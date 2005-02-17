Karin Krog: Et liv i jazzen

I anledning av at Karin Krog i går fikk St. Olavsordenen for sin store innsats i norsk jazz- og kulturliv, bringer Ballade her videre en grundig gjenngang av hennes karriere til nå – inkludert de mange samarbeidene med norske og internasjonale jazzstørrelser. Teksten er hentet fra Jazzbasen.no, som har utarbeidet biografier på godt over hundre norske jazzutøvere.

KARIN KROG, sanger, f. i Oslo 15.5.1937

Karin Krog begynte å synge jazz i tenårene, i grupper med bl.a. pianistene Jan Erik Wahl, Alfred Janson og Kåre Grøttum, vakte oppsikt under jam i Penguin-klubben 1955, ble engasjert av Kjell Karlsen (KAHENA-sekstetten 1955-56) og hadde sin radiodebut i mars 1956. Fra da av er Karin Krog regnet som en av våre fremste jazzsangere med etter hvert stor internasjonal anseelse.

I 1957 ble hun engasjert av Åge Kjelstrup på restaurant Humlen, der hun spilte sammen med bl.a. Mikkel Flagstad og Einar Iversen, deltok på konserter med deres grupper på slutten av 50-tallet, hadde også radiosendinger med Leiv Flisnes (1958) og John Svendsen (1959), og oppnådde førsteplass ved Verdensrevyens musikeravstemning i 1959.

Ved den første Molde-festivalen i 1961 sang hun med Kjell Karlsens kvartett, hadde egne grupper fra 1962, samtidig som hun sang med Frode Thingnæs’ kvintett, Egil Kapstads trio (1962-64) og studerte med Anne Brown (1962-69). Karin Krog hadde sin platedebut på LP’en «Metropol Jazz» 1963, spilte inn et par single-plater og gjorde sin egen LP «By Myself» i 1964, deltok på festivalene i Antibes og Kongsberg samme året og var fra da etablert som yrkesmusiker.

I 1965 mottok hun Buddy-prisen, det året da hele det norske jazzklubbmiljøet brøt sammen. Karin Krog og hennes venner tok saken i egne hender og dannet Norsk Jazzforum, der hun ble den første leder (1965-66). Hun fortsatte med kvartetter og kvintetter i eget navn, sang også med Egil Kapstads grupper, spilte inn singler med rhythm&blues-bandet «Public Enemies» (1966) og innledet for alvor sin lange rekke av utenlandsengasjementer, bl.a. i Warszawa og Praha 1966, Hamburg og Berlin 1967, i USA med Don Ellis og Clare Fischer 1967 (og nådde til topps i Down Beats kritikeravstemning i klassen «artists deserving of wider recognition»), norsk EBU-representant i Bruxelles 1967, egen kvintett i Montreux 1968.

I 1966 kom hennes andre LP «Jazz Moments» (med bl.a. Jan Garbarek), hun spilte inn singler med Don Ellis i 1967, LP’en «Joy» 1968, singelen «Break of day in Molde» 1969, sang med Fred Nøddelunds store orkester (1968 og 70), gjorde duo-turné med Arild Andersen 1969, startet sangstudier med Ivo Knecevic (1969-72) og mottok Statens reise- og studiestipend 1970.

Karin Krogs merittliste kunne fylle mange sider. Av de videre plateinnspillingene skal nevnes Down Beat Poll Winners i Berlin 1969, hennes egen LP «Some other spring» med Dexter Gordon 1970 (kåret til «årets plate» i Japan 1971), European Poll Winners i Osaka 1970, New Jazz Ensemble 1971, Popofoni 1969-71, egen LP «Krog + Gershwin» (med Bjarne Nerem og Egil Kapstad) 1973-74, «You must believe in spring» med Palle Mikkelborgs orkester 1974, «We could be flying» med Steve Kuhn trio 1974, «Jazz Jamboree» fra Warszawa 1975 og albumet «Different days, different ways» utgitt 1976. Hun oppholdt seg i perioder i USA 1970 og 71, hadde Statens arbeidsstipend 1971-74, ledet Europeisk workshop på Kongsberg i 1972, turnérte med pianisten Rodney Bennett 1973 («Synthesis»), ble kåret til «Årets Spellemann» 1974 og «Årets kvinnelige vokalist» av European Jazz Federation i 1975.

