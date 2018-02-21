Hvordan få filmprodusenter med på notene?

I helgen gikk Nordic Film Music Days av stabelen i Berlin. Rundt 40 nordiske komponister fikk blant annet mulighet til «date» internasjonale regissører og filmprodusenter. Ballade tok pulsen på de norske komponistene før speeddatingen startet.

De nordiske komponistforeningene arrangerte Nordic Film Music Days for niende gang, og delte blant annet ut sin egen Harpa-pris søndag ettermiddag i det nordiske ambassadekomplekset i Berlin.

Henrik Skram og hans musikalske bidrag til julekalenderen «Snøfall» var Norges nominerte, men prisen gikk i år til islandske Daníel Bjarnason, for hans filmmusikk til «Under the Tree» av Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

Det ble også arrangert «speeddating» hvor komponistene ble koblet med internasjonale regissører og filmprodusenter.

– Dette er ett av få steder komponistene kan finne jobber og nye samarbeidspartnere i en sosial setting. Vi er alle tilstede på nettet, men det er face to face-møter som oftest gir best resultat, så denne sjansen er helt uvurderlig, sier danske Nicklas Schmidt.

Han er selv komponist og medlem av BFM, Brancheklubben for Film- og Mediekomponister, som hadde ansvar for den praktiske gjennomføringen av helgens arrangement.

Nordisk tv har blitt en døråpner

Det er tredje gang han er med på å arrangere hurtigmøtene, og han mener det er en unik mulighet å blant annet bli kjent med tyske aktører. Et marked som er enormt stort, men veldig vanskelig å få en fot innenfor.

– Man skal gjerne ha et navn og noen suksesser for å bli lagt merke til. Men etter flere nordiske tv-serie-suksesser ser vi at nordiske komponister nærmest er blitt et varemerke. Og det kan være med på å skape interesse og åpne dører, mener han.

Selv har han blant annet tonesatt «Flaskepost fra P» basert på Jussi Adler Olsens krimbøker, i norsk regi av Hans Petter Moland. Og det liker tyske filmfolk å høre, forteller han.

Viktig med kjemi

Men hva kan man få til på ett ni minutter langt møte?

– Man må på en effektiv måte kunne presentere sin egen profil. Filmmusikk kan jo være tusen ting. Hva er det som gjør deg spesiell? Men jeg tror alle regissørene og produsentene er åpne for å jobbe med spennende mennesker. Så de sonderer nok terrenget for å se hva som finnes der ute. Og noen kommer med et konkret prosjekt de trenger en komponist til. Det blir som en datingsituasjon, hvor man prøver å finne den rette.

– Det handler mye om kjemi?

– Ja det gjør det. Filmer er langvarige prosjekter, så man blir litt gift med hverandre, ler Schmidt.

Rundt 40 komponister deltok på «speeddatingen». Tolv av dem norske. De fikk møte regissører og produsenter fra blant annet Tyskland, England, Tyrkia, Frankrike, Sveits og Polen, i tillegg til de nordiske landene.

Ballade sjekket pulsen til ti av de norske komponistene, og to regissører, før de hoppet i det. Og spurte hvordan de hadde forberedt seg til møtene, hva de håpet å få ut av deltagelsen, og hvordan de håpet å bli husket av de på andre siden av bordet.

Kristin Norderval, komponist og sanger

– Jeg skal gi alle jeg møter en usb-pinne med cv, biografi, lenker til arbeider som ligger på nettet og lydfiler og videoklipp som viser eksempler på hva jeg har laget. Jeg håper jeg kan finne noen som har lik smak som meg, og håper å formidle min pasjon for alt som handler om lyd, og skjønnheten og sårbarheten i menneskestemmen. Men også viktigheten av kunst som en måte å knytte mennesker sammen på. Det er viktigere nå enn noensinne.

Gisle Krogseth, komponist og gitarist

– Jeg skrev mye filmmusikk tidligere, men har fokusert mest på dramatisk musikk de siste tyve årene. Så dette kan kanskje bli en ny start, at jeg tar opp filmmusikken igjen. Jeg håper de jeg møter vil huske min evne til å skape musikalske stemninger og musikalske opplevelser. Det er helt umulig å si om man klarer det på ni minutter. Men om man ikke er her, så når man i hvert fall ikke igjennom.

