Kaada er ute med sitt første album med verk for klassisk piano, Misinterpretations.

(Foto: Observatoriet)

AktueltKunstmusikk

– Antakelig et av Kaadas mest ambisiøse verk

Publisert
05.03.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

I dag slapp Kaada albumet «Misinterpretations», der han har tolket et utvalg klassiske verk for piano – omarrangert på et flygel preparert med lærertyggis.

Det er det internasjonale magasinet for kulturkritikk og -analyse, Popmatters, som skriver i en anmeldelse av Kaadas Misinterpretations at dette nok er et av hans mest ambisiøse verk. Anmelderen skriver videre at Kaada overrasker og begeistrer med sine tolkninger av komposisjoner fra den klassiske kanon: «Kaadas elektro-akustiske versjoner er lysende, fra Satie til Mendelssohn til Edvard Grieg».

I intervjuet Ballade gjorde med Kaada tidligere i år om å skape Misinterpretations beskrev han prosessen og tiden han hadde brukt som en «heilt fantastisk periode»:
– Eg har styrt med det heilt aleine, og har ikkje sagt noko om det til nokon. Eg har gått på jobb, spelt piano i 16 timar, gått heim. Det har vore heilt ubeskrivelig kult. Eg trur ikkje eg kjem til å finne att det fokuset nokon gong – å kunne leve fullstendig i ei sånn pianoboble.

Kaada fortalte også at han ikke var interessert i hvordan disse stykkene «egentlig» skulle spilles eller høres ut.
– Eg har teke melodiar og låtar frå eigentleg mange ulike epokar og stilar, og spelar det på min måte og med ein veldig rar pianolyd. Då betyr det veldig fort veldig lite når ting er skrive. Lyden er så distinkt at eg sikkert kunne skrive ein instrumentalversjon av ei funklåt frå 70-talet og blanda det med Bach utan at nokon hadde merka det.

På lanseringsdagen i dag, 5. mars, skriver Kaada dette om «piano-plata», som han kaller den, på facebooksiden sin:
I høst trengte jeg å finne på noe nytt for å holde inspirasjon og skaperglede gående. Ting gikk litt trått. Tenkte at omarrangeringer av gamle pianosvisker kunne være en løsning. Men tradisjonelt piano ble fort dørgende upersonlig, og inspirasjonen kom ikke seilende på en fjær akkurat…Helt til jeg oppdaget en ny type piano-fix, hvor man setter en dæsj med lærertyggis på hver streng. Voila! Trodde aldri jeg kom til å lage en «klassisk» piano-plate, men i dag er den ute 🎹🌿

FlygelJohn Erik Kaadakaada

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