Store deler av 70-tallet hadde hun faste band med norske musikere, men siden midten av 70-tallet har hun ofte arbeidet i mindre formater, først og fremst i duo med John Surman (LP’ene «Cloud line blue» 1976-77 og «Freestyle» 1985, duokonsert i Molde 1997 og CD’en «Bluesand» 1999 – den siste innbragte en Spellemannpris), videre med Bengt Hallberg («A song for you» 1977 og «Two of a kind» 1982), Red Mitchell («Three’s a crowd» 1977), Nils Lindberg («With malice towards none» 1980), trio-LP med Warne Marsh og Red Mitchell («I remember you» 1980), John Surman trio («Such winters of memory» 1982), foruten flere festivaljobber med trioen Krog/Surman/Hallberg midt på 80-tallet. I samarbeidet med John Surman har hun videreutviklet bruken av elektroniske vokalteknikker.

I større (og vanlige) format har hun gjort LP’er i eget navn, som «Hi Fly» med Archie Shepp 1976 (årets plate i Japan 1977) og «As you are» med Nils Lindberg 1976, hun har gjort innspillinger med norske navn som f.eks. Per Borthen (1980), Sandvika Storband (1980), Espen Rud (1984), Per Husby (1985 og 1995), Bjørn Alterhaug (1990) og Tore Johansen (2000), utenlandske musikere som saksofonisten P. A. Nilsson (1993), foruten at hun har hatt engasjementer i Australia (1985), Japan (1988), Ungarn (1989), Russland (1990), Djakarta (1992), Bulgaria (1994) og India (2002) og sammen med John Surman skapt ballettmusikk for artister som Carolyn Carlson og Lario Ekson.

I 1981 mottok hun Oslo kommunes Kunstnerpris, i 1983 Gammleng-prisen, og i 1987 startet den stadig aktive Karin Krog sitt eget plateselskap, Meantime Records, laget for gjenutgivelser på CD, men også for nyproduksjoner som hennes fine kvartettplate fra 1989, «Something borrowed, something new».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I 1994 fikk hun som første norske artist utgi plate på amerikanske Verve, et jubileumsalbum med kutt fra de siste 30 års plateproduksjon – og den passende tittel «Jubilee». Samme året gjorde hun en plate med Margrethe Munthe-sanger («Det var en gang…») og en innspilling med John Surman og norske musikere, CD-en «Nordic Quartet». En CD i en annen gate inneholder musikk skrevet av oldefaren Anders Heyerdahl – «Huskonsert i Aurskog» – utgitt 1996. Innspillinger fra 1966-85 ble i 2002 gjenutgitt på et tysk platemerke under tittelen «raindrops, raindrops»; hennes ferskeste innspilling er i duoformat med gitaristen Jacob Young, “Where flamingos fly» fra 2001.

Norsk Jazzarkiv/Desember 2002

Jazzbasen.no er resultatet av et prosjektsamarbeid mellom Norsk Jazzarkiv og Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana. Prosjektet er støttet med midler fra Kulturnett Norge, Norsk Kassettavgiftsfond og Gramo. Kjernen i Jazzbasen er katalogen eller diskografien over jazzinnspillinger med norske musikere., som i hovedsak er basert på Johs Berghs bok, Norwegian Jazz Discography 1905-1998. Johs Bergh har stilt sitt materiale til disposisjon og har fram til han døde 24. mai 2001, bidratt med sin unike kompetanse i oppdatering av diskografien. Jazzbasen omfatter også biografier over norske jazzmusikere, en historisk oversikt over norsk jazzhistorie, fotografier, lyd og diverse lenker. Med dette håper vi at dette kan bli en god kunnskapsbase om norsk jazzhistorie.