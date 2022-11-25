Ti videoer, en premiere. Ferske musikkfilmer med Østerlide, Sâver, Ask Carol, Pil & Bue, Nix & The Nothings, Dobbeltgjenger, Center Of The Universe, Rooftops & Satellites og Carl Petter Opsahl. Pluss en mini-dokumentar om Jon Balke og Siwan.

Denne utgaven av Ballade video starter med folkemusikk i moderne drakt – og slutter med premieren på den nye videoen til Carl Petter Opsahl. Helt til slutt presenterer vi også en kort dokumentar om Jon Balke og hans Siwan-prosjekt. Denne er lagd av Elisabeth Nord for Musikk i Innlandet.

Vi kan si noe kort om to av videoene. Østerlide har kommet inn som en særegen og stemningsskapende stemme på den norske folkemusikkscenen, og har fått svært gode omtaler underveis. Også videoen til «Kilden» skiller seg godt ut, med sitt nærmest abstrakte bildespråk. Carl Petter Opsahls «Blant dronninger og profeter» er derimot svært så konkret, med sine dokumentariske opptak i svarthvitt fra Møtestedet i Oslo.

Ellers byr vi på mye norsk rock, fra nokså eksperimentell metal-musikk til mer elektronisk orienterte låter. Det kommer ut flere videoer enn vi rekker over, noe som bare er gode nyheter.

Som vanlig: – God fornøyelse!

ØSTERLIDE: Kilden



Stort vakrere enn dette blir det ikke.

Østerlide består av Liv Ulvik (vokal), Andreas Haddeland (gitarer) og Ulrik Ibsen Thorsrud (perkusjon). Det er også den sistnevnte som har laget den minimalitiske, nærmest meditative videoen til sangen, som kom ut 14. november.

Østerlide ga ut albumet Østerlide på Tare Records i november 2020, og fikk svært god mottagelse for det.

– På sitt selvtitulerte debutalbum kler Østerlide folkemelodiene i nye drakter, av florlette, såre, lyse, mørke, sterke og røffe fabrikater. Bandet behersker et stort spekter av stemninger, fra det hviskende til det brutalt støyende, het det i forbindelse med utgivelsen.

– I åpne musikalske landskap eller trange, klaustrofobiske musikalske rom bæres lytteren alltid videre av de uslitelige og tidløse folkemelodiene som er formet og slipt gjennom århundrene.

«Kilden» er en religiøs folketone etter Ragnar Vigdal fra Luster i Sogn. Til Ballade video forteller Liv Ulvik:

– Jeg fikk lære ”Kilden” av Klaus Vigdal, sønnen til Ragnar, som jeg var så heldig å få besøke mens jeg var student. Vi har prøvd å lage en versjon som er en eterisk og inderlig tolkning av sangen, med buet klokkespill og dryppende ekko i el-gitaren.

«Kilden» er tatt opp, mikset og mastret av Vidar Lunden på Musikkloftet i Asker. Østerlide har ellers turnert iherdig i høst, og opptrer også på årets utgave av Folkelarm i Oslo, nå på lørdag.

Nytt album kommer 16. mars 2023. Det ser vi absolutt frem til.

SÂVER: Shot-Put

I forbindelse med slippet av Frøkedals siste fullengder, Flora, ble Sâver spurt om å tolke en av låtene.

– Det syntes vi var en kul og uvanlig utfordring, sier Markus Nikolaysen Støle i Sâver. – Og så spurte vi om Frøkedal kunne tenke seg å covre oss i samme slengen, noe hun også gjorde.

Sâver er kjent som et nokså heavy band, og omtaler utgivelsen som «et eksperimentelt og ganske usannsynlig samarbeid mellom folk-pop og blytung sludge».

Den to spors «Split EP» inneholder låtene «Shot-Put» og «I, Vanish», der den sistnevnte er Anne Lise Frøkedals versjon av en låt fra Sâver-albumet They Came With Sunlight fra 2019. «Split EP» slippes digitalt og på en titommer via Pelagic Records den 2. desember.

– Vi er særs stolte av denne releasen, da den representerer både Sâver og Frøkedal i en helt ny og uforventet drak, avslutter Nikolaysen Støle.

