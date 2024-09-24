AktueltJazz

Radka Toneff Minnepris 2024 til Torun Eriksen

Publisert
24.09.2024
Skrevet av
- Red.

Den 6. november mottar Eriksen den gjeve prisen på 100 000 kroner. Les juryens begrunnelse her.

Torun Eriksen er sanger, komponist, tekstforfatter og bandleder. I hjembyen Skien startet hun sin musikalske karriere i gospelkor.

Via geskjeft som soul- og popsanger, utdannelse på NISS, rekruttering til Bugge Wesseltofts plateselskap Jazzland – hvor hun debuterte med utgivelsen Glittercard – har hun etter hvert gått fra gospel og videre over mange av den rytmiske musikkens grenser. En musikalsk vandrer, så å si.

LES OGSÅ: Låtskriving som middel til sjølvrealisering

Eriksen skriver tekster på både norsk og engelsk, og hennes idiomatiske blandingspraksis er noe av det mest fremtredende ved hennes musikk. Juryen skriver:

«Torun Eriksen har en sterk og overbevisende tilstedeværelse og formidlingsevne som både griper og utfordrer lytterne. Stilistisk opererer hun i et uttrykk som blander jazz, soul og pop på en svært smakfull måte, noen som understrekes av bruken av elektroniske elementer smeltet harmonisk sammen med organiske og akustiske teksturer.»

Blant hennes viktigste samarbeidspartnere har vært bassist Kjetil Dalland, i så vel duo som i andre bandsamarbeid. Men Toruns musikk har også blitt arrangert for flere store formater.

Av disse prosjektene er det verdt å merke seg Grand White Silk, som avstedkom et betydelig samarbeid med Oslo Jazz Ensemble (tidl. Ensemble Denada). Prosjektet urpremierte i 2017, og hadde påfølgende konserter i inn- og utland. Konsertalbumet Live in Bremen dokumenterer dette prosjektet.

LES OGSÅ: Konferanse om stemma som instrument: Essens og formidling

Vesentlig er også hennes samarbeid med tyske Jazzchor Freiburg, som begynte i 2007 og resulterte i turneer Japan, Korea, Tyskland og Frankrike. Det samme prosjektet ble blåst liv i da Torun virket som vokalist på korets plate, Infusion, i 2019.

Radka Toneff Minnepris er på kr 100 000 og deles ut annet hvert år av Stiftelsen Radka Toneff Minnefond. Eriksen mottar denne utmerkelsen den 6. november, i forbindelse med sin konsert på Nasjonal jazzscene med Alessandra Bossa, Atle Nymo og Kjetil Dalland.

Sangeren Radka Toneff døde høsten 1982, bare 30 år gammel. Tanken bak Radka Toneff Minnepris er å hedre hennes minne og samtidig stimulere den kunstneriske aktiviteten til en fremragende utøver. Styret i Radka Toneff Minnefond, bestående av Arild Andersen, Sidsel Endresen, Jana Toneff (Radkas søster) og Jan Ole Otnæs, samt forrige prismottaker Ellen Andrea Wang. 

ensemble denadaGospelGrand White SilkjazzJazzchor FreiburgOslo jazzensemleRadka ToneffRadka Toneff MinneprisSkienSoultorun eriksen

Relaterte saker

Ellen Andrea Wang

Radka Toneff Minnepris 2022 til Ellen Andrea Wang

Bassisten, sangeren, komponisten og bandlederen Ellen Andrea Wang har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de...

Vilde Skjerdal Foto: Brandon McDade

Låtskriving som middel til sjølvrealisering

Vokalist Vilde Torheim Skjerdal tenker høgt og snakkar med mentor Torun Eriksen om lykke og låtskriving.

Radka Toneff Marta Breen biografi omslag

Ny biografi om Radka Toneff i butikkene i dag

Journalist Marta Breen har skrevet biografi om jazzsangeren Radka Toneff. «Hennes korte liv og store stemme» finnes i bokhandlene fra...

Den rytmiske stemmen UiA Rytmisk

Konferanse om stemma som instrument: Essens og formidling

Kva er det som utgjer augeblikket der håra på armane reiser seg og tårene triller? Alumni Vilde Skjerdal rapporterer frå...

Flere saker

Julegave1

BALLADEPODDEN: Hvilken gave er best: Viser, ambient, elektropop eller rockehumor?

Tellef Øgrim og Aslaug Olette Klausen anmelder fire album fra 2017.

Kolstø2

– Lar meg ikke påvirke av bransjen

Hanne Kolstø har latt seg provosere av popbransjen og dens «suksessformel» alle skal følge. Men nå har hun funnet sin...

Skjermbilde fra musikkvideoen til Monstereo, Wings I: Everlasting Darkness.

Ballade video CIV: Danser med stjerner

Bergen-spesial med Karisma og Dark Essence Records – med Himmellegeme, Monstereo og Helheim. Og ellers mye fint fra Cocktail Slippers,...