Eirik Myhr, komponist

– Jeg har sørga for at showreelen er oppdatert og gjort noen endringer på hjemmesiden min. Jeg har også skrevet en liten huskelapp med ting jeg ønsker å si, tenkt litt på hva slags prosjekter jeg har lyst å jobbe med, og vil prøve å formidle hvilken musikalsk retning jeg tror de kan bruke meg til. Jeg jobber med så mye forskjellig, og det er vel derfor jeg klarer å overleve i denne bransjen. Men jeg tror og håper at jeg har et sound som er gjenkjennelig. Det blir spennende å snakke med bransjeaktører som kommer utenfra Norden. Jeg skal blant annet møte en polsk produsent som jeg har jobbet med på ett prosjekt tidligere, men jeg møtte ham bare personlig i 5 minutter på en dokumentarfilmfestival, så jeg vet ikke om han husker meg. Og så skal jeg møte en tyrkisk produsent som har laget kjempestilige ting. Hvis hun har et spennende prosjekt hvor hun vil bruke meg er jeg åpen for det.

Frode Barth, komponist, gitarist og produsent

– Jeg har tatt i bruk Soundcloud for første gang og lastet opp et utvalg som viser bredden i musikken min. Fra klassisk til jazz, åpne improviserte musikklandskaper og lydeffekter. Men å delta her har også gjort meg mer bevisst på hva jeg ønsker å jobbe med fremover, og at jeg vil jobbe mer med film. Jeg har ikke signalisert det tydelig nok før. Men nå vil jeg vise at jeg er tilgjengelig. Jeg vil gjerne jobbe med regissører som ikke er redd for å vise følelser, for det syns jeg man er dårlige på i Norden. Jeg håper at jeg kan vise at jeg har evner til å gjennomføre store prosjekter, slik det er å lage musikk til store filmer. .

Tormod Tvete Vik, komponist

– Jeg gjorde ferdig en ny showreel i går kveld. Det er bra å få et spark i baken ved slike tilfeller som dette. Men det er også interessant å samle alt man har gjort, og på bakgrunn av det se hvor man vil at veien skal gå videre. Jeg har også lest litt om dem jeg skal møte. Dette er et fantastisk initiativ, for film- og musikkbransjen er to vidt forskjellige bransjer med vanntett skrog imellom. Da må man skape nye forum. Man skal ha litt flaks som komponist å bli valgt til et filmprosjekt, man må komme inn på det riktige tidspunktet når de leter etter en komponist. Det er helt andre mekanismer som styrer i filmbransjen opplever jeg, og det handler litt om tilfeldigheter og mye personlige kontakter. I dag treffer vi produsenter og regissører som vil høre på oss.

Christine Hals, komponist og sanger

– Jeg tror det viktigste er å få en god kjemi og holde det enkelt. Si hva mine styrker er, men kanskje mest fokusere på hva regissøren eller produsenten er ute etter. Det er jo jeg som skal yte en service der. Jeg ønsker å kartlegge den europeiske og nordiske filmbransjen og se hvor jeg kan passe inn. Jeg håper å gi inntrykk av å være genuin, profesjonell og veldig dedikert til det jeg gjør. Jeg lever virkelig for å gjøre en best mulig jobb med de prosjektene jeg blir involvert i.

Gisle Martens Meyer, DJ og performancekunstner

– Jeg har printet ut en visuell portfolio, som jo er helt meningsløst i et musikalsk forum. Men ofte er det greit å ha med noe man kan peke på. Og så har jeg lest meg opp på de jeg skal snakke med og forberedt noen spørsmål. For min del er jeg ikke her for å finne jobb, men for å få litt rådgivning. Jeg er ikke 100% filmkomponist, men lisensierer musikken min til filmer. Jeg håper de vil huske meg som han som ikke var kjedelig.

– Er komponister en kjedelig gjeng?

