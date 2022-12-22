Artist Jørn Hoel, Edvin Endre som Daniel Ek i «The Playlist», artist Hilma Nikolaisen.

(Foto: Erik Valebrokk / Jonas Alarik / Ingrid Pop)

Godt nytt musikkår fra Ballade-redaksjonen

22.12.2022
Siri Narverud MoenGuro Kleveland

Ballade er tilbake i 2023.

Da var vinterblotet i gang og redaksjonen lukker døra. Vi ønsker alle god jul – og en fredeligere verden i det nye året – med noen lesetips. Følg lenkene for noen saker vi mener gir god innsikt og åpninger til gode musikkopplevelser!

Å skape sine egne tradisjoner: Vi skriver om julemusikk. Selvsagt. Men om dem som lager julemusikk på sin egen måte. Slik Hilma Nikolaisen gjør, hvert år.

Hilma Nikolaisen ga ut «Baby Baby (The One and Only Jesus)» og følger opp sine egne julesingler fra de siste årene. Intervjuet av Ballade tidlig i desember. (Foto: Ingrid Pop)

Inspirerte musikere: Ballade.no startet serien Inspirasjoner for å se hvordan musikere og artister «gir det videre»: De velger en norsk musikalsk inspirator. En rekke sjangre og utøvertyper er med, og du kan lese dem alle her.

To fine episoder å lese i den serien: «Hele» Norges Jørn Hoel trekker fram en helt som har betydd mye for ham, Svein Gundersen – kjent fra det klassiske rockebandet Aunt Mary.

Og: Harpreet Bansal, en musiker ballade.no har skrevet mye om, er blant dem rapduo Karpe hadde med på scenen på sitt enorme show i Spektrum i høst. Hennes valg faller på Javid Afsari Rad, musiker og komponist. Noen kjenner ham fra Norwegian World Orchestra, andre fra hans eget orkester og solo.

Faksimile medieforsker Anja Nylund Hagen om strømmeplattformene, på Ballade.no i november. (Foto: ballade.no)

Strømmeparadokser i kø: Høstsesongen kom med en norskregissert fiksjonsserie om konflikten som har engasjert alt fra musikkskapere til politiske lobbyister – til forskere og musikkjournalister: The Playlist ga gode caser for å forklare hvordan musikkfeltet har blitt mindre demokratisk i strømme-æraen.
– Vi fulgte den opp med lytterperspektivet, for det er udiskutabelt positivt at forbrukeren kan velge blant hele verdens musikkrepertoar til middagslaginga, eller? Les (og husk: Ballade tar i mot innlegg og kronikker om disse og andre aktuelle temaer! Kanskje et nyttårsforsett for våre opplyste og musikkelskende lesere der ute, å ta til tastaturet ..?)


Game on! I høst har vi hatt mer dekning av spillmusikk i Norge! Vi håper det synes at dette er noe Ballade sater på – som når artister som Aurora og Djerv får uttelling i form av lyttere også utenfor gamernes rom: Norges største møteplass for spillinteresserte
og – Spillutviklerne opplever nok økende interesse fra musikkbransjen nå.


Ballade fortsatte å snakke om … livemusikk av Knut Reiersrud og Bombino. Oslo World var en av de mange festivalene tilbake i normal form, men Ballade løste konsertanmeldelsen annerledes: Vår faste anmelder møtte Geir Elgvin fra Grape arkitektkontor: «Man trenger egentlig ikke dra på studietur til New York når man kan dra til Torshov». En konsertanmeldelse som handler like mye om bydelsutvikling, hva gårdeiere kan påvirke og hvordan verden vandrer i musikk:

Kaizers Orchestra veldig tilbake: Vi tror ikke vi skryter når vi sier at Ballade er den redaksjonen som presenterer flest norske musikkvidoer, inkludert kortfilmer, i løpet av året. I dette eksempelet oppsummerer journalist Arvid Skancke-Knutsen om Kaizers Orchestras comeback og den påkosta videoen de kom tilbake med, før de solgte ut 14 klubbkonserter samme dag.

Hva hører vi i de største konserthallene? Både blant publikum og bransjesynsere har det vært snakk om de største konsertene – og om de er en loddtrekning i lydopplevelse. Frilanser Magnus Vold Rygge snakker med dem som kan lyd:

De største konsertene – loddtrekning i lydopplevelse?


Og – selvsagt – her er sakene om årets viktigste plater og musikkøyeblikk:
En oversikt over alle platene anmeldt i Ballade klassisk i 11 måneder
(+ Ballade klassisk om årets siste plater finner du her)

Årets beste album og innspillinger – valgt av seks balladeskribenter

Fem subjektive topper: Musikkåret 2022

God jul og godt nytt år til alle! Døra til nyheter, debatt og kritikk om og rundt norsk musikk åpnes igjen 2. januar.

Honningbarna

Tine Thing Helseth ble frisk av kreft. Honningbarna ble voksne. Her er de beste albumene fra 2022.

Ary, Beharie, Honningbarna, Oslo-Filrhamonien, Djupet, Amalie Holt Kleive, Munch i musikken til Satyricon, med flere: her er Balladeredaksjonens favorittplater fra...

Utan Dom. Sent i december

Ballade video: Søte drømmer

Vi ønsker god jul med tegnefilm og mini-dokumentar med jubilanten Morten Abel. Samt nye videoer med Hilde Selvikvåg, Utan Dom.,...

Sara Övinge

Det gror godt! Bli med Ballade klassisk på sanketur etter ny musikk

Hvilken nye plate bare elsker vår klassisk-anmelder? Bli med på tur i kunstmusikken og samtidsmusikken, innom fem aktuelle plater.

Musikerne bak Oriental Winds of the Baroque

Et annet syn på Europa

Platens sjanger er vanskelig å sirkle inn, men nettopp kryssreferansene i tid og sted gjør utgivelsen interessant. Samt de fabelaktige...

Kunstneriske ledere: Randi Stene (til høyre) blir ny operasjef, og Ingrid Lorentzen får forlenget sitt åremål som ballettsjef

Randi Stene blir ny operasjef

Den nye operasjefen vil skape opera på høyt internasjonalt nivå som treffer mange.