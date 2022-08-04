Ikoniske «Fairytales» i ny lyd

En av Norges første digitale innspillinger: – «Fairytales» har vært et teknologisk hinderløp som først nå er helt i mål.

Det er vanskelig å argumentere mot at Radka Toneff og Steve Dobrogosz gjorde en av norsk musikkhistories viktigste plateinnspillinger da de lagde Fairytales like før den unge vokalstjerna Toneff gikk ut av tida. Nå skal Grappa Musikkforlag gjøre noe med lyden, som riktignok ikke har stått i veien for platas suksess og innflytelse, men som skal være varierende i de forskjellige formatene den er gitt ut på siden 1982:

– «Fairytales» har vært en makeløs suksesshistorie helt siden den først utkom som LP i 1982 og som CD fire år seinere. Som en av de første norske digitalt innspilte platene ble den et internasjonalt referansealbum i audiofil/hi-fi-kretser, og fortsatt er Fairytales tidenes mestselgende norske jazzalbum. Men den har også vært et teknologisk hinderløp som først nå er helt i mål.

Det skriver jazzskribent Terje Mosnes på oppdrag for Grappa/Odin.

Selskapet har faktisk lovet at de gjorde jobben på nytt også i 2015, men det ble feil da også. For i pressemeldinga de har sendt ut i dag, skriver Mosnes videre:

På vinylutgaven fra 1982 var enkelte av de fysiske kuttene fra redigeringen av mastertapen svakt hørbare. På CD-versjonene fra 1986 og 2007 holdt ikke overføringene fra mastertape til CD-format fullt ut tilfredsstillende nivå, og først etter år med rekonstruksjon av utgåtte maskiner og prøving og feiling, forelå en lydmessig «perfekt» CD-utgave av Fairytales i 2015. Så viste det seg at denne gjenga musikken i feil tonehøyde. 2015-utgaven ble trukket fra markedet, og arbeidet med 40-års jubileumsutgaven igangsatt.

Endelig (…) er den her, i korrekt tonehøyde, slik den utfoldet seg i Grieghallen og ble lydfestet av Arild Andersen og Tom Sætre i 1982. Radka forlot oss bare et halvt år etter innspillingen, men stemmen, foredraget og fraseringene hennes har aldri sluttet å være her. Nå, med denne nye og korrigerte utgaven av hennes mest kjente og feirede plate, kan vi høre henne nok en gang, og denne gang bokstavelig talt som aldri før.

– Terje Mosnes, januar 2022

Jubileumsutgaven av Fairytales kommer 19. august.