort og følelsesladet, det blir hardt og det blir Jinjer, som vi har gledet oss stort til, avslutter Tefre Baade.

I Norden spiller Jinjer foruten på Tons of Rock på Copenhell i København 18. juni, Tuska Festival i Helsinki 3. juli og Gefle Metal Festival i Gävle 15. juli.