Radka Toneff Minnepris 2024 til Torun Eriksen

Den 6. november mottar Eriksen den gjeve prisen på 100 000 kroner. Les juryens begrunnelse her.

Torun Eriksen er sanger, komponist, tekstforfatter og bandleder. I hjembyen Skien startet hun sin musikalske karriere i gospelkor.

Via geskjeft som soul- og popsanger, utdannelse på NISS, rekruttering til Bugge Wesseltofts plateselskap Jazzland – hvor hun debuterte med utgivelsen Glittercard – har hun etter hvert gått fra gospel og videre over mange av den rytmiske musikkens grenser. En musikalsk vandrer, så å si.

LES OGSÅ: Låtskriving som middel til sjølvrealisering

Eriksen skriver tekster på både norsk og engelsk, og hennes idiomatiske blandingspraksis er noe av det mest fremtredende ved hennes musikk. Juryen skriver:

«Torun Eriksen har en sterk og overbevisende tilstedeværelse og formidlingsevne som både griper og utfordrer lytterne. Stilistisk opererer hun i et uttrykk som blander jazz, soul og pop på en svært smakfull måte, noen som understrekes av bruken av elektroniske elementer smeltet harmonisk sammen med organiske og akustiske teksturer.»

Blant hennes viktigste samarbeidspartnere har vært bassist Kjetil Dalland, i så vel duo som i andre bandsamarbeid. Men Toruns musikk har også blitt arrangert for flere store formater.

Av disse prosjektene er det verdt å merke seg Grand White Silk, som avstedkom et betydelig samarbeid med Oslo Jazz Ensemble (tidl. Ensemble Denada). Prosjektet urpremierte i 2017, og hadde påfølgende konserter i inn- og utland. Konsertalbumet Live in Bremen dokumenterer dette prosjektet.

LES OGSÅ: Konferanse om stemma som instrument: Essens og formidling

Vesentlig er også hennes samarbeid med tyske Jazzchor Freiburg, som begynte i 2007 og resulterte i turneer Japan, Korea, Tyskland og Frankrike. Det samme prosjektet ble blåst liv i da Torun virket som vokalist på korets plate, Infusion, i 2019.

Radka Toneff Minnepris er på kr 100 000 og deles ut annet hvert år av Stiftelsen Radka Toneff Minnefond. Eriksen mottar denne utmerkelsen den 6. november, i forbindelse med sin konsert på Nasjonal jazzscene med Alessandra Bossa, Atle Nymo og Kjetil Dalland.

Sangeren Radka Toneff døde høsten 1982, bare 30 år gammel. Tanken bak Radka Toneff Minnepris er å hedre hennes minne og samtidig stimulere den kunstneriske aktiviteten til en fremragende utøver. Styret i Radka Toneff Minnefond, bestående av Arild Andersen, Sidsel Endresen, Jana Toneff (Radkas søster) og Jan Ole Otnæs, samt forrige prismottaker Ellen Andrea Wang.