Berlin-cabaret: Musikkhistorie som biter fra seg

Pianist Morten Gunnar Larsen og produsent Tom Garretson har i flere år lett over hele Europa etter originalmateriale fra 20- og 30-tallets Berlin-cabaret. Den ferske innspillingen «Sound and smoke» er gjort med originale instrumenter og arrangementer, samt vokalister som er håndplukket til hver låt. Karin Krog og Anne Grete Preus er blant dem som har fått spesialister på feltet ved Harvard University til å ta fram superlativene. Garretson mener denne musikken har politisk sprengkraft i en tid hvor rocken er blitt trygg, mainstream og kjedelig. – Se på USA og på hva George W. Bush driver med, sier han til Ballade. – Det ikke så langt unna de forhold disse sangene ble skapt under. «Sound and smoke» skal lanseres i USA over jul.

Av Hild Borchgrevink

Hva er det som gjør denne innspillingen mer autentisk enn andre?

— Vi har gjort et stort forarbeid og har funnet de originale arrangementene, og det er ikke blitt gjort tidligere, forteller Garretson.

På Staatsbibliothek Berlin var de for eksempel overbevist om at notene til sangen «Was ist mit Deiner Nase los, süsser Emil» var gått tapt under krigen. Larsen og Garretson fant den på Ringve museum i Trøndelag. – De ble så glade og takknemlige i Berlin, sier Garretson. – Denne sangen er forresten en satirisk kommentar til Hitlers rasepolitikk. ”Det er noe galt med nesa di, med hvordan du ser ut,” er budskapet. Disse sangene drypper av ironi.

Hun som opprinnelig sang ” Was ist mit Deiner Nase los”, måtte flykte til Shanghai i 1933 da Hitler ble rikskansler. – Andre cabaretartister ble forfulgt, fengslet og sendt i konsentrasjonsleir, forteller Garretson.

Morten Gunnar Larsens Ophelia Orchestra stiller med den opprinnelige musikerbesetningen og så mange autentiske instrumenter de har kunnet finne. – Noen av dem er fra 20-tallet, sier Garretson. Noter og lydopptak har de to lett frem i Berlin, New York, Danmark, Sverige og Norge. I tillegg har de forsøkt å gjenskape cabaretens stemning i rekkefølgen av låter og i opptaket, hvor de spilte inn lange strekk uten å gå tilbake og flikke på detaljer. Til sammen har det fått Peter Jelavich, en amerikansk spesiallist på feltet, til å si at ”Sound and smoke” fanger lyden og stemningen i Berlincabareten bedre enn noen annen innspilling han kjenner.

» While the amazing variety of voices captures the different moods of the songs, the inspired and versatile musicians play with the tunes in a way that brings to life the joyful dance crazes of that era, » skriver Jelavich, som blant annet har gitt ut boken «Berlin Cabaret» på Harvard University Press.

Hvordan valgte dere ut sangerne?

— Vi har håndplukket sangerne til hver låt, sier Tom Garretson. – Jeg ville for eksempel at Karin Krog skulle være med, fordi jeg syntes stemmen hennes ville passe så godt til en av sangene. Og Anne Grete Preus imponerte meg veldig, hun gikk virkelig dypt inn i dette. Dessuten fant vi Anne Baahino i Berlin, som har spesialisert seg på dette repertoaret.

Tittelen ”Sound and smoke” er hentet fra den virkelige Berlincabareten ”Schall und Rauch”. Kan dette lage noe bråk og røyk i dag, eller er det først og fremst en viktig historisk og estetisk dokumentasjon av en musikkstil?

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Berlincabareten protesterer jo blant annet mot mediekontroll, mot diskriminering av homofile, sier Garretson. ”Das Lila Lied” var den første cabaretlåten som handlet om homofili. Hvis du ser på hva George W. Bush driver med, så er det ikke så langt unna de forhold disse sangene ble skapt under. De er sylskarpe kommentarer til politiske og sosiale spørsmål, verdispørsmål, tabuer og løgner, som er like aktuelle idag som i 1920.

Garretson forteller at ”Sound and smoke” skal lanseres i utlandet over jul, også i USA. Han har allerede fått begeistrede meldinger derfra, fra folk som har hørt om platen. Her hjemme har mottakelsen også vært god, med flere grundige og gode anmeldelser.

— Jeg har vært interessert i denne musikken siden jeg var 15 år, sier Tom Garretson. – Dette er mye mer rock’n roll enn rocken selv klarer å være. Rocken er blitt veldig trygg og kjedelig.

På platen medvirker vokalister som Solveig Slettahjell, Morten Gunnar Larsen, Karin Krog, Anne Grete Preus, Henriette Myhre, Anne Baahino og Marika Enstad.