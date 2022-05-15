Karin Krog og Dexter Gordon

Karin Krog sammen med en annen jazzlegende, den amerikanske saksofonisten og komponisten Dexter Gordon (1923-1990). De ga ut albumet "Some Other Spring" sammen i 1970.(Foto: Randi Hultin)

Hun er så jazz at du kan kalle henne Billie

15.05.2022
Guro Kleveland

15. mai fyller jazzdronninga Karin Krog, den eneste vi bare må bruke monarkmetaforen på, 85 år. På selve dagen feires hun – ja, nettopp som en dronning – på Nasjonal jazzscene i Oslo.

I omtrent 70 av sine 85 år har Karin Krog vært aktiv i norsk og internasjonalt musikkliv. Hun bærer jazzhistorien levende med seg i en stadig travel musikkhverdag.

For bare en snau uke siden ble biografien over sangeren og norsk jazz’ førstedame Karin Krog lansert med boka Det måtte bli Jazz! Historien forteller om Karin Krogs unike utøverkarriere i norsk musikkliv, men også om hennes rolle som organisator, stilskaper og inspirasjonskilde på både den norske og den internasjonale jazzscenen.

«I boken møter vi den prisbelønte utøveren Karin Krog, hjemme på jobb i fem verdensdeler. Her er også TV-produsenten, plateselskapsgründeren og aktivisten Karin Krog, alltid engasjert mot sjangerdiskriminering av jazz som fullverdig kunstnerisk uttrykk og for sjangermangfold i musikklivet», heter det på omslaget. Boka er ført i pennen av forfatter og mangeårig musikkjournalist Terje Mosnes.

DET MÅTTE BLI JAZZ FOR «LILLE BILLIE»: Karin Krog i samtale med musikkskribent Audun Vinger på Deichman i Oslo 5. mai. Her snakket de om å være en pioner i norsk musikkliv med store, internasjonale samarbeid, om å ha en uforlignelig lang, internasjonal og nasjonal karriere bak seg (og være stadig aktiv!), om diskografien som kan fylle et par solide bibliotekhyller og selvsagt om biografien Det måtte bli Jazz!, som kom 10. mai i år. «Lille Billie» var et tilnavn hun fikk i forbindelse med søndagsjammene på The Penguin Club i 60-årene, da Krog ofte tolket låter fra Billie Holidays katalog. «Det gjenstod cirka 50 år av karrieren da jeg måtte runde av. Vi tar det igjen senere,» kommenterte Vinger etter samtalen. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Under feiringen på Nasjonal Jazzscene er en lang rekke kunstnere i norsk musikkliv med for å hedre jubilanten: Ellen Andrea Wang og Sissel Vera Pettersen er kapellmestere for kvelden, Solveig Slettahjell, Hilde Louise Asbjørnsen, Kirsti Huke og Silje Nergaard vil løfte fram sanger fra ulike epoker i Krogs liv i jazzen, i tillegg til hovedpersonen selv i duo med saksofonist John Surman.

Karin Krog og Jan Ole Otnes, leder av Nasjonal Jazzscene, etter kunstnersamtalen mellom Krog og Audun Vinger på Deichman. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Karin Krog har mottatt en lang rekke priser gjennom karrieren, og i 2021 fikk hun Kulturrådets ærespris for sin betydelige innsats for norsk musikk- og kulturliv, og for jazzfeltet spesielt, der hun omtales som en ledestjerne og inspirator:

– Norsk jazz hadde ikke vært det den er i dag uten Karin Krog. Hun er en ledestjerne i norsk jazz og inspirer fremdeles unge musikere, etter mer enn 60 år som artist. Gjennom denne perioden har norsk jazz fått en markant posisjon internasjonalt, mye takket være Karin Krog. Hun har representert en utforskende åpenhet på tvers av sjangre, som på mange måter har blitt betegnende for den norske jazzscenen, sa daværende rådsleder i Kulturrådet, Lars Petter Hagen.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være med å bygge opp jazzfeltet i Norge, kommenterte Krog selv. – Gjennom alle årene jeg har holdt på har jeg vært så heldig å få samarbeide med masse spennende unge talenter. Men jeg vil heller ikke glemme de eldre og etablerte. Det er veldig givende å samarbeide med gamle kolleger i både inn- og utland.

TROFEER: Karin Krog kan speile seg i (et av mange) platetrofeer hun har på veggene. (Foto: Siri Narverud Moen)

Karin Krog: Et liv i jazzen