– Neida, men jeg vet hvordan det er å sitte på møtene og få et nytt tryne foran deg hvert niende minutt, og snakke om de samme tingene om igjen og om igjen. Jeg kommer til å spørre om ting de sannsynligvis ikke hadde forventet å snakke om.

Geir Johnson, komponist, dirigent, skribent og organisator

– Jeg har komponert mye musikk men aldri for film, så jeg er her egentlig mest for å snuse på dette miljøet og syns det var hyggelig at komponistforeningen tok initiativet og tok med sine medlemmer ned hit. Jeg skal presentere de verkene jeg har og se om noen er interessert i dem. Jeg har noen ideer som jeg har lyst å nevne for et par av disse folkene og se om de kan tenne på det også. Jeg jobber en del med elektronika, blant annet til lydinstallasjoner. Overføringsverdien fra noe av det materialet til film er ikke vanskelig, så det er nok der det ligger for meg. Jeg kommer ikke til å skrive symfoniorkestermusikk på antall takter som skal passe til et bilde jeg altså.

Stein Johan Grieg Halvorsen, komponist, skuespiller og regissør

– Jeg tar det litt som det kommer, og ser hva slags kontakt som oppstår. Det kan fort bli litt stivt om man forbereder seg for mye. Eyvind Andreas Skeie og jeg har jobbet som et komponistteam i mange år, og vi har veldig lyst å gjøre ting i utlandet, så det hadde vært morsomt å jobbe med nye mennesker og få nye impulser. Hvordan de skal huske meg herfra? Jeg har den fordelen at jeg heter Grieg. Neida, det er en spøk. Men jeg har tatt på meg rød genser, for å skille meg ut. Musikken jeg lager er veldig variert så de blir kanskje sittende igjen med et inntrykk av at her er det en som behersker mange sjangere og stilarter. Jeg jobber med humor, filmmusikk, små pianokomposisjoner og orkesterting. Kanskje litt forvirrende? Men da husker de i hvert fall at jeg heter Grieg og har rød genser.

Ole Vik, komponist

– Jeg googlet de jeg skal møte og det var interessant å lese om disse deltagerne, men det er ikke sikkert jeg klarer å koble informasjonen med de riktige folka. Så det blir nok samtaler. De vet sikkert ikke hvem alle vi er heller. De fleste jobber jeg har fått i tv, film og teater har vært gjennom folk man kjenner. Jeg har aldri vært på en sånn speed-meeting-greie før, men det er fint om det kommer noe ut av det. Jeg tror det viktigste når man skal lage musikk er at det er noe man brenner for. Om noen vil ha bra hip-hop må de nok ringe noen andre. Etter møtene håper jeg at de husker… epostadressen min!

Ingvild Søderlind, regissør

– Jeg har ikke forberedt meg veldig mye, jeg har stor erfaring fra speeddating på Berlinalen fra før, og det handler så mye om kjemi. Skal vi lage film sammen så må vi kunne snakke sammen så jeg har bare showreelen klar og den sender jeg i etterkant, for nå handler det om å snakke med de jeg møter for å se om vi har kjemi. Jeg skal på date! Jeg har to spillefilmer i utvikling, det kan hende de blir co-produksjoner med andre nordiske land, og da er det fint å kjenne noen komponister der ute. Dette er første gang jeg trenger en komponist skikkelig på ordentlig.

Mona J. Hoel, regissør og produsent

– Jeg har gått inn på profilene til alle jeg skal møte og lyttet til eksempler på ting de har laget. Jeg leter etter en spesiell atmosfære til et prosjekt, «Natt», som er en spillefilm jeg jobber med. Det er veldig instinktivt å finne musikk, og det har vært veldig gøy å lytte igjennom profilene. Jeg startet med film i en tid da det ikke var internett, og alt var så tungvint. Nå kan jeg google og finne masse på forhånd. Jeg kommer hit med to konkret prosjekt, men «Natt» er ferdig filmet og jeg skulle gjerne hatt med en komponist inn i klippen nå.

– Tror du at du kommer til å finne noen her?

– Jeg føler det. Jeg beskrev historien for en av komponistene her, og med en gang hadde han et forslag. Og nå må jeg bare løpe over dit for å høre! Dette er faktisk utrolig spennende!