Vi i Ballade video synes i hvert fall resulatet er blitt riktig flott, både musikalsk og bildemessig. Det er Glenn Marshal som står bak den forseggjorte animasjonsvideoen. Sâver består som alltid av Ole Ulvik Rokseth (gitar, synth, vokal), Ole Christian Helstad (bass, vokal) og Markus N. Støle (trommer, perkusjon).

ASK CAROL: Control You

Den alternative indierock-duoen Ask Carol har sin base på Auma i Hedmark, et lite bygdesamfunn med rundt 100 innbyggere. Her produserer de både musikk, videoer og merkevarer, i sitt eget studio kalt Auma Sonic Saloon.

Med to gitarer, trommer, synth og looping har Ask Carol blitt sammenlignet med artister som The Kills, The White Stripes og The Yeah Yeah Yeahs, men har samtidig sin egen karakteristiske stil. Tidligere har duoen turnert i blant annet Sør-Korea, Japan, Filippinene og Skandinavia. De har spilt på SXSW i USA, og har hatt låter på P1 og på NRK.

Den 26. august i år ga Ask Carol ut sin debutplate, AC I: Control You, som blant annet fikk en femmer av Øyvind Rønning i Dagbladet. Duoen består av Karoline Strømshoved og Ask Thorsønn Borgen.

– Selv om vi har gitt ut musikk noen år allerede, markerer dette albumet en slags begynnelse for oss. Da pandemien traff, og all turnering og live-spilling ble satt på vent, tok vi et skritt tilbake for å re-prioritere og re-organisere. Nedetiden ble brukt til å gjenoppfinne oss selv, og bygge opp bandet og brandet fra bunnen av.

– «Control You» er en ny versjon av tittellåta fra debutalbumet vårt. Teksten kan tolkes som en samtale i et schizofrent sinn, mens musikken underbygger dette med et mystisk og cinematisk sound. Du kan se for deg Edvard Griegs «Dovregubbens Hall» som møter en kvinnelig Jack White. På denne alternative versjonen åpnes det med fullt trøkk i trommene, i motsetning til albumversjonen, hvor du har en myk åpning og en gradvis økning i intensitet.

Dette er en såkalt lyric video, der onu_studio har hjulpet til med animasjonen av teksten. Videoen er laget av Ask Carol selv, en tåkete dag og sen kveld i Hedmark. Vi liker det vi hører.

PIL & BUE: You are the Universe

Pil & Bue omtaler seg selv som «en beskjeden duo med en massiv lyd». De er likevel ikke mer beskjedne enn at de også kaller «You are the Universe» for «en eksplosiv låt, med sterke melodilinjer, massive trommer og heftige gitarer».

– «You Are The Universe» er et pusterom i hverdagen, som søker å gi lytterne rom til å leve i øyeblikket i fire intensive og forløsende minutter.

Eller som Pil & Bue selv formulerer det:

– Nå og da føles alt perfekt. Hele din eller vår fulle eksistens. Den kan vare i bare et glimt, i noen fantastiske, men kraftige sekunder. Men akkurat da er du universet.

Placebo, Deftones, Sigur Rós, Anathema og Mars Volta er nok noen av artistene som musikken til Pil & Bue referererer til. Selv sier de at den er basert på minner, barndomsambisjoner, bruk av fantasi, videospill og online-kaninhull.

Duoen, som består av Petter Carlsen og Gøran Johansen, har tidligere gitt ut albumene Push Start Button (2014), Forget the Past, Let’s Worry about the Future (2016) og The World Is A Rabbit Hole (2021). Den sistnevnte fikk svært bra anmeldelser i blader som Scream Magazine, Metal’Art, Norway Rock Magazine og Metalhammer UK.

Videoen til «You Are The Universe» er ved Andreas Karlsen.

NIX & THE NOTHINGS: No Ghosts

Nix & The Nothings ga ut Here Goes Nothing på Apollon Records 18. november. Dette er debutalbumet til bandet, som består av Nicolai Hervik Olsen, Andri Szarvas, Julia Flo Galaasen, Daniel Rognes og Torgrim Kvestad Nåmdal.

Nix & The Nothings er satt sammen av medlemmer fra band som Romskip og Howlin Sun, og er inspirert av både klassiske og moderne varianter av garasjerock, punk og psykedelia. Bandet spilte nylig support for The Mourning After på Revolver i Oslo, og skal gjøre to konserter på Victoria i Bergen i desember.

