Radka Toneff Minnepris 2022 til Ellen Andrea Wang

Bassisten, sangeren, komponisten og bandlederen Ellen Andrea Wang har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de band og prosjekter hun medvirker i, sier juryen.

Radka Toneff Minnepris deles ut på Victoria i Oslo lørdag 3. september, da Ellen Andrea Wang åpner sesongen på den nasjonale jazzscenen med sitt Kontrabassorkesteret, som Wang satte sammen da hun var Artist in Residence på Moldejazz i 2021.

Pris er på kr 100 000 og deles ut annethvert år av Stiftelsen Radka Toneff Minnefond. På grunn av pandemien har den ikke vært utdelt siden 2017, melder Nasjonal jazzscene.

Sangeren Radka Toneff døde høsten 1982, bare 30 år gammel. Tanken bak Radka Toneff Minnepris er å hedre hennes minne og samtidig stimulere den kunstneriske aktiviteten til en fremragende utøver, heter det om prisens formål. Minnefondet er opprettet på bakgrunn av royaltyinntekter fra de to utgivelsene på Norsk jazzforums plateselskap Odin, og bidrag fra samleplata Some Time Ago (Universal) og Butterfly (Curling Legs).

Arild Andersen, Sidsel Endresen, Jana Toneff og avtroppende leder av Nasjonal jazzscene, Jan Ole Otnæs, utgjør styret i Radka Toneff Minnefond. Sammen med forrige prismottaker, Kirsti Huke, har de valgt ut årets prisvinner, og slik begrunner de årets tildeling:

Helt siden Ellen Andrea Wang startet bandet Pixel i 2009 og i utallige sammenhenger etter dette, har hun markert seg sterkt som en allsidig og særegen vokalist og bassist. Ellen Andrea har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de band og prosjekter hun medvirker i.

Hun er utdannet ved Norges Musikkhøyskole med master i utøvende/improvisasjon, der hun studerte med Bjørn Kjellemyr, med bandet Pixel framsto hun også som en fremragende vokalist.

Stilistisk beveger hun seg i et sjangerkryssende uttrykk der jazz og pop står sentralt. Hun har utviklet et personlig uttrykk som er både vitalt, fengende og melodiøst, der det veksler mellom det lyriske og groovebaserte, det akustiske og elektriske.

Parallelt med Pixel spilte hun med Dag Arnesen Trio i prosjektet Norwegian Songs og etter hvert etablerte hun sin egen trio med Erland Dahlen og Andreas Ulvo. Gjennom sitt engasjement i bandet til trommeslageren Manu Katché opptrådte hun med Sting i Paris i 2016. De siste årene har hun hatt en sentral rolle i Marilyn Mazur’s Shamania.

I 2019 fikk Ellen Andrea i oppdrag å lage ny musikk for en ny trio med gitaristen Rob Luft og trommeslager Jon Fält. Dette ble en hyllest til en av hennes store inspirasjonskilder, bassisten Charlie Haden. På utgivelsen Closeness har de en egen tolkning av låten Lonely Woman som også sto på Radka Toneff sitt repertoar.

Tidligere mottakere av Radka Toneffs Minnepris:

1993 Sidsel Endresen

1997 Kirsten Bråten Berg

1999 Karin Krog

2001 Per Jørgensen

2003 Live Maria Roggen

2005 Solveig Slettahjell

2007 Arve Henriksen

2009 Elin Rosseland

2011 Eldbjørg Raknes

2013 Hanne Hukkelberg

2015 Susanna Wallumrød

2017 Kirsti Huke