Karin Krogh, Motorpsycho og Svein Finjarn til Rockheim Hall of Fame

Artistene blir offisielt innlemmet i en storslått seremoni i august.

Rockheim Hall of fame er en av landets viktigste hederspriser. Ni navn ble nominerte i desember, og onsdag ble det klart hvem som innlemmes i år.

Rundt 200 musikere, musikkvitere og andre fra musikkbranjen har stemt frem Motorpsycho, Karin Krog og Svein Finjarn.

Artistene blir offisielt innlemmet i en storslått seremoni i Trondheim 10. august, der de hylles i ord og toner av venner og kolleger.

Rockheim skriver på sine nettsider følgende om artistene:

Motorpsycho

Debuterte med demokassetten ”Maiden Voyage” i 1990, og ga ut debutalbumet ”Lobotomizer” året etter. Det store gjennombruddet kom med den doble ”Demon Box” i 1993. Bandet spiller over store deler av verden, der de følges av et nettverk av entusiastiske ”psychonauts”. Musikken er kompromissløs og ambisiøs, og har gjennom karrieren tøtsjet innom sjangre som rock, pop, country, avant garde, psykedelia og bluesrock. I 2015 ble bandet hyllet med en stor utstilling på Rockheim, samtidig som boken og samleplaten ”Supersonic Scientists” kom ut.

Karin Krog

Karin Krog (født 15. mai 1937 i Oslo) har mottatt en rekke priser for sin lange innsats i norsk jazzliv, og har gitt ut nærmere førti album siden 1964 – hele tiden med et uvanlig klart blikk for musikalsk kvalitet og elegante fraseringer, som har påvirket og inspirert flere generasjoner med kvinnelige vokalister. Hun begynte i populære Kjell Karlsen Big Band, var åpen for pop-musikk og gjorde innspillinger med Public Enemies på 60-tallet. Internasjonalt har hun samarbeidet med bl.a. Archie Shepp, John Surman, Lester Bowie, Carla Bley, Bengt Hallberg og Palle Mikkelborg. Alt i 1969 ble Karin Krog kåret som en av Europas beste jazzvokalister av fagbladet Down Beat. Hun var den første lederen av Norsk Jazzforum, og driver sitt eget plateselskap, Meantime Records.

Svein Finjarn

Svein Finjarn (født 15. november 1946) fra Oslo representerer en unik historisk tidslinje i norsk populærmusikk som tar oss helt tilbake til Shadow-perioden. Han startet sitt første band allerede i 1957, Lucky Boy & His Crazy Rockets, før han ble med og startet The Beatniks i 1961, som er et av Norges lengstlevende band. De debuterte på single i 1962, ga ut sin første LP i 1967, og slapp sitt foreløpig siste album i 2008. Svein Finjarn har vært med helt siden starten, og må regnes som en av våre beste gitarister gjennom tidene. Han har fått hilse på The Beatles (Gøteborg 1963) og spilt på legendariske Cavern Club i Liverpool (1965). Han har også gitt ut flere soloplater og har ellers satt spor etter seg med bl.a. The Blue Secrets, The Cannons, Jumbo, Finjarn-Jensen, Fresh Air og New Jordal Swingers.

Nominasjonskomiteen har i år bestått av Jan Eggum (leder), Bertine Zetlitz, Lars Vaular, Ingrid Kindem, Larry Bringsjord, Sissel Guttormsen og Arvid Skancke-Knutsen.

De øvrige nominerte i år var: Kari Bremnes, Bjørn Eidsvåg, Finn Kalvik, Sissel Kyrkjebø, The Aller Værste!, Jens Book-Jenssen

Tidligere innlemmede i Rockheim Hall of Fame:

2011: Åge Aleksandersen, Wenche Myhre, Jokke og Valentinerne, A-HA, Alf Prøysen

2012: DumDum Boys, The Pussycats, Jan Eggum, Jahn Teigen, Terje Rypdal

2013: Lillebjørn Nilsen, Nora Brockstedt, Anne Grete Preus

2014: Knutsen & Ludvigsen, deLillos, Øystein Sunde

2015: Inger Lise Rypdal, Jan Garbarek, Mari Boine, Ole Paus