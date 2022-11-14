Jon Balkes internasjonale orkester Siwan feirer 15

Ble født av Cosmopolite Scene da de hadde jubileum. Igjen er det jubileum, i dobbel forstand, for dette grenseløse orkesterprosjektet.

Siwan er et multikulturelt orkesterprosjekt med musikere fra Algerie, Tyrkia, Iran, Danmark, Sverige og strykere fra Innlandet.

Starten var at Jon Balke fikk en bunke CD-er med marokkansk musikk overlevert fra Miloud Guiderk, kunstnerisk leder på Cosmopolite Scene. I starten skal Balke ha vært skeptisk til å lage en bro mellom Marokko og Norge, helt til han ble fanget av stemmen til Amina Alaoui – det skriver Cosmopolite på sine nettsider.

– Amina hadde en åpenhet i stemmen. Hun hadde en ro, og klang i stemmen, som minnet meg litt om jazzvokalister. Jeg ble nysgjerrig og lurte på: Kanskje hun kan være åpen nok til å ta imot nykomponert musikk fra en norsk komponist? I dag er det Mona Boutchebak som er stemmen i Siwan, og orkesteret har gått igjennom mye modning på de 15 årene. Mona Boutchebak har studert andalusisk musikk og poesi og er klassisk skolert.

Regionkontoret Musikk i Innlandet laget en videopresentasjon av den musikalske sjefen, der Balke viser fram fasilitetene for å samle musikerne (se under). Det internasjonale prosjektet ble startet av komponisten og jazzmusikeren som i intervjuet også forteller om hvordan han fant veien fra klassisk via ungdommens rock til helt åpen klasse i musikken.

På Cosmopolite Scene i Oslo er de i gang med sitt jubileumsprogram og ser fram til å ta i mot Balkes gjeng til sin scene denne uka:

– Balkes SIWAN III har Oslo-premiere med Hafla-utgivelsen, den har fått fantastiske anmeldelser internasjonalt, og det er jo veldig spesielt i bandets historie fordi de hadde sin første konsert på Cosmopolite for 15 år siden etter at Miloud bestilte en konsert fra Jon Balke, forteller kommunikasjonsansvarlig Julie Brundtland Løvseth.

I tillegg til Balke er følgende musikere med for tida: På quitra og vokal; Mona Boutchebak, fiolin Bjarte Eike, perkusjon Helge Norbakken,

kemenche Derya Turkan, tombak spiller Pedram Khavarzamini, vokal og bratsj Per Buhre, kontrabass Johannes Lundberg, cellister er Øyvind Gimse og Mime Brinkmann, flere bratsjer spilles av Angelika Faber Karsund og Jon Sønstebø, og fiolinister er Elisabeth Lie og Johannes Liebig.

Etter Cosmopolites 15-årsjubileum spilte Siwan konserter på internasjonale konsertscener og festivaler, samt ga ut plater på rennomerte ECM: Siwan (2009), Nahnou Houm (2017) og årets Hafla (2022). Denne uka spiller de på Hamar, Gjøvik og Rudi Gard – og altså på Cosmopolite Scene i Oslo.

PS Les mer om den andalusiske tradisjonen i Ballade klassisk sin omtale av Al Andaluz Oslo – i likhet med Balke, leter de i koblingene med andre europeiske strøminger i tidligmusikk.