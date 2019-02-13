Fokusland: – Det kan ikke skade

Norske filmkomponister er positive til at Norge er fokusland på Berlinalens bransjemarked, men usikre på effekten av det.

Det er mandag kveld på Berlinalen, og på «Norway House» er profesjonell mingel i full sving. Rundt femti nordiske komponister, halvparten av dem norske, speed-dater med internasjonale filmfolk.

Det norske huset som er satt opp midlertidig vis à vis museet Martin Gropius Bau, er moderne innredet i treverk og tunge røde tekstiler, og store skjermer viser trailere for norske filmer.

Det er Norsk filminstitutt som er vert når internasjonal bransje inviteres til norske aktiviteter, møtevirksomhet og filmtitting under Berlinalen.

På filmfestivalens marked er det kun bransjen som har tilgang. Det er ingen synliggjøring av Norge i Berlinalens offisielle filmprogram, slik som i for eksempel programmet til Jazzahead i april, eller bokmessen i Frankfurt i oktober.

Men det er aller første gang Det europeiske filmmarkedet profilerer et europeisk land på denne måten, etter å ha hatt fokus på Mexico og Canada tidligere.

I hjertet av festivalen

Det var naturlig for Nordic Film Music Days, som arrangeres årlig av de nordiske komponistforeningene i forbindelse med Berlinalen, å legge en halv dag til «Norway House».

Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, mener det er en fordel å samarbeide med Norsk filminstitutt (NFI) for å nå ut til de riktige folkene på festivalen.

– Å få ut informasjon er alltid en utfordring. Den bør samordnes. Det er det vi prøvde denne gangen ved å komme med i NFIs program. Det å være en del av Det europiske filmmarkedet er selvfølgelig nyttig, fordi man er midt i sentrum av festivalen der mesteparten skjer. Det er klart at det er av betydning, mener hun.

Foruten speed-møtene i «Norway House» holdes resten av Nordic Film Music Days-programmet på det nordiske ambassadekomplekset, slik det har blitt gjort de foregående årene.

Kindem mener det er helt naturlig å være der når man retter seg mot et internasjonalt marked, og spesielt Tyskland, hvor det har vært stor interesse for norsk musikk i mange sjangere over lang tid. Dessuten har ambassaden ønsket dem velkommen og gitt dem gode betingelser, forteller hun.

Må bruke tiden godt

– Nordic Film Music Days har stor oppslutning, og viser at nettverket gir ringvirkninger. Det er flere som har vært her tidligere som kommer tilbake. Film og AV-feltet generelt er veldig stort, og det er mange som har lyst å jobbe med det.

– Da er dette en veldig fin møteplass for fagligheten. Vi har seminarer, ser filmer sammen, analyserer musikk, og legger opp til at komponistene kan møte produsenter og regissører. Det er opp til hver og en hva de ønsker å få ut av dette oppholdet. Men de må jobbe, og sørge for å bruke tiden godt, sier Kindem.

Selv om det er vanskelig å måle hvor effektive disse møtene i Berlin er, og spore suksesshistorier, mener NOPAs styreleder at norske komponister har vind i seilene.

– Norske filmkomponister jobber allerede langt utover Norges grenser. Vi har for eksempel komponister som Gaute Storås som lager musikk til svensk film, og den samiske komponisten Frode Fjellheim laget signaturmusikk til Disneys «Frozen».

– Men hvordan kontaktene kommer til, det vet vi ikke sikkert. Det viktigste er at komponistene gjennom arrangementer som dette får eksponering og at vi som organisasjoner blir synlige, slik at utenlandske bransjefolk kan ta kontakt om de ønsker å jobbe med komponistene våre.

– Kan ikke skade

Bendik Baksaas har akkurat møtt en gresk agent. Om noen minutter skal han kaste seg ut i speed-datingen igjen.

– Jeg har lyst å lage filmmusikk og ønsker å sondere terrenget litt. De jeg treffer her ville jeg ikke møtt på noen annen måte, og her får jeg sjansen til å presentere «Bendik Baksaas som lager ambient og techno, og jobber med norsk folkemusikk». Håpet er å vekke interesse, og at noen vil sjekke ut musikken min. Det er eneste måten å komme noen vei. Hvis de liker det jeg gjør, kanskje det kan bli jobb i fremtiden.

Baksaas tror det personlige møtet er viktig.

– Det blir mye sterkere når man kan koble et navn med et ansikt. Selv om dette er korte møter får man frem mye. Skulle man forklart det samme i tekst hadde det blitt både langt og kjedelig.

Han håper at Norge som fokusland kan tiltrekke seg filmfolk som er nysgjerrige på Norge og norske komponister.

– Det kan i hvertfall ikke skade å være fokusland. Jeg regner med at det vil ha en eller annen positiv effekt, sier han.

God energi

Juno Jensen har laget musikk til kortfilmen «She-Pack», som hadde internasjonal premiere på Berlinalen mandag. Samme kveld møter hun opp på Nordic Film Music Days nettverkings-event på «Norway House».

– Å skaffe nye kontakter er alfa og omega for å få nye jobber. Men det viktigste er å finne noen man klaffer med. Det er viktig når man jobber med kunst, og skal skape et uttrykk sammen. Jeg har blant annet møtt en britisk regissør her som også er musiker, og det var veldig god energi under det møtet. Han skal lage film i Norge og er på utkikk etter en komponist å samarbeide med. Det at jeg har laget musikk til en kortfilm som vises på Berlinalen er jo også et godt utgangspunkt, forteller hun.

Eirik Myhr var en av komponistene som også deltok på Nordic Film Music Days i fjor. Han har blant annet komponert musikk til barnefilmene «Rafiki» og «Los Bando», som begge var med i Berlinalens program i henholdsvis 2009 og 2018. Han syns det gikk enda bedre i år.

– Jeg tror jeg var bedre forberedt på at det ikke er alt man kan forberede seg på. Du kan sitte og skrive masse stikkord og ha en slags plan om hva du ønsker å si, men når du først sitter der med en person, ender du likevel opp med å si noe helt annet. Det var også greit å vite på forhånd at dette er ganske uformelt.

Opp til utlandet

– Hva tror du det betyr at Norge blir profilert som fokusland?

– Det hadde veldig mye å si for at jeg tok turen hit. Fordi det er noe man bare er nødt til å utnytte. Når det er interesse for Norge og du ønsker å ekspandere og bygge karrieren din videre som komponist er det en stor fordel at det plutselig er «hipt å være norsk».

– Har du merka økt interesse?

– Nei, ikke egentlig, ler Myhr.

Juhani Silvola opererer i et bredt musikalsk landskap, men har ikke komponert for film enda. Han tror heller ikke at Hollywood vil ringe før uka er omme.

– Jeg kommer ikke til å lage musikk til den neste Batman-filmen. Men jeg har hatt hyggelige samtaler her. Om det resulterer i noe mer gjenstår å se. Jeg møtte blant annet en regissør og produsent fra England som drev med noe alternative greier. Det var full match!

– Har du ambisjoner om å jobbe mer mot utlandet?

– Jeg vil gjerne det, men nå er det opp til utlandet å bestemme.

