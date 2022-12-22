Godt nytt musikkår fra Ballade-redaksjonen

Ballade er tilbake i 2023.

Da var vinterblotet i gang og redaksjonen lukker døra. Vi ønsker alle god jul – og en fredeligere verden i det nye året – med noen lesetips. Følg lenkene for noen saker vi mener gir god innsikt og åpninger til gode musikkopplevelser!

Å skape sine egne tradisjoner: Vi skriver om julemusikk. Selvsagt. Men om dem som lager julemusikk på sin egen måte. Slik Hilma Nikolaisen gjør, hvert år.

Inspirerte musikere: Ballade.no startet serien Inspirasjoner for å se hvordan musikere og artister «gir det videre»: De velger en norsk musikalsk inspirator. En rekke sjangre og utøvertyper er med, og du kan lese dem alle her.

To fine episoder å lese i den serien: «Hele» Norges Jørn Hoel trekker fram en helt som har betydd mye for ham, Svein Gundersen – kjent fra det klassiske rockebandet Aunt Mary.

Og: Harpreet Bansal, en musiker ballade.no har skrevet mye om, er blant dem rapduo Karpe hadde med på scenen på sitt enorme show i Spektrum i høst. Hennes valg faller på Javid Afsari Rad, musiker og komponist. Noen kjenner ham fra Norwegian World Orchestra, andre fra hans eget orkester og solo.

Strømmeparadokser i kø: Høstsesongen kom med en norskregissert fiksjonsserie om konflikten som har engasjert alt fra musikkskapere til politiske lobbyister – til forskere og musikkjournalister: The Playlist ga gode caser for å forklare hvordan musikkfeltet har blitt mindre demokratisk i strømme-æraen.

– Vi fulgte den opp med lytterperspektivet, for det er udiskutabelt positivt at forbrukeren kan velge blant hele verdens musikkrepertoar til middagslaginga, eller? Les (og husk: Ballade tar i mot innlegg og kronikker om disse og andre aktuelle temaer! Kanskje et nyttårsforsett for våre opplyste og musikkelskende lesere der ute, å ta til tastaturet ..?)



Game on! I høst har vi hatt mer dekning av spillmusikk i Norge! Vi håper det synes at dette er noe Ballade sater på – som når artister som Aurora og Djerv får uttelling i form av lyttere også utenfor gamernes rom: Norges største møteplass for spillinteresserte

og – Spillutviklerne opplever nok økende interesse fra musikkbransjen nå.



Ballade fortsatte å snakke om … livemusikk av Knut Reiersrud og Bombino. Oslo World var en av de mange festivalene tilbake i normal form, men Ballade løste konsertanmeldelsen annerledes: Vår faste anmelder møtte Geir Elgvin fra Grape arkitektkontor: «Man trenger egentlig ikke dra på studietur til New York når man kan dra til Torshov». En konsertanmeldelse som handler like mye om bydelsutvikling, hva gårdeiere kan påvirke og hvordan verden vandrer i musikk:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1378934533&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Kaizers Orchestra veldig tilbake: Vi tror ikke vi skryter når vi sier at Ballade er den redaksjonen som presenterer flest norske musikkvidoer, inkludert kortfilmer, i løpet av året. I dette eksempelet oppsummerer journalist Arvid Skancke-Knutsen om Kaizers Orchestras comeback og den påkosta videoen de kom tilbake med, før de solgte ut 14 klubbkonserter samme dag.

Hva hører vi i de største konserthallene? Både blant publikum og bransjesynsere har det vært snakk om de største konsertene – og om de er en loddtrekning i lydopplevelse. Frilanser Magnus Vold Rygge snakker med dem som kan lyd:



Og – selvsagt – her er sakene om årets viktigste plater og musikkøyeblikk:

En oversikt over alle platene anmeldt i Ballade klassisk i 11 måneder

(+ Ballade klassisk om årets siste plater finner du her)

Årets beste album og innspillinger – valgt av seks balladeskribenter

Fem subjektive topper: Musikkåret 2022

God jul og godt nytt år til alle! Døra til nyheter, debatt og kritikk om og rundt norsk musikk åpnes igjen 2. januar.