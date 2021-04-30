Rooftops & Satellites: Nytt band med filmatisk poprock fra the suburbs

Odd Einar Nordheim og Terje Kjørlaug med drivende, gitarbasert feelgood-poprock, lansert med singelen «Radio Signals» denne uken.

Rooftops & Satellites kaller de seg, sanger Odd Einar Nordheim og gitarist Terje Kjørlaug. De har slått seg sammen og dannet et band som i følge dem selv spiller «filmatisk forstadspoprock som drives fram med store popgitarer og retro-synther».

Gjennom pandemien har de to vestlendingene skrevet låter, og i går kom bandets første singel, «Radio Signals». Låten har en lang historie:

– Gitarfiguren til låta kom seilende i 1994, på en hybel i Pontoppidansgate i Bergen, forteller Terje Kjørlaug på bandets Facebookside.

– En litt melankolsk melodi som høres ut som «slutten på sommeren»-type feel. Tenkte alltid at «der ligger det noe». Og der ble det liggende – i skuffen – fram til i dag! Det passer bare for bra til teksten, kommenterer han.

Nostalgi, varme og feelgood

Kjørlaug forteller at samarbeidet de to i mellom har ligget i kortene en stund.

– Eg har kjent til Odd heilt siden eg hørte «Heroine» (kritikerrost singel Odd Einar slapp i 2000, red. mrk.), forteller han til Ballade. – Vi hadde ikkje skrevet sammen før vi lagde et rockeband med Jo Schumann, Schumann Kjørlaug Overdrive, eller SKO. Det var mens vi jobbet med låter til en EP her at skjelettet til «Radio Signals» dukka opp. Men det var litt på siden av det vi holdt på med i SKO, så eg og Odd fortsatte litt i den retninga. No har vi skrevet noen låter som legger seg i poprock-/80-talls/AOR-landskapet. I korona-tiden har vi mest sendt skisser og utvekslet ideer og tekster, møttes innimellom.

Planen er å slippe en EP til høsten, med musiker Ken Ingwersen som produsent. Første smakebit ut er altså singelen «Radio Signals», produsert av Alf Magne Hillestad og spilt inn i Velvet Recording i Spydeberg. Her er Erik Sortdal med på keyboards, Alf Magne Hillestad på trommer og Christer Krogh har mikset den.

– De innforståtte vil smatte i musikalske referanser her, mens resten vil kjenne på 80-tallsnostalgien som går som en rød tråd gjennom musikken. Tilbakeskuende melankoli som låter varmt og feelgood, sier Kjørlaug om musikken til Rooftops & Satellites.

Nostalgi og melankoli ligger ikke bare i musikken bandet skaper. Når Ballade spør om historien bak bandnavnet, forteller Kjørlaug at navnet «bare kom» da de to satt og drodla litt.

– Vi fant ut etterpå at det var et album med en fyr. Aldri hørt det, forteller Kjørlaug. (Albumet er Rooftops & Satellites fra 2016, med den kanadiske artisten Colin James, red. mrk.)

– Vi synes navnet passer bra. Det er et fint bilde, litt melankolsk. En lengsel, eller higen etter noe, noe som kanskje er litt out of reach?

Stjernekamper og hemmeligheter

Terje Kjørlaug er en musiker med lang fartstid i landets musikkliv. Gitaristen har skrevet og komponert låter i mange år, og spilt i en lang rekke konstellasjoner og band, i studiosammenheng, på liveopptredener og i TV-produksjoner. Han er medlem av rockbandet Hayseed, som har holdt det gående siden 2001. Gjennom 2019 spilte han i bandet til forestillingen Lazarus på Det Norske Teatret, en forestilling om og med David Bowies musikalske univers som fikk gode kritikker, blant annet av Arvid Skancke-Knutsen her i Ballade. Kjørlaug var også fast gitarist i NRK Stjernekamps band i fem år, fra 2012 til 2017, på rockeprogrammet deltakerne gjennomførte i artistkonkurransen.

Og det er nettopp Stjernekamp som gjorde Odd Einar Nordheim, eller bare Odd Einar, landskjent i 2020. Han har vært en aktiv artist gjennom mer enn 25 år, med flere utgivelser bak seg. Vokalisten fra Årdal innerst i Sognefjorden omtales ofte som «Norges best bevarte hemmelighet», og musiker Jarle Bernhoft er sitert på nettsidene til Odd Einar med denne hedersomtalen:

Odd Einar er en alsleis framifrå låtskriver og gudbenåda vokalist, og det er et av livets store mysterier for meg at han ikke er dritsvær.

– Eg har vore fan av Terje si låtskriving og hans gitarspel sia fyrste gong eg høyrde om han, og då sjansen til å skrive i lag dukka opp, greip eg den med begge hendene! Eg tykkjer at Terje og eg utfyller kvarandre godt som låtskrivarar. Terje er god, og eg får være med! skryter den solide vokalisten av bandkollegaen.

Det er flere stemmer i landets musikkliv som har stor tro på det nye bandet. På Facebooksiden til Rooftops & Satellites har Knut Henrik Ytre-Arne (musikkviter og musikksjef i NRK) kommentert «Radio Signals» slik: «Veldig flott skrudd sammen, rett og slett, og jeg blir også glad av at det er så gitarbasert oppi det hele. Jeg tror Pål Waaktaar kunne ha vært stolt av denne». Mangeårig musikkbransjemann, Terje Pedersen, får skikkelig gode vibber av låten: «Det låter dritfint, og ja, jeg får faktisk lyst til å krysse USA i en cabriolet. Gleder meg til fortsettelsen».

Det gjør vi også, og anbefaler en god lytt til radiosignalene fra Rooftops & Satellites:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

https://open.spotify.com/embed/album/3INuT0ec5kcvyX6nw9fSYB?si=iXatKtBzQH-FXQ081TSdSA&fbclid=IwAR1d9a9MuhhlBsRunchYi5jZNZWfkqueBxjDjTsBDw8OwiDK7DaIYyFKAC8&nd=1&utm_source=oembed