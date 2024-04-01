Nils-Ove Kuorak og Bycecilia vant Sámi Grand Prix

(Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi Musihkkafestivála)
Musikkonkurransen kårer en vinner fra hver av kategoriene sang og tradisjonell joik.
12 artister konkurrerte om å ha den beste samiske sangen eller joiken, meldte NRK Sápmi etter Sámi Grand Prix påskeaften.
Nils-Ove Kuorak fikk flest stemmer i den tradisjonelle joikedelen av konkurransen, og stakk av med seieren med joiken «Njeallječalmmát». Kuorak er fra Gällivare i Nord-Sverige, og joiket fetteren, reindriftsutøveren Mahtte Ante. Kuoraks tante, Marit Kristine Hætta Sara fra Kautokeino, komponerte joiken.
Sangdelen av Sámi Grand Prix bestod av seks sanger innen sjangerne popballader, EDM/klubbmusikk og rap. Da publikumsstemmene og fagjuryens stemmer var telt, stod Cecilia Dyrøy, med artistnavnet Bycecilia, igjen som vinner med låten «Mannem åajaldahteme».
Det var Samisk musikkfestival som arrangerte Sámi Grand Prix (SGP) i Kautokeino. Natalie Carrion og Ole Máhtte Gaup, begge musikkartister fra Sápmi, var programledere. NRK produserte direktesendingen sammen med medprodusent SVT, og Sámi Grand Prix ble sendt i NRK, SVT og finske Yle påskeaften kveld.