– Det var veldig riktig for meg å ha en låt i Rådebank og bli assosiert med bygda

Synne Vo tror veien til lytterne hennes går via en norsk TV-serie. Hun fikk drømmen oppfylt om å lydlegge en av de sterkeste scenene i NRKs «Rådebank».

– Det skjedde jo flere ganger i Skam at norske låter ble brukt veldig godt, nettopp sånne scener som ble større av låta.

Artist Synne Vo fra Lesja har drømt om slike øyeblikk som en norsk TV-serie med det rette publikummet kan skape for henne. Jobben hennes kan by på mye styr knytta til spillelister og usynlighet på plattformer som Spotify – og desto mer oppmerksomhet via lydlegging av Tiktok-snutter og strømmede TV-serier. Ved inngangen til 2022 fikk hun en drøm oppfylt:

– Det er ganske sterkt der din «1 minutt» er plassert i Rådebank også – hva slags forhold har du til den scenen?

– Nei det var jo veldig rørende. Både fordi scenen er sterk og relaterbar … og fordi det er veldig rart at en låt jeg har skrivi basert på noe jeg har opplevd settes i en kontekst som reflekterer hva jeg tenkte da jeg skreiv den låta. Den scenen var utrolig trist og vakker! Og bare det at låta mi blir gjort til allemannseie, det var veldig stas. Jeg ble veldig rørt! sier Synne til Ballade.no.

De som pitcher

Aggie «Frost» Peterson er sjøl artist og låtskriver – og da hun flytta til hjembyen Tromsø igjen, så hun en nisje: Hun starta selskapet High North Music som spesialiserer seg på å finne den arktiske lyden som mange vil ha til film, reklame og TV-serier.

– Det er ambient, elektronisk, det kan være kjølig, det er en del samisk … det er en slags felles arktisk følelse på de jeg jobber med, beskriver hun. Hun så for seg at det er noe som kan skille seg ut, og som de dessuten kan leite spesielt etter i amerikanske TV-produksjoner fra varmere klima. Hun satt på den årlige fagdagen Kontordagen tirsdag, og kom med tips til en sal full av musikkskapere som leter etter hvordan komme seg inn på et såkalt score. Fortsatt er synk – det å få musikken sin plassert i audiovisuell produksjon – en litt myteomspunnen øvelse i et land der deler av musikkforlagsvirksomheten er ung.

Generelt mener Peterson at det er en del praktiske grep man kan ta når man spiller inn musikken og laster den opp i baser: Du kan passe på å ha instrumentalversjoner, du kan organisere kildene i innspillinga av låta i såkalte stems, så de enkelt kan passe og tilpasses forskjellige type scener og stemninger, og du bør generelt ha orden i både musikk og avtalene rundt ei låt. Kontroll på rettighetene, og hva du kan si ja til umiddelbart, med andre ord.

– Se for deg overgangsscener i filmen, se for deg en barscene, sier hun. Eksplisitt tekst og innhold kan være en stopper.

– Last opp teksten, gjør den og enkle beskrivelser av musikken tilgjengelig – tagge musikken din etter stemning og mulig bruk, rådga hun fra scenen.

– Jeg pleier å følge med på hva som rører seg, hvem har fått tilskudd, hva kommer av filmproduksjon – fordi det er fint å være på før filmproduksjonsselskapene går inn i den kaotiske postproduksjonsperioden. Det forklarer Wendi Pendeza Kazonza til Ballade om jobben hun og Peterson gjør i hvert sitt selskap.

– Jeg får ofte svar, men det er jo ikke alltid det vi kommer med passer produksjonen. Og Norge er et ganske ungt marked med tanke på det å gå aktivt inn for å pitche. Mange filmskapere har en tanke om hva de vil ha, og prøver å finne det via eget nettverk som de har fra før. Pendeza Kazonza satt på scenen sammen med Aggie Peterson da musikkforeningene og arrangørene i Bylarm, GramArt, Nopa, Creo, Møst og Musikkforleggerne inviterte til Kontordagen for musikkbransjen i og rundt hovedstaden. Hun driver selskapet Gilt – og fikser musikkplassering i reklame og TV-serier som musikkforlegger og konsulent. Hun trekker fram en scene i fjorårets Aksel Lund Svindal-film, som hun mener ble sterkere av den rette musikken, skrevet av Fay Wildhagen og Kristoffer Lo.

– Vi har jo intensjonsavtaler med mange medkomponister – og da vet vi at vi kan si ja til en synk. Hvis vi ikke har forhåndsklarering kan det ta litt tid, og noen ganger går det ikke.

– Og den morsomste delen av jobben er jo å finne akkurat det som passer, sånn «hva med dette her?!» skyter Peterson inn.

Begge er enige om at det er mer å hente ute i verden – når etterspørselen etter nye TV-drama øker, og Netflix-, HBO- og andre serieproduksjoner kommer i større grad også i Norden.

