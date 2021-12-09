Væpnet med leoparddress og tung, tung techno: – I 2022 finner nordlendingene sin indre raver

Dér kom vinteren, ja, på så mange plan. Ballade elektronisk – og en bodøgjeng – sørger for musikk som trøster klubbgåeren.

I dag skriver jeg om musikere som evner å lage – og reklamere for seg sjøl med – musikk som speiler eksotisk norsk natur. Folkeferd og fisk. Og kyst, kyst, kyst.

Vi skal ned. Ned i djupet.

Som å se «Das Boot», den norske 80-tallsfilmen «Piratene», og dokumentaropptak av dypvannsfisk med merkelige lykter voksende ut fra kroppen … Sånn var det å første gang høre fra Draug Media. Kollektivet av kunstnere, DJer og musikere dundra nettopp inn i innboksen med samleren Draug Media 006, etter å ha kjølhalt hjernen min med tung lyd høsten igjennom.

Som da de sendte ut musikken til duoen Schiist med følgende advarsel: Den vedlagte releasen inneholder regional tekno av svært tung art og bør kun spilles på godkjente høyttalersystemer (…) som drar deg rett ut i fjorden og dynker danseskoene dine i saltvann.

Hvem trenger musikkjournalister, med presseskriv som dette? Jeg prøver meg allikevel:

David Simonsen Balmbra er A&R i Draug – og gir sjøl ut musikk under navnet Schattenjæger. Seinhøstalbumet hans TranScience har kraftfulle sjatteringer, nærmest rystende:

Dunkene som organiserer spor to, «Dancing on the Borderline» ljomer i hjernebarken. Det er seig psykedelisk techno, langt nede på bpm-en – men bygger seg opp, nær umerkelig.

På spor tre er vi oppe og svirrer i noe roterende radar-opplegg som fullstendig setter sinnet mitt på en spiss. I tillegg til å fascinere meg med enkeltspor, har han laget noe så digg som et album (eller lang EP) som virkelig henger sammen og løfter meg gradvis.

– Vi håper at vi skal kunne etablere en sterk kultur for rave i regionen, skriver David på epost til meg, her

jeg sitter i østlandsstua mi, halve Norge ligger på langs i mellom oss.

– 2022 bør bli året nordlendinger finner sin indre raver.

Han mener det er noe eget med å arrangere og bygge kultur.

– Utrolig mye arbeid men særs verdt det.

David forteller at de rakk tre pop-up raves i samarbeid med kulturhovedstaden Bodø2024 i år.

De vil arrangere enda flere fester for musikken i 2022, samtidig som de planlegger å gi ut:

Ronja Raverdòttir, «vår egen wunderkind», sin første EP.

Ars Dada fullfører en trilogi.

fullfører en trilogi. EPer med Dionysus , Schattenjæger og labelfader Buddy Pitch .

, og labelfader . «Den mystiske duoen Fjordfukt» skal også stå på slipplanen for det kommende året. Ja, nevnte jeg «eksotisk» ..?

I starten bygget de på inspirasjoner fra turer i Europa såvel som stormherjede mobile scener midtskogs – og importerte norske DJer fra andre byer.

– Da vi startet klubb på Dama Di i 2011 var det ingen steder som fostret opp house og techno, vi opplevde at vi måtte starte fra bunnen for å bygge opp folks dansevane.

Dama Di er forøvrig et konsertsted som huser flere sjangre – og vi aner en liten dose dub og reggae, sågar en touch tribal, selv i de strengeste utgivelsene fra Draug. Den som ble nysgjerrig kan for eksempel følge Draug Medias julekalender på facebook – der gir de bort ett spor gratis musikk hver dag nå i desember, som en introduksjon.

I dag skriver jeg for alle som ikke orker vinter-raves. Men som ser verdien av å ta i mot musikken, sjøl når scenene for framføring får beina saget av med en meter.

SIDEN SIST / FÅ MED DEG:

Luftpop i januar: For oss med hang til pop har Kate Havnevik gitt ut en nydelig låt som bærer bud om ei inspirert, luftig plate hun lager sammen med Guy Sigisworth. Singelen «Dream Her To Life» høres ut som om Kompakt-duoen Weval fant sin eventyrprinsesse på vokal. Instrumentmessig har vel Havnevik/Sigisworth like mye til felles med en strykergruppe som med Imogen Heap og Depeche Mode – men følelsen! åh. Alle som betas av melankolsk stemningspop fra de sistnevnte kan glede seg til januaralbumet Lightship.

https://www.youtube.com/watch?v=y76FB3H4e7k



Hubbabubbaklubb remikset: På nyåret skal en remiksplate med Hubbabubbaklubbs gledesspredende, norskspråklige dansemusikk være klar. Snorkel records har mer for den som vil høre hvordan Hubbabubbas debutalbum høres ut i remikser av Bjørn Torske, Axel Boman med flere – og med et gjestespor av hovedstadens herligste, Flammer Dance Band. Navn jeg mer enn gjerne kommer tilbake til i en seinere Ballade elektronisk.



Elektronikeren, den nye strømmeTVstjerna: Neste uke går Oslo ClubCast, som starta som et plaster-på-stengte-klubber-såret inn på galleri. Nå utforsker de skjæringspunktet mellom fysisk og digital konsertopplevelse. Hybriden de lager med tromsøartistene Mental Overdrive, Kohib og Keecen vises på Ibsen Scene i Oslo kommende tirsdag og på filmfestival i musikkens hjemby, på Tromsø Internasjonale Filmfestival, i januar.– Frykt ikke, for dette arrangementet er allerede i utgangspunktet tilrettelagt for den «avslappende nye hverdagen», skriver arrangørene lakonisk om nye nasjonale forskrifter. Når jeg tenker tilbake på hvordan DJer i klubber i verdens storbyer såvel som norske fjorder etterhvert tok over for kassegitarer fra artistenes sofaer sist vinter … blir jeg mindre nedfor, faktisk. Vi barneskolemødre med tidsnød utafor ring tre trenger også housemusikk! Digitaloverføringer kan ha noe for seg. Så da gjenstår det bare å nevne at det er flere i norsk house som går til filmen i 2022, og dét var oppsparket som skal si to be continued, si.

