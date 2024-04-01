Nils-Ove Kuorak og Bycecilia vant Sámi Grand Prix

Musikkonkurransen kårer en vinner fra hver av kategoriene sang og tradisjonell joik.

12 artister konkurrerte om å ha den beste samiske sangen eller joiken, meldte NRK Sápmi etter Sámi Grand Prix påskeaften.

Nils-Ove Kuorak fikk flest stemmer i den tradisjonelle joikedelen av konkurransen, og stakk av med seieren med joiken «Njeallječalmmát». Kuorak er fra Gällivare i Nord-Sverige, og joiket fetteren, reindriftsutøveren Mahtte Ante. Kuoraks tante, Marit Kristine Hætta Sara fra Kautokeino, komponerte joiken.