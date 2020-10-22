Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld og Radka Toneff til Rockheim Hall of Fame

Torsdag 22. oktober innlemmes de tre i en intim, musikalsk seremoni fra scenen på Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk.

Halvdan Sivertsen, Radka Toneff og Jonas Fjeld innlemmes offisielt i Rockheim Hall of Fame med en seremoni på Rockheim i Trondheim

torsdag 22. oktober. Allerede i februar i år var det klart at de tre skulle hedres med plasser i Rockheims æreshall, men seremonien og arrangementet har blitt utsatt til nå.

Sterk opplevelse i salen og på TV

– Årets Hall of Fame vil av årsaker vi alle kjenner til bli et arrangement tydelig preget av dette, med få publikummere i salen. Før pandemien møtte oss var det imidlertid bestemt at seremonien skulle flyttes hjem til Rockheim, hvor den også ble arrangert for aller første gang i 2011, sier prosjektleder og rockhistoriker ved Rockheim, Terje Nilsen.

– Jonas Fjeld og Halvdan Sivertsen har begge lange karrierer å vise til. Radka Toneff døde i 1982, tidlig i sin karriere, men rakk å sette sterke, dype musikalske spor etter seg. Hun har påvirket en rekke vokalister fra både inn- og utland. Med få publikummere til stede og i en intim konsertsal, tror jeg årets arrangement vil bli en sterk opplevelse for våre æresgjester og for publikum når det vises på TV senere i høst, sier han.

Eberson som Toneff

Åge Aleksandersen, Claudia Scott, Jan Eggum, Kirsti Huke, Madeleine Ossum, Maria Haukaas Mittet, Malin Pettersen og Judy Collins er blant dem som vil hylle sine venner og kolleger. I tillegg vil æresgjestene sette sitt preg på kvelden med musikalske bidrag og samtaler med Silje Nordnes fra Rockheim scene. Musiker Marte Eberson, kjent fra bandet LÖV og tidligere medlem i Highasakite, vil representere Radka Toneff denne kvelden. Hun er datter av Jon Eberson, som var en del av Radka Toneff Quintet fra 1975 til 1980.

Silje Nordnes fra NRK P3 er programleder under Hall of Fame-arrangementet, og NRK gjør tv-opptak av seremonien, som vil sendes senere i høst.

OM MUSIKERNE (kilde: Rockheim)

Radka Toneff (1952-1982)

Radka Toneff fikk en kort, men innflytelsesrik karriere i norsk jazzhistorie. Med sitt lavmælte og intense uttrykk har hun inspirert og truffet ikke bare jazzpublikummet, men også et bredere publikum. Hun vokste opp på Kolbotn i en musikalsk familie, med far som var bulgarsk folkesanger og norsk, pianospillende mor. Platedebuten, Winter Poem fra 1977, ga Radka Toneff en Spellemannpris, og hun samarbeidet med en rekke anerkjente musikere, blant andre Arild Andersen, Sidsel Endresen og Jon Eberson. Etter sin død i 1982 ble hun tildelt Norsk Jazzforbunds Buddy-pris og Spellemannprisen i klassen jazz for Live in Hamburg. Hennes album Fairytales, gjort i samarbeid med Steve Dobrogosz, ble i 2011 kåret til tidenes norske plate av 100 norske musikere på vegne av Morgenbladet.

Halvdan Sivertsen (f. 1950)

Etter noen smått eksperimentelle utgivelser løsnet det for Halvdan Sivertsen i 1979 med visealbumet Nordaførr, som ikke minst inneholdt «Kjærlighetsvisa», som siden er blitt allemannseie. Fra da av har bodøværingen vært en av Norges mest populære visekunstnere og underholdere. Han er representert i sangbøker, har mottatt en rekke priser og har nådd et bredt publikum både gjennom rollen som barne-TV-onkel i samspill med hunden Labbetuss, og sin deltakelse i kjempesuksessen Gitarkameratene sammen med Jan Eggum, Øystein Sunde og Lillebjørn Nilsen. Han er en formidler av meningsfulle tekster, fengende melodier og verbalt artisteri med masser av humor og selvironi – og ofte en sterk kjærlighet til Nord-Norge.

Jonas Fjeld (f. 1952)

Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjeld, har siden 70-tallet vært en ledende artist innen country- og viseinspirert rock. Han er en av få som har gjort suksess både som soloartist, som halvparten av en duo, som medlem av en trio og som frontfigur i et band. Hans dype, varme røst, og rytme i gitarspillet, har ført til at han har satt sitt preg på norsk populærmusikk. Han har mottatt flere Spellemannpriser, samarbeidet med en rekke musikere både som produsent, studiomusiker og artist – Ole Paus, Knut Reiersrud, Hilde Heltberg, Lynni Treekrem, Øystein Sunde, Rick Danko, Jahn Teigen, Chatham County Line og Eric Andersen er noen av dem. Senest i fjor høst toppet han den amerikanske Billboardlista i sjangeren bluegrass, med albumet Winter Stories, sammen med amerikanske Judy Collins.