Jon Christensen fyller 60 – og Masqualero gjenforenes

En av norsk jazz’ store perkusjonister, Jon Christensen, fyller 60 år den 20. mars. I den forbindelse samles legendariske Masqualero for første gang siden begynnelsen av 90-tallet. I tillegg blir det musikalske og kunstneriske innslag med navn som Palle Danielsson, Terje Rypdal, Ketil Bjørnstad, Jan Erik Vold, Sidsel Endresen, Bugge Wesseltoft, Jacob Young, Karin Krog, Bjørn Alterhaug, Bendik Hofseth, Paolo Vinnacia og mange flere. Begivenheten kan oppleves på Cosmopolite på selve dagen.

Masqualero besto fra starten av Arild Andersen på bass, Jon Balke på tangentinstrumenter, Tore Brunborg på saksofoner, Nils Petter Molvær på trompet og Jon Christensen på trommer. Samlet i dette bandet er det ypperste fra flere norske jazzgenerasjoner, men Masqualero er bare en liten musikalsk bit av festmenyen i forbindelse med Christensens sekstiårsdag.

Helt fra slutten av 50-tallet har Jon Christensen vært en sentral skikkelse i norsk og etter hvert også internasjonalt jazzliv. Svært få har hatt samme innflytelse på stadig nye generasjoner av trommeslagere og perkusjonister. Med sitt løse og åpne trommespill, der spesielt hans cymbalbruk har dannet skole verden rundt, har Jon Christensen skapt et høyst personlig uttrykk.

Til å begynne med var det norske musikere som hadde gleden av Christensens trommespill, men fra 60-tallet av har verdenskjente artister som George Russell, Dexter Gordon og ikke minst Keith Jarrett vært flittige samarbeidspartnere – og spesielt gjennom samarbeidet med Jarrett og Jan Garbarek ble Christensen et stort navn verden rundt. Christensen har i tillegg til å spille med en rekke av verdens ledende jazzmusikere også bidratt på flere hundre plateinnspillinger.

De seneste tiårene har en rekke yngre musikere, som Sidsel Endresen og Nils Petter Molvær, latt seg inspirere av Christensen gjennom hans bidrag til deres grupper, og Molvær ser på Christensen som sin viktigste inspirator. I forbindelse med denne jubileumskonserten vil publikum få møte en rekke av Christensens tidligere og nåværende samarbeidspartnere – og bare dette unike møtet med legendariske Masqualero bør være lokkemat nok for både eldre og yngre jazztilhengere, mener Cosmopolite.

Konferansier for kvelden er Knut Borge. Dørene åpner klokken 20, og billetter kan bl.a. Cosmopolite torsdag 20. mars, Dørene åpner klokka 20.00, og billetter a kroner 170,- kan bestilles via Billetservice.

Aldri har en rekke bestående av bl.a. svenskenes superbassist Palle Danielsson, Terje Rypdal, Ketil Bjørnstad, Jan Erik Vold, Sidsel Endresen, Jens Christian Bugge Wesseltoft, Jacob Young, Karin Krog, Bjørn Alterhaug, Georg «Jojje» Wadenius, Bendik Hofseth, Paolo Vinaccia, Nils Petter Molvær, DJ Strangefruit og DJ Raymond, stått på en og samme scene. I forbindelse med denne markeringen har det ikke vært vanskelig å be kremen av norske og svenske musikanter å hylle Christensen, skriver Cosmopolite i sin pressemelding. Interesserte finner en stor og fyldig biografi hos Jazzbasen.no, som også illustrasjonene her er hentet fra. Christensens omfangsrike discografi hos ECM kan du lese på denne lenken.