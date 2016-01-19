Nisjemaskinene

Når nisjene drukner i den hit-dominerte musikkstrømmen på nettet, svarer underskogmarkedet med et rungende gjør det selv. Den ledende direkte-til-fansen-tjenesten Bandcamp har betalt ut over en milliard kroner til artister siden 2007.

Det er p.t. ca. 400 norske utgivelser på Bandcamp av varierende lengde, fra én-låts-singler til hele album. Mange av artistene har du kanskje ikke hørt om. Til gjengjeld er mange godt kjent i sine respektive nisjer i den norske musikkundergrunnen, og noen så erfarne at navnene deres rager over sjangergrensene.

Både labler som Riot Factory og PNL (Paal Nilssen-Love) har noen års erfaring med tjenesten, og begge holder Bandcamp fram som et alternativ til de store digitale strømme- eller nedlastingsmaskinene, der nisjeartistene lider drukningsdøden på daglig basis.

Likevel går tjenesten godt under radaren for den norske musikkoffentligheten. Og de norske artistene som bruker den gjør lite annet enn å legge ut innspillinger for nedlasting, til tross for at nye funksjoner invitasjoner til utstrakt fanpleie.

Ser vi vestover forbi Norskerenna, spiller Bandcamp en tydeligere rolle. Den engelske, ambiente solobassisten Steve Lawson har spilt og gitt ut musikk i mange år og i mange formater. I strid med parolen om at alle må være over alt det selges musikk, begrenser han bruken av andre, større tjenester og konsentrerer seg om Bandcamp.

– Over 90 prosent av salget går via Bandcamp, sier Lawson, som i tillegg til musikk også selger billetter og bruker Bandcamps abonnementstjeneste.

For Lawson handler musikksalget om profilering gjennom å bygge relasjoner. I stedet for å satse på å være tilgjengelig overalt der musikk strømmes eller lastes ned, har han valgt Bandcamp som stedet der hans musikk finnes tilgjengelig i sin fulle bredde rett og slett fordi tjenesten bidrar til at små artister ikke forsvinner i mengden i samme grad som hos de store digitale aktørene.

– Du skriver på Twitter at Bandcamp betaler husleien din?

– Det avhenger av måneden, men ganske ofte stemmer det. De siste tre årene har Bandcamp dekket ca. 80 prosent av husleien vår. Ikke dårlig?

Abonner på meg!

De siste nyhetene på Bandcamp er et tilbud om å kjøpe alt en artist har gitt ut pluss en abonnementsordning som sørger for at en fan løpende mottar alle fremtidige utgivelser.

Siste tillegg er en privat strømmefunksjon, som gjør det mulig å målrette strømmen mot utvalgte fans, eller anmeldere. I tillegg legger Bandcamp også til rette for salg av fysiske produkter som vinyl, cd eller t-skjorter, alt betalt via Paypal.

Da disse linjene ble skrevet var Bandcamps redaksjonelle blogg preget av en fyldig presentasjon av bandet Too Many Zooz fulgt av de klassiske perkusjonistene i So Percussion.

Det er i seg selv en markering av at Bandcamp ikke bare skiller seg ut (selv om andre ligner) med løsninger i tråd med tjenestens visjon, men også med en viss musikalsk profil. Der Soundcloud, som bare delvis er sammenlignbar, fortsatt er dj-tung, gir Bandcamp inntrykk av å være vinklet mot indie og videre ut i retning avant-garde-land.

Bandcampfakta:

Siden starten i 2007 har artister fått utbetalt omlag 1,2 milliarder kroner (etter dagens kurs) fra Bandcamp. Utbetalt sum de siste 30 dagene er 35 millioner kroner, i følge den oppdaterte “om oss”-siden.

Det ligger én million timer musikk på tjenesten, som det visstnok skal ta 121 år å avspille. Hvert sekund lastes det opp 34 sekunder musikk. Totalt ble 458 410 innspillinger lastet opp på tjenesten i løpet av 2015.

Improcamp

Paal Nilssen-Love forteller at han for et par år siden ble tipset om Bandcamp av en musikerkollega som bodde i USA. Nå har han over 20 utgivelser der. Den siste han la ut var News from the junk yard, et soloalbum der han spiller “alt fra koreanske gonger til deler av skrotmetall fra Etiopia – og alt mellom de to”. I dag bestyres Bandcamp-siden hans av en fan som har meldt seg frivillig til å stå for nettpublisering.

– Bandcamp er en liten biinntekt for meg. Jeg selger fortsatt aller mest plater på konserter, sier Nilssen-Love.

Norge er fortsatt ikke noe betydelig land i Bandcamp-sammenheng, til tross for suksessen nye, digitale distribusjons- og avspillingsformer har i Skandinavia.

