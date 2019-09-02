Lindemanprisen til Grete Pedersen

02.09.2019
- Red.

Dirigenten, musikeren og pedagogen Grete Pedersen får Lindemanprisen for 2019. En av vår tids viktigste kordirigenter, heter det om prisvinneren.

Lindemanprisen er en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser. Prisen er på 150 000 kroner, og deles ut under en høytidelig markering i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole i slutten av oktober, skriver Lindemanprisen i en pressemelding til Ballade.

-Veldig glad for dette, sier prisvinneren i en kommentar. Hun ser på tildelingen som en stor ære. – Jeg føler meg inkludert og sett, og er vel både ydmyk og beæret på samme tid, sier hun.

I 2020 har Grete Pedersen ledet Det Norske Solistkor i 30 år. Koret fyller 70 neste år, og har under Pedersens ledelse utviklet seg til å bli et kor i verdensklasse.

Det Norske Solistkor og dirigent Grete Pedersen (Foto: Knut Utler/Lindemans Legat)

– I tillegg har Grete Pedersens arbeid styrket korsangens posisjon og betydning. Som inspirator for komponistene har hun dessuten bidratt til nye og betydelige verk i korrepertoaret, heter det i begrunnelsen for pristildelingen.

Styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu, mener Pedersen er en svært verdig prisvinner.

-Hun får prisen som utøver. Men hun kunne like gjerne ha fått den som pedagog – som professor ved Norges musikkhøgskole eller som lærer ved mesterklasser rundt om i verden. Den høye kvaliteten på norske kordirigenter i dag skyldes ikke minst henne, sier Solbu.

Om prisvinneren sies det ellers at «hun er nysgjerrig og utforskende, og med en sjeldent stor bredde i repertoar. Hun behersker alt fra tidligmusikk til dagens avantgarde. I tillegg krysser hun grenser og danser gjerne mellom ulike genre, i samarbeide med musikere fra for eksempel jazz- eller folkemusikkmiljøet. Hun er fordomsfri når hun programmerer, og utfordrer stadig konvensjonene».

Det kan være vanskelig å måle effekten av Grete Pedersens innsats, men den har hatt store ringvirkninger, mener Lindemanprisen, som i pressemeldingen peker på at Pedersen også har tatt del i utviklingen av flere blant dagens fremste norske solister: sangere som Audun Iversen, Lise Davidsen, Johannes Weisser, Tora Augestad og Marianne Beate Kielland har alle trådt sine sko i Solistkoret.

Styreleder i Solistkoret, Knut Olav Åmås, har sagt dette om prisvinneren: «Grete Pedersen har sammen med sangerne bidratt til å gjøre Solistkoret til et stadig bedre kor. Modellen med profesjonelle solister som bruker mye av sin tid sammen i et kor, er unik. Pedersen bidrar til å gjøre Solistkoret til «Hele Norges kor», samtidig som det holder høy internasjonal klasse».

Grete Pedersen har fått en rekke priser for sitt arbeid. I tillegg er hun nominert til Nordisk Råds musikkpris i 2019. Hvem som får den prisen blir offentliggjort og delt ut 29. oktober, fire dager etter at Pedersen mottar Lindemanprisen.

Vinner av De Unges Lindemanpris 2019, Maria Angelika Carlsen (Foto: Knut Utler/Lindemanprisen)

Vinneren av Lindemanprisen utpeker mottakeren av De Unges Lindemanpris, en pris som er på 50 000 kroner. De Unges Lindemanpris for 2019 går til fiolinisten Maria Angelika Carlsen, som er kunstnerisk leder i Ensemble Allegria og gruppeleder i Oslo Filharmoniske Orkester.

De unges LindemanprisDet Norske SolistkorGrete PedersenLindemanprisenNorges musikkhøgskole

Grete Pedersen

Grete Pedersen får fem nye år i Solistkoret

Styret i Det Norske Solistkor har fornyet åremålsavtalen med sin kunstneriske leder, professor Grete Pedersen, i fem nye år fra...

Det Norske Solistkor

Haydn for første gang på nynorsk

For første gang i historien framføres Haydns storverk Årstidene på nynorsk.

Det Norske Solistkor

Korklang frå ein annan vinkel

Det Norske Solistkor opna sesongen med sterke damestemmer. Og duoen Vilde og Inga lærte oss å lytte til korklangen frå...

