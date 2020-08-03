«Aulaseriene» heter nysatsningen med klassiske konserter i Universitetets aula i Oslo og på kulturarenaen Ramme i Hvitsten.

Initiativtaker bak serien er pianist Thormod Rønning Kvam, som også er kunstnerisk leder for satsningen. Siste helgen i august går startskuddet for konsertserien.

Utforske, eksperimentere og slippe til nye talenter

– Jeg er ekstremt stolt av å presentere Aulaseriene, forteller Rønning Kvam.

– Vi skal få oppleve kammermusikk i verdensklasse, fremført av internasjonalt etablerte artister og unge norske musikere. Selve konsertserien skal bygge en bro mellom topputøvere innen klassisk musikk og unge fremadstormende utøvere, og på denne måten være en viktig plattform for mange, sier han. Aulaseriene skal i følge arrangøren koble Edvard Munchs kunst og klassisk musikk, og skal utforske, eksperimentere og slippe til nye talenter.

Første artister ut i serien er fiolinist Henning Kraggerud, som sammen med fløytistene Ingrid og Maria Ose og pianist Gunnar Flagstad presenterer et program «skreddersydd til åpningskonsertene», forteller arrangøren i en pressemelding, med musikk av blant andre Mozart, Grieg og Franck, men også improvisasjoner over Auladekorasjonene til Edvard Munch.

Fulle konsertarenaer – i all slags vær

I sommer har Aulaseriene stått for ukentlige søndagskonserter på Ramme, der mange av landets både kjente og mer uetablerte navn på plakaten, blant dem Guro Kleven Hagen, Eivind Ringstad, Isa Katharina Gericke, Kvartett Saphir og Sonoro String Quartet.

Søndagskonsertene på Ramme har vært holdt for det meste i dårlig vær og regn, forteller kunstnerisk leder Rønning Kvam.

– Utendørsarenaen har til tross for været blitt fylt opp hver søndag, noe som har gjort dette til en solid oppvarming for hovedsatsningen som starter i august, sier han. Selv om Aulaen i Oslo og Ramme er to forskjellige arenaer understreker Kvam at de likevel er bundet av det samme konseptet.

Edvard Munch kjøpte Nedre Ramme i 1910, og brukte dette som et fristed om sommeren til han gikk bort i 1944. Munch malte noen av sine mest kjente verk ute på Ramme, blant dem «Solen», som henger i Aulaen.

– Utover høsten ferdigstilles Aularommet på Ramme, en konsertsal bygget etter modell av Universitetets aula, og der Munchs forarbeider til Auladekorasjonene skal utstilles. Denne salen ligger flere etasjer under bakken, og vi gleder oss enormt til å ta den i bruk. Lokasjonene skal kunne tilby forskjellige opplevelser, og publikum skal ha muligheten til å besøke det ene eller det andre stedet individuelt. Men Aulaen og Ramme komplementerer hverandre og gir en helhetlig opplevelse gjennom Aulaseriene, understreker Rønning Kvam.

Serien starter opp med åpningskonserter lørdag 29. august kl. 14.00 i Universitetets aula og søndag 30. august kl. 15.00 på Ramme. Det vil bli arrangert lørdagskonserter i Universitetets aula i Oslo, og tilsvarende søndagskonserter på Ramme hver siste helg i måneden, opplyser arrangøren.

Les mer om programmet, tidspunkt, billetter og annen informasjon på seriens hjemmesider.