David Dufresne, med tittel Head of Strategy and Growth i selskapet, skriver i en epost til Ballade at “vårt største land er USA, fulgt av store engelskspråklige land som Storbritannia, Kanada og Australia. Men brorparten av transaksjoner gjennom tjenesten foregår enten utenfor USA eller fra en amerikansk artist som selger til en utenlandsk fan.”

Tjenester som Bandcamp (det finnes andre som ligner, mer om det under) er på ingen måte svaret på alle utfordringer som har oppstått etter kollapsen i platemarkedet. Tjenester som prøver å konvertere direkte kontakt mellom musikere og fans til kroner og øre representerer et musikkmarked som tar det relasjonelle nettet på alvor. På Spotify opplever jo de fleste utenfor hit-bransjen at publisering der omtrent er like verdifullt som å feste et pr-skriv til en granlegg dypt inne på Finnskogen.

Norsk veteran

Labelmanager Arne Slomann Johannessen i indieselskapet Riot Factory har vært aktiv på tjenesten i fire år og har i per i dag lastet opp 60 utgivelser av varierende lengde med artister som Dråpe, Gold Celeste, Tellef Raabe, Bendik og Highasakite (Riot Factory ga ut Highasakites debutalbum).

Uten å gå i detaljer om tall, sier Johannessen at “ vi tjener ganske mye på Bandcamp. Publikummet der er mer nisjeorientert og interessert i det vi gir ut. Tjenesten gir oss plass for å profilere selskapet som kurator for godt innhold.”

Men å utnytte Bandcamps målsetning om at artister som bygger forhold til fansen gir penger i kassa, krever også at man finner fram til selgeren i seg. Ballades undersøkelser tyder på at norske aktører på Bandcamp følger en relativt beskjeden linje her, både når det gjelder å utnytte de nyeste funksjonene i tjenesten og den varme hyggepraten med kundene. Kontrasten til Steve Lawson i Birmingham virker tydelig.

Lawson, som også er basslærer og dessuten underviser i bruk av sosiale medier, legger stor vekt på å utnytte tjenestens sosiale sider. Han sier den innbyr til å bygge “sosiale nettverk” rundt en artists verk. Ikke i form av chatting, men mer i form av finstemming av artistens egen profilering, inkludert fan-kommentering.

– Når du kjøper noe på Bandcamp, kjøper du fra meg. Jeg registrerer at betalingen går inn på min konto, og jeg sender ut eventuelle fysiske varer, sier han.

Dessuten takker han ettertrykkelig i en personlig tone når et kjøp er gjennomført. Når han publiserer nytt, eller tar i bruk nye verktøy for å fremme salget, nøler han ikke med å ta fram markedsføreren i seg.

Han benytter seg også aktivt av muligheten til å publisere musikken han selv kjøper, i tråd med prinsippet om at vellykket markedsføring på sosiale medier krever at du også må gi noe, gjerne i form av kjøp og skryt av andre.

Bare en start

Bandcamp selv skryter gjerne av omsetningen, men understreker samtidig at det bare er en start.

“Det er en fin begynnelse, men bare en begynnelse. Vi fortsetter å bygge en tjeneste som behandler artister rettferdig ved å gi dem den kontrollen som må til for å bygge en bærekraftig karriere. Denne tilnærmingen har gitt oss vårt mest verdifulle aktivum: tillit.”

Billigere varianter

Det såkalte “rett til fansen-markedet” har flere spillere enn Bandcamp. En av dem, Music Glue, er til og med noe billigere. Music Glue tar 10 prosent av hvert salg, Bandcamp tar 15 (selv om disse reduseres til 10 prosent etter omsatte 50 000 kroner). Music Glue har blant annet blitt brukt av Mumford & Sons til salg av billetter.

Et annet alternativ er Topspin, som blant annet har samarbeidet med bandet Pixies.

Interessen for gjør det selv-løsninger for salg og distribusjon handler om synlighet, men også om et behov for å kutte mellomledd. Den britiske journalisten og analytikeren Nicola Riches (The Music Management Bible) har regnet seg fram til at inntjening på et salg gjort via egen nettside eller tjenester som Bandcamp eller Music Glue kan komme opp i det tidobbelte av et album solgt via en tradisjonell platekontrakt.

Noen automatikk er det selvsagt ikke i dette, uavhengig av hvor fancy nettløsningen er. For ikke å lide samme ubarmhjertige drukningsdød på Bandcamp som på Spotify må det markedsføres, takkes, smiles og smigres. Noen sier at slike aktiviteter ikke faller for lett for oss her nord.