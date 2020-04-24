Spotify støtter koronarammede artister i Norge

Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) har blitt del av Spotifys internasjonale støtteinitiativ til musikere, COVID-19 Music Relief.

Spotify lanserte nylig initiativet COVID-19 Music Relief, et tiltak for å støtte verifiserte organisasjoner som hjelper de som lever av musikk. Nå er FFUK lagt til som norsk partner i det globale initiativet, skriver Spotify i en pressemelding.

– Fortvilelsen er stor blant kunstnere som over natten står uten inntekt, og vi i FFUK har vært overveldet over søknadstrykket den siste tiden. Invitasjonen fra Spotify til å inngå et samarbeid kom som sendt fra himmelen, forteller Bjørg Eriksen, daglig leder i FFUK.

Spotify matcher alle donasjoner

Støtten fra Spotify innebærer en engangsdonasjon til FFUK, og etter det vil alle donasjoner som gjøres via Spotify COVID-19 Music Relief bli matchet av Spotify med den tilsvarende summen, opp til totalt 10 millioner dollar globalt, forteller strømmegiganten.

– Gjennom Spotify COVID-19 Music Reliefs samarbeid med FFUK vil vi hjelpe norske artister og musikere for å overleve økonomisk i disse vanskelige tider. Alle bidrag utgjør en forskjell, og derfor håper jeg inderlig at alle som kan bidra gjør det, sier Jenny Hermanson, nordisk direktør i Spotify.

Viktig signal til andre aktører

I mars opprettet FFUK en egen støtteordning for frilansere som har fått avlyst sine arrangementer som følge av COVID-19. Med 607 søknader og en søknadssum på nærmere tolv millioner norske kroner, skal hver krone som kommer inn fra Spotify-donasjoner gå til støtteordningen.

– Mange kunstnere faller utenfor regjeringens tiltak, og vi har sett mange nye navn blant søknadene vi fått inn. Vi håper at samarbeidet vi inngår i med Spotify sender ut et viktig signal til andre aktører i musikkbransjen. Hvis vi alle hjelper, vil det utgjøre en forskjell, sier Eriksen.

Hvis du er interessert i å vite mer om hvordan du kan bidra, besøk FFUKs hjemmeside her, eller Spotifys her.