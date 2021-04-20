Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om frihet for metallmusikere.

– Vi følte at vi, som bor i en del av verden der tilgang og forhold for å holde på med metall er mye lettere, kunne sette lys på noen ganske hårreisende historier, da. Kristoffer Neegaard er ansvarlig for Inferno Music Conference, og deler av fagprogrammet på årets Inferno Metal Festival for ballade.no. Med flyktningene i de iranske bandene Confess og From the Vastland på programmet –samt flere historier om forfølgelse, gjør de ytringsfrihet til et av årets viktigste temaer. Inferno Metal Festival er i normalår en internasjonalt retta festival for ekstremmetal – der konferansedelen for fagnettverkene skjer parallelt med en mer publikumsretta musikkdel. I år skjer alt online.

En gjest som ikke kan komme

Siden de starta å snakke om ytringsfrihet for metallmusikk sammen med organisasjonen Safemuse i 2019, kom de på radaren til flere som blir forfulgt eller jobber for aktører som forfølges. Én konsertarrangør som de ville invitere i år, skreiv plutselig til dem fra fengsel. Forhåpentlig kan vedkommende komme et annet år, håper Neegaard.

Parallelt med at Inferno inviterte eksil-iranerne i Confess, fikk de høre om doktorgraden til finske Pasqualina Eckerström: I tillegg til Confess’ historie, tar hun for seg det saudiarabiske svartmetallbandet Al-Namrood. Al-Namrood skal leve ikognito i frykt for dødsstraff. Eckerström tar særlig for seg begrensninger i sterkt religiøse land – og særlig når det ses som blasfemi. Eckerström vil snakke om hvordan Confess ble anklaget for propaganda mot staten, og for å la seg interjue av andre lands medier. Dommen innebar fengsel og pisking.

Polens kjente rettsforfulgte

I tillegg kommer bandet Behemoths polske advokat, og den iranske musikeren Sina Winter.

– I år etter år drømte jeg om å spille en konsert helt fritt (…) musikk og svartmetall i særdeleshet er min pasjon, mitt liv, og den er grunnen til at jeg forlot landet mitt. Slik beskriver Sina – i bandet From the Vastland – livet sitt i artisbiografien han har skrevet. Til ballade.no sa han i 2019:

– Uansett om det er rock eller metal eller hva som helst, så er det blasfemi. De ser håret, de svarte klærne, gitaren og tror at jeg er satanist. I Iran er musikken hans forbudt.

Et av Neegaards mål er å gjøre kjent historiene som finnes der ute, blant sjangerens yngre følgere. Som når Behemoths frontfigur Nergal har revet ut sider av en bibel, og tråkket på et bilde av helgenen Maria og hisser på seg en stadig mer konservativ kobling mellom kirke og stat. Nergals utfall mot den polske katolske kirka utfordrer rettsintansene – som har falt ned på forskjellige dommer mot ham i nesten ti år nå (les mer hos The Guardian).

– Vi skjønte ikke helt hvor langt inn i tematikken vi kunne gå, da vi starta å sette sammen programmet. Det er mange hensyn å ta, beskriver Neegaard. Sjøl om det ikke er helt sammenlignbart, synes han det er interessant å tenke på hva man kunne tematisert rundt ytringsfrihet rundt metallmusikk i Norden:

– I andre enden finner vi historien om dem blant norske svartmetallere på 90-tallet som gikk til krig mot kristendommen. For mange er det viktig å utfordre religion, men det skal ikke gå til skadeverk, presiserer konferansearrangøren.

– Da jeg var innom tanker om utøvere som har blitt beskyldt for koblinger til nazisme, det har jo både svenske og norske band møtt, var det ingen som ville stille i panel og snakke om det. Det er veldig vanskelige temaer.

Arbeidet med denne delen av konferansen har bevisstgjort Neegaard, sier han:

– Det var egentlig en god blanding tilfeldigheter som gjorde meg bevisst på situasjonen og alvoret. Om vi har vært naive i møte med alvorlige utfordringer? Både ja og nei. Det er helt klart mye som har dukket opp og folk som har kontakta oss, som vi gjerne kommer tilbake til ved seinere konferanser også. Og så er det noe bra i å være digital konferanse i år: Håpet er at vi kan nå ut til flere enn dem som kan møte opp fysisk, kanskje vi kan nå en del i de landene der situasjonen er verre enn hos oss. Kanskje videre ut enn til de delegatene vi når flest av til vanlig.

Infernos konferanse starter torsdag 22. april, og alle som vil følge panelsamtalene og intervjuene – som også handler om andre aktuelle saker innen scenen – må kjøpe digitale pass.

For ordens skyld: Ballades redaktør er invitert til å moderere en av delene på festivalens program i år. Ballade har ingen eierinteresser eller andre interesser i Inferno.