Det ferske albumet beskrives som en hyllest til garasjerock fra 60-tallet og utover – fylt med fuzz, følelser og attitude. Here Goes Nothing er tilgjengelig som vinyl, CD og digital utgivelse. Det er produsert av Jon-Anders Orlien, og har gjesteopptredener av Gustav Isrenn Berger (sax) og Solveig Gjul Askvik (fele).

Videoen til «No Ghosts» er regissert og produsert av Nicolai Hervik Olsen, med Lauris Greidans som fotograf – og etter et manus av Nicolai Hervik Olsen, Daniel Rognes, Julia Flo Galaasen og Lauris Greidans.

DOBBELTGJENGER: Frankenstein

Vi er inne i en liten rockestim fra Bergen akkurat her, og følger opp med den nyeste singelen og videoen til Dobbeltgjenger.

«Frankenstein» er den tredje singelen fra et kommende album, som skal slippes på Apollon Records i 2023. Låten beskrives som et synth- og groove-drevet spor om å føle seg som en outsider – og et forstyrrende element i en ryddig og til tider tilsynelatende bildeperfekt verden.

– Frankenstein, eller Frankensteins monster, representerer noe mange har kjent på: å være helt alene i en verden som ikke er laget for deg, heter det i forbindelse med slippet.

Dobbeltgjenger består her av Vegard Wikne (vokal, bass og synther), Sondre Veland (trommer) og Bastian Veland (synth). Det er ellers sistnevnte som er produsent, mens Vegard Wikne som vanlig har skrevet sangen. Det er også bandet selv som står bak videoen.

Driftige Apollon Records i Bergen har som vanlig masse på gang, der vi i farten nevner nye utgivelser fra Obijan, Egge, Alwantazar og Nix & The Nothings.

CENTER OF THE UNIVERSE feat. Motëm: WAP

– Husker dere WAP-telefonen? En slags forløper til smarttelefonen med et eget internett? Spør Center Of The Universe, aka Jørgen «Sissyfus» Skjulstad.

– «WAP» er en ny video fra meg denne gangen sammen med rapperen Motëm som har filmet sin del i Canada. Låta er fra min nye plate med kun forkortelser – som har fått tittelen COU.

Center of the Universe er elektronika-prosjektet til Skjulstad, som har gitt ut nærmere 20 album siden oppstarten i 2000. Fra albumet COU i år: Her presenterer Center of the Universe åtte sanger navngitt fra forkortelser, alt fra hyper-moderne NFT til mer aldersstegne som DVD.

– Lyden er elektronisk og inspirert av funk, boogie og til og med hiphop på sporene med den kanadiske rapperen Motëm og Norges egne Whalesharkattacks, skriver utgiver Metronicon Audio på sine hjemmesider, og fortsetter: – Det som lett kunne vært et konseptalbum (sporet «MP3» inneholder et utdrag fra verdens første MP3) blir på et tidspunkt til noe vakrere – melankolien rundt foreldet teknologi med sine løfter om en lysere fremtid.

ROOFTOPS & SATELLITES: Radio Signals

Rooftops & Satellites er et ganske nystartet band som definerer seg selv i AOR/Pop-Rock/Classic Rock-landskapet. De består av Odd Einar Nordheim (vokal), Terje Kjørlaug (gitar) og Sturla Nøstvik (trommer), som holder til på og i henholdsvis Siggerud, Fredrikstad og Oslo.

Foreløpig teller bandet altså tre medlemmer, og holder mest på med låtskriving og studiospilling. De har gitt ut tre singler, «Radio Signals», «Hotel Illusion» og «Devil Takes Care».

– Vi lager musikk vi selv liker, uten at vi har så strenge rammer på sjanger, sier gitarist Terje Kjørlaug til Ballade video. – Vi er gjerne litt filmatiske og melankolske i stilen. Melodier er viktig, og tekstene skal være bra.

– Planen framover er å gjøre ferdig et album, som produseres av Ken Ingwersen. Vi har mange låter i boks allerede.

