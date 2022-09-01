Ellen Andrea Wang

Ellen Andrea Wang mottar Radka Toneff Minnepris på Victoria i Oslo lørdag 3. september, når hun åpner sesongen på den nasjonale jazzscenen. (Foto: Oda Berby)

Radka Toneff Minnepris 2022 til Ellen Andrea Wang

01.09.2022
- Red.

Bassisten, sangeren, komponisten og bandlederen Ellen Andrea Wang har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de band og prosjekter hun medvirker i, sier juryen.

Radka Toneff Minnepris deles ut på Victoria i Oslo lørdag 3. september, da Ellen Andrea Wang åpner sesongen på den nasjonale jazzscenen med sitt Kontrabassorkesteret, som Wang satte sammen da hun var Artist in Residence på Moldejazz i 2021.

Pris er på kr 100 000 og deles ut annethvert år av Stiftelsen Radka Toneff Minnefond. På grunn av pandemien har den ikke vært utdelt siden 2017, melder Nasjonal jazzscene.

Sangeren Radka Toneff døde høsten 1982, bare 30 år gammel. Tanken bak Radka Toneff Minnepris er å hedre hennes minne og samtidig stimulere den kunstneriske aktiviteten til en fremragende utøver, heter det om prisens formål. Minnefondet er opprettet på bakgrunn av royaltyinntekter fra de to utgivelsene på Norsk jazzforums plateselskap Odin, og bidrag fra samleplata Some Time Ago (Universal) og Butterfly (Curling Legs).

Arild Andersen, Sidsel Endresen, Jana Toneff og avtroppende leder av Nasjonal jazzscene, Jan Ole Otnæs, utgjør styret i Radka Toneff Minnefond. Sammen med forrige prismottaker, Kirsti Huke, har de valgt ut årets prisvinner, og slik begrunner de årets tildeling:

Helt siden Ellen Andrea Wang startet bandet Pixel i 2009 og i utallige sammenhenger etter dette, har hun markert seg sterkt som en allsidig og særegen vokalist og bassist. Ellen Andrea har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de band og prosjekter hun medvirker i.

Hun er utdannet ved Norges Musikkhøyskole med master i utøvende/improvisasjon, der hun studerte med Bjørn Kjellemyr, med bandet Pixel framsto hun også som en fremragende vokalist.

Stilistisk beveger hun seg i et sjangerkryssende uttrykk der jazz og pop står sentralt. Hun har utviklet et personlig uttrykk som er både vitalt, fengende og melodiøst, der det veksler mellom det lyriske og groovebaserte, det akustiske og elektriske.

Parallelt med Pixel spilte hun med Dag Arnesen Trio i prosjektet Norwegian Songs og etter hvert etablerte hun sin egen trio med Erland Dahlen og Andreas Ulvo. Gjennom sitt engasjement i bandet til trommeslageren Manu Katché opptrådte hun med Sting i Paris i 2016. De siste årene har hun hatt en sentral rolle i Marilyn Mazur’s Shamania.

I 2019 fikk Ellen Andrea i oppdrag å lage ny musikk for en ny trio med gitaristen Rob Luft og trommeslager Jon Fält. Dette ble en hyllest til en av hennes store inspirasjonskilder, bassisten Charlie Haden. På utgivelsen Closeness har de en egen tolkning av låten Lonely Woman som også sto på Radka Toneff sitt repertoar.

Tidligere mottakere av Radka Toneffs Minnepris:

1993      Sidsel Endresen
1997      Kirsten Bråten Berg
1999      Karin Krog
2001     Per Jørgensen
2003     Live Maria Roggen
2005     Solveig Slettahjell
2007     Arve Henriksen
2009     Elin Rosseland
2011      Eldbjørg Raknes
2013      Hanne Hukkelberg
2015      Susanna Wallumrød
2017      Kirsti Huke

Paaoeret1 Steve Dobrogosz Radka Toneff photo HansBeskow

Radkas evige testament

I år er det 40 år siden «Fairytales» ble digitalt innspilt i Grieghallen. Platen kom ut høsten 1982, og har...

Steve Dobrogosz og Radka Toneff i 1982.

Ikoniske «Fairytales» i ny lyd

En av Norges første digitale innspillinger: – «Fairytales» har vært et teknologisk hinderløp som først nå er helt i mål.

Jonas Fjeld og Halvdan Sivertsen sammen med Jan Ole Otnæs fra Radka Toneffs Minnefond og Silje Nordnes fra NRK, som er programleder under Hall of Fame seremonien

Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld og Radka Toneff til Rockheim Hall of Fame

Torsdag 22. oktober innlemmes de tre i en intim, musikalsk seremoni fra scenen på Rockheim – det nasjonale museet for...

Karin Krog og Dexter Gordon red

Hun er så jazz at du kan kalle henne Billie

15. mai fyller jazzdronninga Karin Krog, den eneste vi bare må bruke monarkmetaforen på, 85 år. På selve dagen feires...

Kontrabassorkesteret

Kontrabassorkesteret åpner Moldejazz

Kontrabassist Ellen Andrea Wang er Artist in Residence under årets Moldejazz. Til åpningskonserten har hun satt sammen et kollektiv av...

Flere saker

Still fra Oskar Bremers musikkvideo til låten «Believe me»

Ballade Video XXXVIII: Halve himmelen og hellige fjell

Vi ringer ut januar med hele tre premierer. Se fine og aktuelle videoer med Lisa Skoglund, Nebula Horizon, Oskar Bremer,...

Balansekunstens Argumentasjonsguide forside

Gir ut guide med argumenter for mangfold

– Ved å vise til fakta og forskning kan diskusjon og meningsbryting bli gode verktøy for å skape endring. Det mener...

Anne Marie Almedal Foto: Pål M. Laukli

Anne Marie Almedal fant ny inspirasjon hos AKKS

For fem år siden var hun nær ved å gi opp musikken. Men energien fra de unge elevene smittet, og...