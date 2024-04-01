Nils-Ove Kuorak og Bycecilia vant Sámi Grand Prix

Nils Ove Kuorak og Bycecilia vant Sámi GP

Nils-Ove Kuorak fra Gällivare i Nord-Sverige vant joikedelen i Sámi Grand Prix påskehelgen. Cecilia Dyrøy - aka Bycecilia - fra Frøya vant sangdelen med en sang på sørsamisk. Og det var første gang hun opptrådte på samisk. (Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi Musihkkafestivála)

AktueltBransjen

Publisert
01.04.2024
Skrevet av
- Red.

Musikkonkurransen kårer en vinner fra hver av kategoriene sang og tradisjonell joik.

12 artister konkurrerte om å ha den beste samiske sangen eller joiken, meldte NRK Sápmi etter Sámi Grand Prix påskeaften.

Nils-Ove Kuorak fikk flest stemmer i den tradisjonelle joikedelen av konkurransen, og stakk av med seieren med joiken «Njeallječalmmát». Kuorak er fra Gällivare i Nord-Sverige, og joiket fetteren, reindriftsutøveren Mahtte Ante. Kuoraks tante, Marit Kristine Hætta Sara fra Kautokeino, komponerte joiken.

Sangdelen av Sámi Grand Prix bestod av seks sanger innen sjangerne popballader, EDM/klubbmusikk og rap. Da publikumsstemmene og fagjuryens stemmer var telt, stod Cecilia Dyrøy, med artistnavnet Bycecilia, igjen som vinner med låten «Mannem åajaldahteme».

Det var Samisk musikkfestival som arrangerte Sámi Grand Prix (SGP) i Kautokeino. Natalie Carrion og Ole Máhtte Gaup, begge musikkartister fra Sápmi, var programledere. NRK produserte direktesendingen sammen med medprodusent SVT, og Sámi Grand Prix ble sendt i NRK, SVT og finske Yle påskeaften kveld.

 

musikkonkurranseNatalie CarrionOle Máhtte GaupSámi Grand Prix

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Sami Grand Prix 2024 Natalie Carrion og Ole Máhtte Gaup

Sámi Grand Prix: – Vi må fylle på med kjærlighet og kunnskap om Sápmi

Natalie Carrion er artist og låtskriver med samisk og karibisk bakgrunn. Lørdag 30. mars leder hun og Ole Máhtte Gaup...

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Filmplakaten til «Jiknon 2»

«Jiknon 2» – Disney for første gang på samisk

Denne uka er det klart for førpremiere på verdens første Disney-film dubbet til samisk.

ISÁK på Blå under Oslo World Foto: Simen Omland

Kor mange stemmer har du i deg, Ella Marie?

Vår meldar spør etter at ISÁK viste fram dansemusikkens frigjeranda kraft under Oslo World lørdag.

Biru Baby Foto: Johannes Andersen

Derfor er det greit at Biru Baby bruker kofte og nettingstrømper

I diskusjonen om kulturell appropriering snakker vi om hva som er «lov» og ikke. Men hva står egentlig på spill...

Flere saker

Pianoet

Vil du sende verk til World Music Days i Beijing?

Send verk til nyMusikk, som sender seks stykker videre til International Society for Contemporary Music (ISCM) som setter programmet.

Magnolia jazzband i

”Slentrende, svingende, men ikke bare gladjazz”

I 45 år har Magnolia Jazzband spilt New-Orleans-toner. Når bandet nå feirer seg selv, spiller det også eget materiale.

Stormen konserthus Foto: Big picture, Martin Losvik

"Falt mellom to stoler"

Stormen kulturhus-direktør Rolf-Cato Raade svarer de tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group som får kommunal lønn, men ikke har tilgang...