Spotify støtter koronarammede artister i Norge

24.04.2020
- Red.

Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) har blitt del av Spotifys internasjonale støtteinitiativ til musikere, COVID-19 Music Relief.

Spotify lanserte nylig initiativet COVID-19 Music Relief, et tiltak for å støtte verifiserte organisasjoner som hjelper de som lever av musikk. Nå er FFUK lagt til som norsk partner i det globale initiativet, skriver Spotify i en pressemelding.

– Fortvilelsen er stor blant kunstnere som over natten står uten inntekt, og vi i FFUK har vært overveldet over søknadstrykket den siste tiden. Invitasjonen fra Spotify til å inngå et samarbeid kom som sendt fra himmelen, forteller Bjørg Eriksen, daglig leder i FFUK.

Spotify matcher alle donasjoner
Støtten fra Spotify innebærer en engangsdonasjon til FFUK, og etter det vil alle donasjoner som gjøres via Spotify COVID-19 Music Relief bli matchet av Spotify med den tilsvarende summen, opp til totalt 10 millioner dollar globalt, forteller strømmegiganten.

– Gjennom Spotify COVID-19 Music Reliefs samarbeid med FFUK vil vi hjelpe norske artister og musikere for å overleve økonomisk i disse vanskelige tider. Alle bidrag utgjør en forskjell, og derfor håper jeg inderlig at alle som kan bidra gjør det, sier Jenny Hermanson, nordisk direktør i Spotify.

Viktig signal til andre aktører
I mars opprettet FFUK en egen støtteordning for frilansere som har fått avlyst sine arrangementer som følge av COVID-19. Med 607 søknader og en søknadssum på nærmere tolv millioner norske kroner, skal hver krone som kommer inn fra Spotify-donasjoner gå til støtteordningen.

– Mange kunstnere faller utenfor regjeringens tiltak, og vi har sett mange nye navn blant søknadene vi fått inn. Vi håper at samarbeidet vi inngår i med Spotify sender ut et viktig signal til andre aktører i musikkbransjen. Hvis vi alle hjelper, vil det utgjøre en forskjell, sier Eriksen.

Hvis du er interessert i å vite mer om hvordan du kan bidra, besøk FFUKs hjemmeside her, eller Spotifys her.

Krisestipend fra GramArts fond

Deler ut 2,5 millioner til norske artister og musikere som er rammet av koronakrisen.

Koronasituasjonen: Donasjoner til utøvere

Viktig informasjon fra Fond for utøvende kunstnere angående forvaltning av innsamlede midler.

Creos vederlagsfond donerer to millioner til FFUKs ekstraordinære støttetiltak

Vederlagsfondet vil støtte musikere som har fått avlyst jobber på grunn av koronaviruset.

Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Nytt artiststipend for unge bluesmusikere

Norsk Bluesunion vil bidra til å få flere yngre utøvere til blues og bluesrelatert musikk, og lanserer Ung Artist-stipendet med...

Odin Staveland: Historien om O

Odin Staveland er ute med en original og leken pop-plate. Den er oppkalt etter jazzfestivalen i hjembyen, men med en...

Fra korps til Bængshot

Linda Vidala spiller etter noen egne hip-hop-regler.