Hun er så jazz at du kan kalle henne Billie

15. mai fyller jazzdronninga Karin Krog, den eneste vi bare må bruke monarkmetaforen på, 85 år. På selve dagen feires hun – ja, nettopp som en dronning – på Nasjonal jazzscene i Oslo.

I omtrent 70 av sine 85 år har Karin Krog vært aktiv i norsk og internasjonalt musikkliv. Hun bærer jazzhistorien levende med seg i en stadig travel musikkhverdag.

For bare en snau uke siden ble biografien over sangeren og norsk jazz’ førstedame Karin Krog lansert med boka Det måtte bli Jazz! Historien forteller om Karin Krogs unike utøverkarriere i norsk musikkliv, men også om hennes rolle som organisator, stilskaper og inspirasjonskilde på både den norske og den internasjonale jazzscenen.

«I boken møter vi den prisbelønte utøveren Karin Krog, hjemme på jobb i fem verdensdeler. Her er også TV-produsenten, plateselskapsgründeren og aktivisten Karin Krog, alltid engasjert mot sjangerdiskriminering av jazz som fullverdig kunstnerisk uttrykk og for sjangermangfold i musikklivet», heter det på omslaget. Boka er ført i pennen av forfatter og mangeårig musikkjournalist Terje Mosnes.

Under feiringen på Nasjonal Jazzscene er en lang rekke kunstnere i norsk musikkliv med for å hedre jubilanten: Ellen Andrea Wang og Sissel Vera Pettersen er kapellmestere for kvelden, Solveig Slettahjell, Hilde Louise Asbjørnsen, Kirsti Huke og Silje Nergaard vil løfte fram sanger fra ulike epoker i Krogs liv i jazzen, i tillegg til hovedpersonen selv i duo med saksofonist John Surman.

Karin Krog har mottatt en lang rekke priser gjennom karrieren, og i 2021 fikk hun Kulturrådets ærespris for sin betydelige innsats for norsk musikk- og kulturliv, og for jazzfeltet spesielt, der hun omtales som en ledestjerne og inspirator:

– Norsk jazz hadde ikke vært det den er i dag uten Karin Krog. Hun er en ledestjerne i norsk jazz og inspirer fremdeles unge musikere, etter mer enn 60 år som artist. Gjennom denne perioden har norsk jazz fått en markant posisjon internasjonalt, mye takket være Karin Krog. Hun har representert en utforskende åpenhet på tvers av sjangre, som på mange måter har blitt betegnende for den norske jazzscenen, sa daværende rådsleder i Kulturrådet, Lars Petter Hagen.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være med å bygge opp jazzfeltet i Norge, kommenterte Krog selv. – Gjennom alle årene jeg har holdt på har jeg vært så heldig å få samarbeide med masse spennende unge talenter. Men jeg vil heller ikke glemme de eldre og etablerte. Det er veldig givende å samarbeide med gamle kolleger i både inn- og utland.

2005:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

2014:



2017:



2019:

Karin Krog og John Surman åpnet Norwegian Night under Jazzahead i den tyske byen Bremen i 2019, året da Norge var fokusland under verdens største bransjearrangement for jazz.



2021:

Journalist Tor Hammerø gjorde et stort intervju med Karin Krog i Ballades portrettserie med kunstnere i norsk musikkliv: