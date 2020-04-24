Krisestipend fra GramArts fond

Deler ut 2,5 millioner til norske artister og musikere som er rammet av koronakrisen.

– Fondets styre er klar over at mange artister for øyeblikket står i en svært vanskelig situasjon grunnet utbruddet av korona. Mange opplever en betydelig inntektsnedgang på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i. I stedet for fire til seks store artiststipender vil vi i år heller dele ut mange mindre stipender. Slik ønsker vi å nå flere og å avhjelpe så mange som mulig i den krevende situasjonen som har oppstått, sier styreleder i GramArts fond, Hans Olav Trøen.

GramArt er en interesseorganisasjon for artister, og vanligvis deler de ut sitt artiststipend på høsten. Stipendet deles ut til profesjonelle artister for å stimulere til kunstnerisk utvikling og fordypning, og fire til seks artister får 250 000 kroner hver. Men slik blir det ikke i år, melder GramArt: Nå vil GramArts fond dele ut pengene før sommeren, og dele stipendet opp i flere mindre stipend.

Ikke tiden for fraksjonering

Artistorganisasjonen GramArt har i tillegg besluttet å tilføre fondet ytterligere en million kroner, slik at fondet har 2,5 millioner kroner å dele ut i stipender – den største potten fondet har hatt noensinne.

– For GramArt er fokuset utelukkende på norske artisters situasjon, deres hverdag – og den er ikke lett disse dager, sier styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen. – Vår fantastiske administrasjon har stått på døgnet rundt for å få til noe konkret som kan hjelpe artistene, og tar nå denne historiske millionen ut av budsjettene og plasserer den i GramArts Fond – som jeg må få skyte inn er helt uavhengig av GramArt; vi er veldig takknemlige for at de vil samarbeide med oss om dette initiativet, forklarer han.

– Søknader og utdelinger av denne millionen sammen med fondets egne penger gjøres gjennom GramArts Fond – vi ønsker at alle profesjonelle, norske populærartister og musikere skal kunne søke og få hjelp. Er du spilt på radio eller ei, i frisørsalongen eller på tattoo-sjappa, har aktivitet i eller utenfor Norge eller begge deler, er ung eller ikke fullt så ung, har gitarist frå Smøla eller Skåne; alle kan søke på lik linje. Dette er ikke tiden for fraksjonering av norsk musikkorganisasjonsliv, og det ønsker vi som landets største musikerorganisasjon å vise at vi står 100 prosent bak – gjennom handling, og ikke bare ord. Jeg håper alle som kan og vil, søker – alle er velkomne!

Man kan søke om stipend opp til 25 000 kroner, og stipendet skal som utgangspunkt være med på å dekke tapt inntekt frem til 31. august 2020.

Hvem kan søke?

Stipendet er fortsatt forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som har musikk som sin hovednæring, opplyser GramArt. Stipender kan tildeles artister og musikere som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

– For fondets styre har det vært viktig å utforme kriterier som gjør at stipendene tilfaller profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som for øyeblikket trenger det aller mest, sier Hans Olav Trøen.

– Når fondet nå er både større og deles opp i flere stipender enn noen gang tidligere, vil vi kunne favne en større andel utøvere og musikere som trenger hjelp i denne spesielt vanskelige situasjonen. Vi håper artist-Norge tar tak i denne muligheten, og ser frem til å motta mange søknader til krisestipendet. Vi vil gå gjennom disse så raskt som mulig, slik at norske artister som har opplevd et dramatisk inntektstap kan få dekket noe av det, sier Trøen til Ballade.

Søknadsfrist: Tirsdag 5. mai klokken 23:59.

