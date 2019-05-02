AktueltKunstmusikk

Haydn for første gang på nynorsk

02.05.2019
- Red.

For første gang i historien framføres Haydns storverk Årstidene på nynorsk.

Det Norske Solistkor framfører verket i Fredrikstad domkirke i kveld, 2. mai, kl. 18.00.

Koret har tidligere fremført satsene «Sommer» og «Høst» i ny språkdrakt, men nå fremføres verket for første gang i sin helhet på nynorsk, skriver Solistkoret i en pressemelding.

Poet Paal-Helge Haugen har stått for gjendiktingen, og framføringen i domkirken 2. mai er starten på en større østlandsturné.

Ambisiøst verk
Den østerrikske komponisten Joseph Haydn levde i en tid da naturen berørte alle sider av tilværelsen.

«Årstidene» fra 1809 er, sammen med «Skapelsen» (1798), et av hans mest ambisiøse verker. (I 2014 fremførte Solistkoret sistnevnte verk på nynorsk, i prosjektet «Skapinga på nynorsk».)

Joseph Haydn (Foto: Wikimedia Commons, malt av Thomas Hardy)

I Årstidene følger vi en familie bosatt på landet gjennom årets fire faser – fra overgangen til vår, gjennom sommeren, høsten og vinteren. På veien hylles livet og gleden over det skapte; soloppgangen, troen, vinen og kjærligheten. Her er store stormer, full fest og takknemlighet over gavene jorda gir oss.

Solid lag
Og Solistkoret stiller ikke alene: Med seg på laget har sangerne Det Norske Blåseensemble og kammerorkesteret Ensemble Allegria, som bidrar med strykere. Solister er Berit Nordbakken Solset, Yngve Søberg og Anders Jerker Dahlin, som alle er kjente konsertsangere. Det hele dirigeres kyndig av Solistkorets Grete Pedersen.

ÅrstideneDet Norske SolistkorHaydn