– Det er ikke så lett å nå igjennom internasjonalt. Men jeg prøver. Det tar mye tid, men vi har mål om å få til en internasjonal storproduksjon. Ellers, ofte, kan man se at en liten serie, eller noe som er litt lavbudsjett i utgangspunktet, vokser, som når det selges til flere markeder, beskriver Kazonza.

– Jeg gikk jo og håpa at det her skulle skje

24 år gamle Synne Vo fra Lesja i Gudbrandsdalen bor i Oslo, men holder bygdefanen ganske høyt igjennom sin unge artistkarriere. Vo har gått på musikkproduksjonsutdanninga Limpi, og fikk en drøm oppfylt da produksjonsselskapet bak NRK-serien Rådebank dukket opp i innboksen. Tidligere har hun også lagt låt til filmen Børning – og etter Rådebank-låta «1 minutt» har hun gitt ut singelen «Heime», en hyllest til hjembygda.



Ballade.no snakka med Synne Vo for noen uker siden da hun tilbrakte mye tid med å skrive blant annet for kollega Chris Holsten. Holsten igjen var med på å skrive breakup-låta hennes som hun fikk plassert på siste sesong av snakkis-serien Rådebank.

– Jeg som lager musikk legger sikkert ekstra godt merke til hvilken rolle musikken kan ha i én spesiell scene. I serier, spesielt når noe er på norsk og budskapet i låt og scene sammenfaller, er det veldig effektfullt! Men jeg sitter ikke på kino og analyserer, sier Synne Vo.

Rådebank har satt bygder som Bø på kartet, og utspilt sterke følelser fra øyeblikkene man går fra ungdom til voksen over panseret på rånernes biler. Temaer spenner fra fraværende foreldre, karrierevalg, sjølmord, til vennskap og kjærlighet.

– Jeg var jo veldig spent på hvilken scene låta mi ble brukt i – det ble et veldig fint øyeblikk. Jeg har laget en musikkvideo til låta – den er veldig bokstavelig etter hva du hører i teksten. Men Rådebank-scenen gjorde det veldig sterkt.

TV-scenen hun tenker på, men unngår å beskrive med spoilers her, er mer en sånn 1 + 1 = 3. Altså at «det som vises i ruta» + «det jeg synger» = 3, siden TV-scenen er mindre bokstavelig det samme som teksten – sjøl om begge handler om det siste minuttet før to går hvert til sitt.

– Bransjemessig og karrieremessig, hva tenker du om samarbeidet mellom deg som musikkskaper og de som skaper TV-dramaet?

– Det å være nyetablert artist i 2022 er veldig vanskelig, for det er veldig vanskelig å få folk til å oppdage musikken din. Og måten Spotify fungerer er at du må legges til i visse lister, ikke alle leiter så aktivt etter musikk lenger, og spillelistene kan være skreddersydd. For flere artister som har hatt gjennombrudd i det siste, har Tiktok og synk hatt ganske mye å si. Bare tenk på Emma Steinbakken, som riktignok gjorde det bra før «Jeg glemmer deg aldri» i Rådebank, men etter den legger flere merke til henne. Så jeg har tenkt på det. Jeg gikk jo og håpa at det her skulle skje.

Synne Vo er signert til Warner og Arctic Rights Management som forlag.

– Men det skal fortsatt litt til for at det skal treffe riktig, for at det blir riktig scene, at det er en scene der musikken er sentral, med videre.

Men profilen til Rådebank? Hvor riktig var den for gudbrandsdølen?

– Ja, jeg er jo fra bygda sjøl. Det har jeg omfavna helt fra start, dialekta mi, og det å være stolt over å være fra bygda. Vi er forskjellige folk som er fra bygda! Rådebank forteller andre historier fra bygda, så det er veldig riktig for meg å bli assosiert med den serien.

– Det er ikke en fare å bli kobla til de harry partylåtene i Rådebank?

– Nei, jeg slipper kanskje aldri en låt som «En godt stekt pizza», men jeg liker jo å være en tilgjengelig artist. Jovial. Folkelig! Folkelig er et bra ord.

– Det som er gøy med synk er at det handler om å koble musikk- og filmbransjen, den koblinga er fortsatt ganske ung! Sjøl om mange har snakka om synk i mange år, mener Aggie Peterson.

– Mye av denne aktiviteten dro man til Sverige for før, mener hun. Reint praktisk anbefalte Peterson de som satt i salen på Ingensteds ved Akerselva med grep som å ha med tekst i databasene.

Wendi Pendeza Kazonza understreker viktigheten av nettverking – men ikke for å være grei:

– Ikke si ja til bare vennetjenester og eksponering. Si ja til flere tusen! Hva er din markedsverdi? var hennes spørsmål til musikkskaperne i salen.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade, og var blant arrangørene av Kontordagen.