Rooftops & Satellites har nylig sluppet denne videoen til «Radio Signals», som er innspilt i Velvet Recording hos Christer Krogh. Her bidrar også Erik Sortdal på keyboards, samt Alf Magne Hillestad på trommer.

– «Radio Signals» er en veldig 80-talls inspirert sak, tilbakeskuende og litt mørk i stemningen, med masse luftige kassegitarer og et gammelt gitartema som jeg hadde liggende i roteskuffen, sier Kjørlaug til oss.

Videoen har Sturla Nøstvik stått for.

CARL PETTER OPSAHL: Blant dronninger og profeter (Queens and Prophets)

Premiere! Og det om et viktig tema.

Møtestedet er et viktig møtepunkt for rus- og gatemiljøet i Oslo. Gateprest og musiker Carl Petter Opsahl feirer nå førti år som artist, og benytter samtidig anledningen til å sette fokus på dette miljøet.

– «Blant dronninger og profeter» er tilegna de flotte folka på Møtestedet, en kafe som drives av Kirkens Bymisjon i Oslo. Som gateprest var dette et sted jeg besøkte mye, og jeg er der fortsatt. Her har jeg truffet mennesker som har lært meg om livet, og jeg har blitt møtt med så mye varme og generøsitet, sier Opsahl.

– Jeg pleier å kalle Møtestedet for «Guds ambassade i Oslo». Tittelen kom til meg en dag jeg satt og så hvordan folk gikk inn døra og «tok rommet». Ikke med bøyde hoder, men bramfritt og oppreist. Den er også delvis inspirert av Bymisjonens motto: – Ingen er bare det du ser.

– Jeg ville lage en video som viser varmen og gleden på Møtestedet. Selv om det ikke er alle som ønsker å la seg filme, har jeg likevel fått med noen av de folka, ansatte, frivillige og gjester som jeg bærer i hjertet mitt. Gjester og ansatte på Møtestedet har filmet. Det har jeg også gjort.

– For meg er låta også en slags adventslåt selv om den er fri for julepynt. Advent handler om fellesskap. Kristne forbereder seg på at Gud blir menneske og kommer til verden som et lite barn. Jeg tenker at hvis den lille flyktningfamilien Josef og Maria hadde kommet til Oslo, ville det vært rom for dem på Møtestedet.

«Blant dronninger og profeter (Queens and Prophets)» er singelkuttet på albumet Kyrkja, som forrige uke ble gitt ut av Visions and Dreams Records. Ellen Brekken spiller kontrabass, Oddrun Lilja Jonsdottir gitar. Tor Magne Hallibakken står for lyden.

INNDOK: Jon Balke 2022

Vi avslutter denne bolken med en liten presentasjon av Jon Balke og hans prosjekt Siwan.

På Madstun i Fall lages det verdensmusikk som spilles for publikum i Europa, USA og Japan. I den ombygde låven møtes musikere fra hele verden for å utvikle ny musikk. Det kan du få høre mer om i denne mini-dokumentaren.

Musikk i Innlandet arrangerte tidligere i november tre konserter med Jon Balkes Siwan på Hamar teater, Rudi Gard og Samfundet på Gjøvik. Siwan spilte også nylig på Cosmopolite i Oslo, som en del av det store 30-årsjubileet til spillestedet. Gruppens første verk hadde urpremiere på Cosmopolite, og var en bestilling fra klubbens grunnlegger Miloud Guiderk.

– Jon Balke har gjennom sine mange år som aktiv jazzmusiker og komponist satt musikalske avtrykk etter seg. Jeg gleder meg over at Innlandets publikum fikk anledning til å oppleve denne eventyrlige musikalske reisen i sjangre og historie, sier kunstnerisk leder Solbjørg Tveiten i Musikk i Innlandet.

– Siwan er skapt for å hedre sameksistens, toleranse og mangfold. Siwan er som en familie, hver gang vi møtes er som en familiehøytid, sier Jon Balke selv.

Siwan er et orkester med musikere fra Algerie, Tyrkia, Iran, Danmark, Sverige og Norge. Det internasjonale og multikulturelle prosjektet ble startet av komponist og jazzmusiker Jon Balke.

Det er Elisabeth Nord som har regi på denne mini-dokumentaren, med foto, klipp og lyd ved Lars Nårstad.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 163 av Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