Hellbillies-bassist gir seg i bandet

Arne Henry Sandum spiller sin siste konsert med bandet på Sentrum Scene i Oslo 12. mars.

Bassist Arne Henry Sandum (68) har vært fast medlem i Hellbillies siden oppstarten i 1990. I mars spiller han sin siste konsert med bandet på Sentrum Scene i Oslo.

– Etter over 50 år som spellemann, har jeg bestemt meg for å trappe ned. Da ser jeg at å fortsette i Hellbillies ikke er forenelig med det. Denne bestemmelsen har vært meget vanskelig å ta. Jeg har opplevd fantastiske år musikalsk og sosialt med både band og crew, sier Arne Sandum i en pressemelding.

Bandet er forståelsesfulle, men synes likevel det er trist at Sandum gir seg.

– Det er trist at Arne slutter, men vi har full forståelse og respekt for avgjørelsen. Vi er utrolig heldige som har fått spille med en så dyktig musiker. I tillegg er han en fantastisk fyr, som vi er glade for å ha hatt som turkamerat når vi har reist rundt i hele Norge i alle disse årene, sier bandet i samme meldinh.

4. mars drar Hellbillies ut på vårturné. Når Hallingdølene inntar Oslo og Sentrum Scene 12. mars i år, er det aller siste gang Sandum står på scenen med sine mangeårige kollegaer og venner.